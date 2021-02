HUSin sisäiset dokumentit näyttävät, että hankintalakia on rikottu vuosikymmeniä – epäkohdista puhuneet kokeneet painostusta: ”Jos kieltäytyi rikkomasta lakia, alkoi paskamyrsky”

MOT on käsitellyt HUSin hankintaepäselvyyksiä kahdessa ohjelmassaan.

HUSin johdossa ei ole tietoa työntekijöiden painostuksesta. MOT-toimituksen selvityksen mukaan HUSissa on voitu väärinkäyttää verorahaa 90-luvulta asti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hankintaepäselvyydet ovat huomattavasti laajempia kuin aiemmin julkisuudessa on kerrottu.

Poliisi selvittää parhaillaan useita HUSiin liittyviä tapauksia.

Konsulttiyhtiö BDO:n tarkastusraportin perusteella näyttää siltä, että laittomien toimintatapojen historia ulottuu jopa aikaan ennen jättisairaanhoitopiirin perustamista. Ylen MOT-toimitus sai asiakirjan tietopyynnöllä. Asiakirjasta selviää myös, että lainvastaisten hankintojen kokoluokka on satoja miljoonia.

BDO:n raportissa käydään läpi vuosina 2016-2019 tehtyjä hankintoja. Tarkastuksessa käytettävät asiakirjat valitsi HUSin johto. "Tarkastuksen tulokset saattaisivat olla erilaiset, mikäli tarkastettavat kilpailutukset olisi valittu esim. satunnaisotannalla", raportissa sanotaan. Kuvakaappaus BDO:n HUSin hankinnoista tekemästä raportista

Asioita ei myöskään ole saatu korjattua, vaan laittomia suorahankintoja tehdään edelleen, kuten MOT 25.1. kertoi.

Epäkohtia vuosien varrella esiin nostaneet ovat puolestaan joutuneet ongelmiin työpaikallaan.

Näin tutkimme MOT hankki useilla tietopyynnöillä tuhansia sivuja HUSin asiakirjoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Mukana on muun muassa sisäisiä tarkastusasiakirjoja, selvityksiä, vuosikertomuksia, tilinpäätöksiä ja sisäisiä muistioita.

Osana selvitystä MOT haastatteli lähemmäs kahtakymmentä henkilöä, jotka tavalla tai toisella ovat olleet tekemisissä hankintojen kanssa.

Mahdollisten seuraamusten vuoksi he eivät esiinny omilla nimillään.

– Tämä hulluus täytyy lopettaa. Tässä on ihmisiä ajautunut sairauslomille, MOT:n haastattelema sairaanhoitopiiriä tunteva henkilö kertoo.

Sairaanhoitopiirin johtajistoon kuuluva henkilö sen sijaan sai puhtaat paperit, vaikka HUS on jo kahteen kertaan tutkinut hänen toimiaan kilpailutusten yhteydessä.

Johtaja on ollut mukana kilpailutuksissa, joiden voittajaksi on selviytynyt hänen kummilapsensa isän yhtiö.

HUSin mukaan johtajan toimet on tutkittu ja epäilyt olivat turhia.

Kilpailutuksia jätetty väliin, ostoksista sovittu sähköpostilla

HUS on maan ylivoimaisesti suurin sairaanhoitopiiri. HUSin omistavat alueen kunnat ja sen käyttämä raha tulee veronmaksajilta.

HUS ostaa erilaisia laitteita ja tarvikkeita noin miljardilla eurolla vuodessa. Se on valtava summa, vajaat kaksi prosenttia valtion viime vuoden budjetista.

Sairaanhoitopiirin ostokset sisältävät kaikkea vessapaperista miljoonien eurojen arvoisiin kuvantamislaitteisiin.

HUSissa kilpailutuksia on jätetty kokonaan väliin ilman kunnon perusteita. Sopimuksia on myös vastoin lakia ketjutettu peräkkäin. Asioista on usein sovittu sähköpostilla, eikä lain vaatimia julkisia päätöksiä löydy mistään.

HUSin sisäiseen tilausvalikoimaan on MOT:n tietojen mukaan lisätty tuotteita, joita ei ole missään vaiheessa kilpailutettu.

Hankintalaki vaatii kilpailuttamaan Merkittävistä julkisista hankinnoista järjestettävä avoin kilpailutus.

Lain sallima suorahankinta vaatii perusteet, jotka on julkaistava. Pelkkä kiire ei riitä suorahankinnan perusteeksi.

Sopimusten arvon kasvattaminen tai tilausten jatkaminen ilman uutta kilpailutusta vaatii perusteet ja muutossopimuksen.

Lainsäädännön tarkoitus on vähentää korruptiota ja lisätä julkisten varojen käytön tehokkuutta ja avoimuutta.

Julkisia hankintoja tutkii vihjeiden perusteella Kilpailu- ja kuluttajaviraston viiden hengen tiimi.

Julkisten hankintojen arvoksi arvioidaan 35–40 miljardia euroa vuodessa koko maassa.

Kun näitä tuotteita on sitten tilattu HUSin eri yksiköissä, kuten sairaaloissa, ostoksista on nopeasti muodostunut niin suuri kokonaissumma, että hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa.

Erilaisia tilausoikeuksia puolestaan on ollut huomattavan suurella joukolla, jopa yli 6 000 henkilöllä. Käyttöoikeuksista ei ole pidetty ajantasaisesti kirjaa, eikä niitä välttämättä ole suljettu edes työsuhteen päättyessä.

HUSissa ei ole ollut yhtenäisiä käytäntöjä hankintojen tekemiseen. Sairaanhoitopiirin yksiköt ovat tehneet ostoksia kuka mitenkin.

Kukaan ei ole ollut perillä kokonaisuudesta.

– Tämä on väärin, tämä on virhe ja tämä on pitkän huonon kulttuurin tulos, HUSin nykyinen toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoo.

Toimitusjohtaja Juha Tuominen tuli HUSiin Terveystalosta vuonna 2019. Hän on saanut tehtäväkseen hankintasotkujen siivoamisen. Petteri Sopanen / Yle

Ongelmat nousivat julkisuuteen vuonna 2019, kun STT uutisoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkivan HUSin hankintoja.

HUSin johtoporras on julkisuudessa kertonut, että tieto laittomista hankinnoista on tullut sen tietoon vasta vuosien 2018 ja 2019 välisenä aikana.

– Ensimmäisen kerran kuulin syyskuussa 2018, että jotain tämänkaltaista olisi ollut, kertoo toimitusjohtajana vuoteen 2018 asti toiminut Aki Lindén.

Lindén on nykyään SDP:n kansanedustaja.

HUSin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho (kok.) puolestaan arvioi vielä kesällä 2019, että julkisuuteen tulleissa tapauksissa olisi kyse yksittäisistä havainnoista.

MOT:n haastattelemien ihmisten ja laajan asiakirjamateriaalin perusteella näyttää kuitenkin siltä, että sekä sairaanhoitopiirin sisällä että sen ulkopuolella on tiedetty laittomista toimintatavoista kauan ennen vuotta 2018.

Hankinnoista on varoitettu useaan otteeseen

MOT kävi tätä juttua läpi laajan asiakirja-aineiston, jonka aikajana ulottuu 2010-luvun alusta nykyhetkeen. Asiakirjoista käy ilmi, että HUSin laittomista hankinnoista on organisaation sisällä varoitettu vuosien varrella useaan otteeseen.

Ensimmäisen kerran asia pulpahtaa esiin HUSin vuoden 2009 arviointikertomuksessa. Tuolloin kuntayhtymä oli ostanut konsulttiselvityksen kilpailuttamatta. Tarkastuslautakunta piti hankintaa lain vastaisena.

Seuraavana vuonna esiin nousi hankinta, josta oli kilpailutettu vain muutaman kymmenen tuhannen euron suunnitteluosa. Sen perään työtä oli ketjutettu noin miljoonalla eurolla ilman kilpailutusta.

HUSin sisäisen tarkastuksen yksikkö teki hankinnasta selvityksen. Sen mukaan ”hankintaprosessin eri vaiheissa on ollut puutteita ja menettelyvirheitä”.

Selvityksen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja olisivat voineet puuttua laittomaan tilanteeseen, mutta eivät niin tehneet.

Asiaa käsiteltiin HUSin hallituksessa, eli koko sairaanhoitopiirin silloisen johdon on täytynyt olla tapauksesta perillä, mukaan lukien Lindénin ja Urhon.

Selvityksen mukaan HUS voisi tulevaisuudessa joutua maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja, jos vastaava toiminta jatkuu.

Vuosia myöhemmin niin kävikin.

Raportti: Kilpailuttamattomia sopimuksia 200 miljoonan edestä

Hankintojen lainmukaisuuteen on kiinnitetty huomiota tämän jälkeenkin useaan otteeseen.

Esimerkiksi vuonna 2013, jolloin tarkastuslautakunnalle selvisi, että kaikkia ostosopimuksia ei löydy HUSin järjestelmästä. Osasta sopimuksia puuttuivat liitteet, joista olisi ilmennyt sopimuksen arvo.

Neljä vuotta myöhemmin tarkastuslautakunta totesi, että sama ongelma jatkuu edelleen.

Laskuihin liittyviä sopimuksia tai hankintapäätöksiä ei löydy asiankäsittelyjärjestelmästä kattavasti...on syytä kiinnittää huomiota yhdeltä toimittajalta tehtyjen hankintojen kokonaisarvoon, ettei synny epäilyä ketjuttamisesta. HUS arviointikertomus 2017

MOT:n tiedossa ei ole, mihin toimittajaan tarkastuslautakunta viittaa.

Vuoden 2019 jälkeen HUS on teettänyt useita selvityksiä hankintasotkuista. Konsulttiyhtiö BDO:n raportin mukaan sopimuksia on jatkettu sähköpostitse ilman kilpailutusta vuodesta 1998 alkaen.

HUS on perustettu vasta vuonna 2000, eli epäselvyydet ulottuvat jo ajalle ennen jättisairaanhoitopiirin perustamista.

Raportin mukaan sopimuksia on jatkettu kilpailuttamatta vajaan 200 miljoonan euron edestä. Pelkästään vuosien 2016 ja 2019 väliseltä ajalta niitä löydettiin noin 80 miljoonan euron verran.

HUSlaiset kertovat painostuksesta työpaikalla

Vuosien varrella useat henkilöt ovat nostaneet hankinnan epäkohtia esiin HUSissa. He kertovat kokeneensa sen seurauksena painostusta.

MOT haastatteli kymmenkuntaa henkilöä. Lisäksi asiaa pystyttiin selvittämään asiakirjoista.

– Oli hyvin voimakas paine ohjata hankintaa. Jos esimerkiksi kieltäytyi itse rikkomasta lakia, alkoi paskamyrsky, yksi haastatelluista sanoo.

– Kaikki nämä kiusaamiset liittyvät enemmän tai vähemmän hankintoihin, toinen kertoo.

Asiasta mainitaan HUSin konsulttiyhtiö Deloittella teettämässä raportissa, joka on valmistunut viime vuonna.

Suosittelemme ensisijaisesti HUSin organisaatiokulttuurin kehittämistä siten, että henkilöstö voi tuoda esiin mahdolliset epäkohdat esimieslinjassa ilman pelkoa kostotoimenpiteistä. Deloitte 2020

Tapahtumia selvitellään nyt HUSin ulkopuolella.

Helsingin poliisi on syksyn ja talven aikana käsitellyt ainakin kolmea eri tapausta, jotka jollain tavalla liittyvät joko HUSin hankintaepäselvyyksiin tai epäasialliseen kohteluun työpaikalla.

Ensimmäinen tapaus on menossa käräjille ensi kesänä. Siinä esimiestä epäillään työturvallisuusrikoksesta. MOT:n tietojen mukaan tapaus liittyy kiusaamiseen.

Toinen tapaus on esitutkinta- ja kolmas esiselvitysvaiheessa. Poliisi ei kommentoi tutkintojen sisältöä tarkemmin.

Ainakin yhtä tapausta on selvitetty myös aluehallintoviraston työsuojelussa.

HUSin nykyinen toimitusjohtaja Juha Tuominenkertoo, että hänelle asti tieto poliisitutkinnoista ei ole tullut. Tuominen ei hyväksy painostusta tai muuta epäasiallista kohtelua.

– Missään nimessä näin ei saa olla.

Tuominen aloitti toimitusjohtajana 2019. Monet epäasianmukaisuudet ovat tapahtuneet jo ennen sitä.

Tuomisen edeltäjä Aki Lindén ei niin ikään ole kuullut MOT:lle kerrotusta painostuksesta tai muistakaan epäasiallisuuksista työpaikalla.

– En ole koskaan kuullut tuollaisesta enkä ole ollut läsnä yhdessäkään keskustelussa, missä jotain tuollaista olisi kerrottu, Lindén kertoo.

Olli-Pekka Nakari kertoo, että hän on ajanut HUSin piikkiin ambulanssiaan viimeksi noin puolitoista vuotta sitten. Jaakko Mäntymaa / Yle

Kestityssyytöksiä sairaankuljetuskilpailutuksessa

HUSin sisäisen tarkastuksen yksikkö on huomauttanut sairaanhoitopiiriä myös korruption vaarasta.Tapaus liittyy HUSin sairaankuljetuksien hankintaan vuosina 2013–2019.

Asiaa koskevassa tarkastusraportissa viitataan useaan otteeseen siihen, että HUSin virkamiehet eivät saisi ottaa vastaan palveluksia tarjouskilpailuun osallistuvilta.

Palveluntuottajan maksamiin tilaisuuksiin ei ole syytä osallistua...Erityisesti hankintalain mukaisen hankintamenettelyn aikana on syytä pidättäytyä kaikista tarjotuista eduista. HUSin sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus piti riskinä, että HUSin kilpailutuksissa mukana oleville henkilöille voi syntyä kiitollisuuden velkaa ulkopuoliselle palveluntuottajalle.

Sairaankuljetuksiin liittyvä tarkastus sai alkunsa, kun Olli-Pekka Nakari päätti puhua suunsa puhtaaksi.

Nakari pyörittää ambulanssifirmaa pääkaupunkiseudulla. Hän ajoi potilaita teki myös HUSin potilaskuljetuksia. Ajot loppuivat, kun HUS vuonna 2019 sulki Nakarin yhtiön pois sairaankuljetusten tarjouskilpailusta.

Nakari oli riitautunut sairaanhoitopiirin kanssa pahoin kaksi vuotta aiemmin ja käy edelleen oikeutta HUSin kanssa.

Nyt Nakari on päättänyt kertoa aiemmasta kilpailutuksesta, joka hänen mukaansa oli likainen. Nakari kertoo, että vuoden 2019 tarjouskilpailun voittanut yhtiö kestitsi HUSin väkeä.

– He ovat vieneet HUSin välityskeskuksen päivystäjät jääkiekko-otteluihin, ruokailuihin, risteilyille ja samppanjamaistiaisiin, Nakari sanoo.

Nakarin mukaan tapaamisista ei pidetty pöytäkirjoja tai osallistujalistoja. Nakarin mukaan kestitysten arvo myös ylitti tavanomaisena pidetyn rajan.

Todisteena väitteidensä tueksi Nakarilla on kaverikuvia, joissa hän kertoo olevan HUSlaisia ja tarjouskilpailun voittaneen yrityksen edustajia muun muassa jääkiekko-otteluissa. MOT on nähnyt kuvat.

HUS ilmoitti Nakarille, että hänen väitteensä on tutkittu, ja että osalliset ovat saaneet puhtaat paperit.

Asiasta laadittu tarkastusraportti on kuitenkin hyvin pintapuolinen. Heti raportin alussa todetaan, että siinä ei edes pyritä selvittämään, ”miten hankinnat yksityiskohtaisesti toteutettiin”.

– Minulle asti ei ole tullut tietoa, että tällaisia kestityksiä olisi ollut, mutta jos on, niin se on äärimmäisen vakava asia, nykyinen toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo.

Ambulanssikyytejä koskeva tarkastus tehtiin ex-toimitusjohtaja Aki Lindénin aikakaudella. Lindén ei muista raporttia. Hän kertoo myös, että ei ole tietoinen kestityksestä.

Olli-Pekka Nakarin mukaan HUSin toiminta on ollut julkinen salaisuus. Jaakko Mäntymaa / Yle

HUS-johtaja mukana perhetuttunsa voittamissa tarjouskilpailuissa

Ambulanssikuljetuksista ei näytä syntyneen sairaanhoitopiirin sisällä suurempaa meteliä. Erään HUS-johtajan roolista tarjouskilpailuissa sen sijaan syntyi.

Johtajan toiminta on herättänyt närää sairaanhoitopiirin sisällä pidempään. Hänellä on läheinen suhde toimitusjohtajaan, jonka yhtiö on osallistunut HUSin tarjouskilpailuihin.

HUS on tutkinut johtajan toimia kahteen eri kertaan. Ensin sisäisesti ja sen jälkeen tilaamalla selvityksen konsulttiyhtiö Deloittelta.

MOT on saanut selvityksistä syntyneet asiakirjat nähtäväkseen. Niissä HUS-johtajaa kutsutaan A:ksi ja tarjouskilpailuissa mukana olleen yrityksen toimitusjohtajaa H:ksi.

Asiakirjoista käy ilmi, että A ja H ovat ystäviä ja perhetuttuja. A on myös toimitusjohtaja H:n lapsen kummi.

Asiakirjoissa käydään läpi muun muassa rakenteilla olevaan Siltasairaalaan tulevan Raptor-leikkaussalin laitehankintoja. Uudenlaisessa salissa on tarkoitus hoitaa muun muassa kovasta verenvuodosta kärsiviä shokkipotilaita.

Laitteet hankittiin loppuvuodesta 2019. Tarjouskilpailun voitti toimitusjohtaja H:n yhtiö. Voittotarjous oli kaikista mukana olleista kallein, vajaat kolme miljoonaa euroa.

Asiasta laaditun sisäisen muistion mukaan johtaja A vaikutti hankinnan valintaperusteisiin siten, että hinnalle määriteltiin tarjouskilpailussa normaalia pienempi painoarvo.

Jos hintapainotus olisi ollut HUSin tyypillisen käytännön mukainen, tarjouskilpailun voitto olisi mennyt toiselle yhtiölle.

Sisäisessä muistiossa selvitettiin myös sitä, onko HUS-johtaja A vaikuttanut siihen, että sairaanhoitopiiri on päätynyt ostamaan sairaalalaitteita toimitusjohtaja H:n yhtiöltä suorahankintana.

Muistion mukaan A oli aktiivisesti osallistunut suorahankinnan valmistelemiseen. Hän tiedusteli ystävänsä yhtiöltä puhelimitse tarjouksia osastokuvauslaitteista.

Sen jälkeen HUS osti H:n yhtiöltä laitteita ilman kilpailutusta. Muistion mukaan vajaan 800 000 euron suorahankinnoissa ei noudatettu HUSin ohjeistusta.

Muistion mukaan on mahdollista, että hankintamenettelyt eivät ole edenneet puolueettomasti. Muistio päätyy lopputulokseen että A on saattanut olla esteellinen.

HUSin sisäisen muistion mukaan A on saattanut toimia väärin. Kuvakaappaus HUSin sisäisestä muistiosta

Johtajan matkat herättivät epäilyjä

Konsulttiyhtiö Deloitten tekemässä raportissa selvitetään hankintaprosessien lisäksi johtaja A:n matkustusta. Erityisen tarkkaan perataan johtajan matka Pariisiin ennen Raptor-salin laitekilpailutusta.

Selvityksen mukaan Pariisin reissun syynä on ollut juuri Raptor-hankinta. Mukana matkalla on ollut myös hänen perhetuttunsa toimitusjohtaja H, jonka yhtiö lopulta voitti tarjouskilpailun.

Selvityksen mukaan matkasta ei ole löytynyt matkamääräyksiä tai muita erillisiä kirjallisia päätöksiä. Raportin mukaan A on kuitenkin hakenut majoitukseen ja muihin kuluihin kulukorvauksia HUSilta.

Deloitten kohdennettu selvitys päätyy siihen lopputulokseen, että A ei rikkonut HUSin matkustusohjeita. Kuvakaappaus Deloitten tekemästä kohdennetusta selvityksestä

Selvityksessä kerrotaan myös, että matkan lentojen maksaja ei ole käynyt ilmi. Sekin on selvityksen mukaan jäänyt epäselväksi, kuka A:n matkalaskut on hyväksynyt.

Raportissa A kertoo, että ulkopuoliset yhtiöt eivät ole osallistuneet hänen matkojensa kustantamiseen. A kieltää vaikuttaneensa kilpailutuksiin tai saaneensa itse mitään hyötyä niistä.

Tähän johtopäätökseen Deloitten selvitys myös päätyy.

“Matkalaskuaineiston analyysissa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat A:n poikenneen HUSin matkustukseen tai toimittajasuhteiden ylläpitoon liittyvistä sisäisistä ohjeista.”

HUS: Epäilyt aiheettomia

MOT pyysi johtaja A:lta haastattelua, mutta hän kieltäytyi. Haastattelupyynnön esittämisen jälkeen HUS lähetti MOT:lle sähköpostia, jossa vahvistetaan sairaanhoitopiirin kanta.

– Deloitten tekemän selvityksen lopputulema oli, että asiaan liittyvässä sisäisessä muistiossa esitetyt epäilyt olivat aiheettomia ja tarvetta jatkoselvittelyille tai muille toimenpiteille ei ole.

Viestissä kerrotaan myös, että Pariisin matkaan liittyvä dokumentaatio on löytynyt ja että se täyttää HUSin määräykset.

Sairaanhoitopiiristä ilmoitetaan ensin, että jos se toimittaa dokumentit, MOT:n pitäisi poistaa A:n matkaepäilyä koskeva osuus ohjelmastaan ”hyvän journalismin hengessä”.

Lopulta dokumentaatio kuitenkin toimitetaan. Se on asiakirja, jossa hyväksytään johtaja A:n vapaa-ajan pyyntö Ranskan matkaa varten. Tämä vahvistaa HUSin mukaan sitä, että matkasta nousseet epäilyt ovat olleet turhia.

MOT:n tiedot: Viranomainen pyytänyt HUSilta lisätietoa

Sekä Tuominen että Lindén nostavat hankintaongelmien pääsyyksi HUSin hajautetun hankintajärjestelmän. Hankintoja on tehty monessa eri paikassa ja kokonaiskuva tilanteesta on puuttunut.

– Tämä oli rakenteellinen tilanne, jota yritimme kaiken aikaa korjata. Johtaminenhan on jatkuvaa korjaamista, Lindén sanoo.

Sekä Tuominen että Lindén kertovat, että muutosta parempaan on tullut. HUS on muun keskittänyt hankintojen tekemistä logistiikkayksikköönsä.

Tuomisen mukaan koronaepidemia on kuitenkin hidastanut korjaustyötä.

MOT:n tietojen mukaan ongelmia on kuitenkin runsaasti edelleen.

HUSin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho ei suostunut antamaan MOT:lle haastattelua. Hän kommentoi asiaa sähköpostitse.

Urhon mukaan hallitus on puuttunut monin tavoin hankinnan ongelmiin.

– Hallitus on syksystä 2019 asti seurannut tiiviisti hankintatoimen uutta järjestäytymistä. On tehty henkilömuutoksia ja hankinnan prosesseja on uudistettu.

– HUS uusi hankintastrategiansa vuonna 2016. Sitä käsiteltiin ja sen toimintatavat hyväksyttiin hallituksessa. Hallitus on edellyttänyt tuon strategian noudattamista. Laittomasti ei saa toimia, sähköpostissa lukee.

MOT tutki osana tätä juttuprojektia kaikkiaan 11 HUSin kilpailuttaman tuoteryhmän lainmukaisuutta. Suurin osa niistä on mahdollisesti lain vastaisia. Pelkästään näiden hankintojen kokonaisarvo on kymmeniä miljoonia.

MOT:n tietojen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt HUSilta lisätietoa osasta näitä tuoteryhmiä.

Virastosta asiaa ei vahvisteta eikä kielletä. HUSin mukaan lisäselvityksiä ei ole pyydetty.

MOT on käsitellyt HUSin hankintaepäselvyyksiä myös tässä ohjelmassa.

