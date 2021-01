Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylilääkäri pitää lasten ja nuorten liikuntaharrastusten jatkumista oikeana – tartuntoja tullut hyvin vähän

Sisäliikuntaharrastukset eivät näytä kasvattaneen koronatartuntoja Varsinais-Suomessa.

Sairaanhoitopiirin mukaan maakunnan tartunnoista kaksi prosenttia on jäljitetty sisällä tapahtuvaan urheiluharrastukseen.

Kaikki harrastustoiminnasta saadut tartunnat ovat tapahtuneet ryhmäharrastustoiminnassa. Noin puolet tartunnoista on tullut jääkiekossa ja futsalissa.

– Näissä on kyse massiivisista altistumisista. Tapauksia ei ole kovin paljon, mutta niissä on paljon tartuntoja. Kyseessä ovat olleet isot ryhmät ja on oltu ilman maskia. Maskin käyttämättömyys on riskitekijä näissä, sanoo VSSHP:n tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Urheiluun on liitetty 83 koronavirustartuntaa. Näistä pääosa on tapahtunut loppuvuonna ja nuorten aikuisten kesken, kertoo Rintala.

– Pääasiassa tartunnan saaneet ovat olleet nuoria aikuisia. sisätilaharrastuksessa tartunnan saaneista 33 prosenttia oli alle 20 vuotta ja 67 prosenttia oli yli 20 vuotta.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkunut Varsinais-Suomessa

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaan voinut jatkaa myös sisätiloissa, jos varotoimista on huolehdittu tarkasti.

Rintalan mukaan linjaus on vaikuttanut toistaiseksi oikeanlaiselta.

– Kokonaisuus huomioiden, sisäharrastuksista on tullut hyvin vähän tartuntoja. Ja nekin tartunnat, mitkä ovat tulleet, ovat tulleet nuorille aikuisille. Päättelen siitä, että lasten ja nuorten osalta riski tartunnasta on aika pieni.

Rintala muistuttaa, että turvavälejä ja yleistä hygieniaa pitää lasten ja nuortenkin harrastuksissa noudattaa tiukasti.

– Siinä mielessä kuitenkin näen, että linjaukset ovat olleet oikein suhteutettuja. Oikeat hygieniaohjeet mahdollistaa sen, että lasten ja nuorten hyvinvoinnista voidaan pitää huolta myös liikuntasektorin puolella.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset ovat olleet esillä viime viikkoina ja asiasta on myös kiistelty.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien harrastustilat aukenevat rajatusti alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnalle helmikuussa. Kaupungit perustelevat asiaa lasten ja nuorten hyvinvoinnilla. Suomen hallituksen mukaan aiempia rajoituksia tulisi edelleen jatkaa, eikä sisäliikuntapaikkoja tulisi vielä avata harrastustoiminnalle.

