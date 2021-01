Etäyhteydet yleistyvät potilaan ja hoitajan kohtaamisissa – "Meillä on kokemusta, että asiakas on autossa tai saunassa siinä vastaanotolla"

LappeenrantaRavitsemusterapeutti Iida Niemi aloitti asiakkaiden hoitamisen etäyhteyden avulla viime maaliskuussa. Sitä ennen hänellä ei juurikaan ollut kokemusta potilaiden kohtaamisesta tietokoneen näytöllä.

– En ole hirveästi huomannut eroa tavallisen vastaanoton ja etävastaanoton välillä. Jos video- ja ääniyhteys toimivat hyvin, niin siinä saa luotua ihan tosi hyvän vuorovaikutussuhteen asiakkaan kanssa, Niemi kuvaa.

Ravitsemusterapeutti Iida Niemi kokee pystyvänsä olemaan asiakkaan kanssa samalla tavalla läsnä etävastaanotolla kuin kasvokkain kohdatessa. Mikko Savolainen / Yle

Seuraavaksi Niemi kokeilee painonhallinnan vertaistukiryhmän vetämistä kokonaan etänä. Ryhmän osallistujille on etukäteen kerrottu, että kyseessä on kokeilu.

– On kiinnostava nähdä, miten vertaistuen antaminen onnistuu tällä menetelmällä, Niemi sanoo.

Iso lisäys etänä tarjottaviin palveluihin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri lisää merkittävästi etäyhteyksien käyttöä potilastyössä. Tällä hetkellä etäyhteyden välityksellä hoidetaan noin 2,5 prosenttia asiakaskäynneistä. Eksoten tavoitteena on lisätä määrä kymmeneen prosenttiin.

Kehittämispäällikkö Katja Rääpysjärvi on varma, että tulevaisuudessa jopa ensimmäinen yhteydenotto lääkäriin voi hoitua etänä kotisohvalta tai mökkirannasta. Mikko Savolainen / Yle

Eksoten mukaan etäyhteys säästää asiakkaalta perille tulemisen vaivan ja suojaa tartuntariskiltä. Ravitsemusterapeutti Iida Niemi arvelee joidenkin potilaiden tulevan jopa mieluummin etävastaanotolle kuin perinteisesti paikan päälle.

– Minusta etäyhteys ehkä jollain tavalla madaltaa asiakkaan kynnystä tulla vastaanotolle, Eksotessa työskentelevä Niemi pohtii.

Mahdollisuus perinteiseen käyntiin säilyy

Eksote lupaa edelleen tarjota kaikissa palveluissa mahdollisuuden hoitajan tai lääkärin tapaamiseen kasvokkain. Kehittämispäällikkö Katja Rääpysjärven mukaan etäyhteyttä tarjotaan vain palveluissa, jotka perustuvat keskusteluun.

– Etäyhteydellä hoidetaan tietenkin vain sellaisia tapauksia, joihin se soveltuu. Sitä ei esimerkiksi voi käyttää, jos asiakasta täytyy koskettaa, Rääpysjärvi kuvaa.

Ravitsemusterapeutti Iida Niemi sai työnantajalta viime keväänä koulutusta etävastaanoton erityispiirteisiin. Mikko Savolainen / Yle

Tietoturvaongelmia ei pitäisi päästä syntymään

Eksote käyttää etävastaanotoissa suomalaista VideoVisit-sovellusta. Asiakas ei voi itse varata aikaa etäpalveluun vaan sitä ehdotetaan hänelle ajanvarauksen yhteydessä.

Asiakas saa etävastaanotolle kutsulinkin esimerkiksi sähköpostiinsa. Linkki on aktiivisena jo hieman ennen vastaanottoajan alkamista, ja sulkeutuu tapaamisen päättyessä.

Kehittämispäällikkö Katja Rääpysjärvi vakuuttaa, että etävastaanotolla esiin tulevia tietoja ei kirjata käytössä olevaan sovellukseen vaan ainoastaan sote-piirissä muutenkin käytössä oleviin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.

– Etäasiointijärjestelmiin ei jää jälkeä tapaamisessa käydyistä keskusteluista, Rääpysjärvi sanoo.

Etäpalveluista laskutetaan asiakasta kuten perinteisistä käynneistä. Jos palvelu on Eksoten hinnaston mukaan asiakkaalle maksuton, ei etäpalvelustakaan peritä maksua.

Ainoa syy lähteä pois kotoa

Eniten etävastaanottoja on lisätty Eksoten Lasten- ja nuortentalojen asiakkaille sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Mielenterveystyöhön erikoistuneessa yhdistyksessä etäyhteydet on todettu pääsääntöisesti hyviksi. Toiminnanjohtaja Juho Heikka Etelä-Karjalan mielenterveys ry:stä toivottaa Eksoten suunnitelman etäyhteyksien lisäämiseksi tervetulleeksi muun muassa sen vuoksi, että maakunnan kaukaisimmissa kolkissa asuvat pääsevät nykyistä helpommin avun piiriin.

Etätapaaminen ei kuitenkaan Heikan mukaan täysin korvaa perinteistä kohtaamista.

– Valtaosan ihmisten välisestä kommunikaatiosta tiedetään olevan non-verbaalista. Jos etäyhteyden äänen- tai kuvanlaadussa on ongelmia, voi tapaamisessa jäädä jotain oleellista välittymättä, hän pohtii.

Mielenterveyden asiakkaissa on myös heitä, joille kotoa poistuminen on muodostunut vaikeaksi. Kerran viikossa toistuva käynti hoitajan luona on tärkeä, ja sen vaihtaminen etävastaanottoon voi heikentää asiakkaan tilannetta.

Toisaalta ongelmia saattaa syntyä myös etävastaanoton käytännön järjestelyissä kotona. Asiakkaan voi esimerkiksi olla hankala puhua perheen tai parisuhteen ongelmista, jos lapsi tai puoliso on etävastaanoton aikana kuulemassa.

– Meillä on kokemusta, että asiakas on autossa tai saunassa siinä vastaanotolla, Heikka kertoo.

Juho Heikka MIELI-yhdistyksestä arvioi, että osalle asiakkaista mielenterveyden asioista on helpointa puhua omasta kodista käsin. Mikko Savolainen / Yle

Toisaalta on niinkin, että juuri etävastaanotto mahdollistaa asiakkaan ja tämän läheisen pääsemisen tapaamiseen yhtä aikaa, jos se muuten ei ajankohdan tai etäisyyksien vuoksi onnistuisi.

