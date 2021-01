Stora Enson kartonkitehdas Oulussa täydessä vauhdissa kesään mennessä – paperien ahdinko syvenee yhä

Suomalais-ruotsalainen metsäyhtiö Stora Enso on kertonut heikentyneestä tuloksestaan, joka johtui painopaperien heikosta kysynnästä ja sellun hinnan laskusta.

Liikevoitto laski loppuvuonna viitisen prosenttia toissa vuoteen verrattuna ja oli 118 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski runsaat 10 prosenttia vajaaseen 2,2 miljardiin euroon.

Muilla metsäyhtiöillä viime vuosi ja vuoden loppupuoli on ollut samansuuntainen, kun koronapandemia on vähentänyt erityisesti painopaperin kehnoa kysyntää entisestään.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky. Mats Sund / Yle

Tulevaisuus näyttää valoisammalta, sillä yhtiö odottaa tämän vuoden liiketuloksen olevan viime vuotta parempi.

Toimitusjohtaja Annica Bresky huomauttaa, että ilman paperiliiketoimintaa yhtiön operatiivinen liiketulos olisi kasvanut viimeisellä neljänneksellä.

– Liikevaihto kasvoi edelliseltä vuosineljännekseltä, mikä on merkki siitä, että suunta markkinoilla on oikea, Bresky sanoo tiedotteessa.

Breskylle ensimmäinen vuosi yhtiön johdossa on ollut hyvin poikkeuksellinen.

Hän kuvailee päättynyttä vuotta vaiherikkaaksi. Sitä leimasi hänen mukaansa voimakkaasti maailmanlaajuinen pandemia ja maailmantalouden hidastuminen, mutta myös geopoliittinen levottomuus, brexit ja erityisesti lakot Suomessa viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Bresky on ollut Ruotsissa lähes vuoden koronarajoitusten takia, joten hän on tehnyt töitä siellä, eikä ole voinut käydä Helsingissä, missä yhtiöllä on pääkonttori.

Kartonkikone pyörii täysillä kesään mennessä

Kun paperille ei ole kysyntää, Stora Enso muutti Oulussa toisen paperikoneen kartonkitehtaaksi viime vuonna. Sen tuotantoa käynnistellään parhaillaan ja täysi höyry on päällä kun koivuissa on lehdet.

Stora Enson maajohtaja Seppo Parvi. Jouni Immonen / Yle

– Tuotannon odotetaan olevan täydessä vauhdissa kesään mennessä. Investoinnille saatiin turvattua 400 työpaikkaa tehtaalla ja lisäksi puunhankinnassa lisääntyy työpaikat noin sadalla hengellä, kun hankitaan noin 500 000 kuutiota enemmän puuta, talousjohtaja ja Suomen maajohtaja Seppo Parvi sanoo.

Oulussa yhtiö irtisanoi ilmoituksensa mukaan noin 360 henkilöä. Paperiliiton mukaan työntekijöitä oli 324 ja loput olivat toimihenkilöitä.

– Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutos on tärkeä askel muutosmatkallamme. Se vastaa kiertotalouteen perustuvien ja ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen kasvavaan kansainväliseen kysyntään, sanoo toimitusjohtaja Bresky tiedotteessa.

Oulun tehtaalle kysyntää tuovat eritoten verkkokauppa ja elintarvikepakkaukset, kuvailee Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Kartonkilinjan ylös ajon jälkeen Oulun tehtaalla on lisämahdollisuus kasvuun, jos toinenkin paperikone muunnettaisiin tulevaisuudessa pakkausmateriaalin tuotantoon. Se parantaisi entisestään Oulun tehtaan kilpailukykyä muun muassa tehtaan oman sellun saatavuuden vuoksi, yhtiö kertoo.

Kartonkikoneen Oulun tehtaalle on toimittanut Valmet. Varkaudessa on jo tehty muutos paperin tuotannosta kartonkiin.

Euroopassa ylikapasiteettia

Seppo Parvi on myös alan yhtiöiden etujärjestön Metsäteollisuus ry:n uusi puheenjohtaja tämän vuoden alusta. Vaikka metsäyhtiöiden näkymät ovat parantuneet loppuvuonna, paperitehtaita saatetaan sulkea lisää.

– Ennen sulkemispäätöksiä harkitaan aina muita vaihtoehtoja. Sulkeminen on viimeinen vaihtoehto. Toivotaan että konversiovaihtoehtoja löytyy, mutta sitä ei voi tietysti taata. Se riippuu markkinatilanteesta ja tuotteista, Seppo Parvi sanoo.

Paperintuotannossa on toimitusjohtaja Breskyn mukaan 10 prosentin ylikapasiteettti Euroopassa ja hintapaineet ovat kovat.

Kuten toinen suuryhtiö UPM, myös Stora Enso jatkaa kulukuuriaan.

Se aikoo saattaa säästöohjelmansa päätökseen tänä vuonna. Kulukuurista kannattavuuden turvaamiseksi kerrottiin vuosi sitten. Summa on kasvanut asteittain 400 miljoonaan euroon.

