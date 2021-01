Helppo esimerkki risteilylipuista selittää, miksi netin pilailijat saivat Nokian osakekaupan täysin sekaisin

Jos et ymmärrä, mitä osakemarkkinoilla tapahtui, lue täältä helpot vastaukset.

Osakemarkkinat ovat käyneet koko viikon kuumina, koska netin hassuttelijat päättivät niin. Mitä oikein tapahtui ja miksi?

Pörssi on sekaisin! Mistä nyt oikein kohistaan?

Yllättävien yhtiöiden osakkeiden arvo ampaisi nousuun ilman oikeaa syytä.

Tällä viikolla useiden osakkeiden arvo lähti yhtäkkiä nousuun. Näiden yhtiöiden tilanteessa ei ollut tapahtunut mitään muutoksia, jotka olisivat vaikuttaneet niiden osakkeiden hintaan.

Suomessa huomiota kiinnitti erityisesti Nokian osake, jonka arvo nousi kymmeniä prosentteja. Myös Nokian johdossa oltiin hämmentyneitä.

Sama toistui useiden muidenkin osakkeiden kohdalla. Videopelejä myyvän Gamestopin (siirryt toiseen palveluun), elokuvateatteriketju AMC:n ja hifilaitteita valmistavan Kossin osakkeiden arvo moninkertaistui.

Huomiota herätti se, että kyse on firmoista, joiden osakkeilla ei ole käyty kiihkeää kauppaa aikoihin.

Miksi Nokia oli yhtäkkiä kuumaa kamaa?

Lyhyesti sanottuna kyseessä oli vitsi.

Se sai alkunsa Reddit-keskustelupalstan Wallstreetbets-sivustolla (siirryt toiseen palveluun), jossa sijoittamiseen suhtaudutaan uhkapelinä. Sen jäsenissä on paljon nuoria miehiä, joita ajaa tietynlainen hälläväliä-asenne.

Lue täältä teknologiatoimittaja Teemu Hallamaan analyysi: Nokiaa ja osakemarkkinoita ravistelleen ilmiön taustalla on nettiväen erikoinen kosto rikkaille

Uhkapelin lisäksi kyse on uhmasta ja kostosta. Sen kohteena ovat raharikkaat ammattisijoittajat.

Wallstreetbets-sivusto on tunnettu karskista kielenkäytöstä ja ulkopuolisen silmin keskustelu vaikuttaa sekavalta meemitykitykseltä. Pörssien heilauttelu oli meemi muiden joukossa: silkkaa piikittelevää hauskanpitoa. Näin se tapahtui:

Tällä viikolla sivuston jäsenet päättivät yhdessä kokeilla, saisivatko he nostettua edellä mainittujen yhtiöiden osakkeiden hintaa.

Kyse ei siis ollut siitä, että he olisivat ennakoineet Nokian osakkeen arvon pian nousevan. Pikemminkin he uskoivat, että he voisivat puhaltaa osakkeen arvoon ilmaa, niin että siitä voisi saada suuremman hinnan.

Tämän vuoksi Wallstreetbetsin jäsenet alkoivat ostaa yhtiöiden osakkeita ja pakottivat samalla osakkeita shortanneet riskirahastot ostamaan niitä.

Kysynnän vuoksi hinnat ampaisivat nousuun.

Redditin Wallstreetbets-sivustolla käytiin keskustelua Nokian osakkeesta. reddit.com, Petteri Sopanen / Yle

Siis miten niin pakottivat ja mikä shorttaaminen?

Shorttaamalla voi ansaita rahaa tyhjästä.

Selitetään ensin shorttaaminen eli lyhyeksi myyminen arkisen esimerkin avulla.

Kuvitellaan, että koronapandemia on ohi. Kaikki pääsevät taas reissuun.

Risteilylippu maksaa 100 euroa. Veikkaat, että lippuja myydään puoleen hintaan juuri ennen laivan lähtöä. Lainaat kaveriltasi lipun ja maksat hänelle pienen palkkion karkkipussin muodossa.

Idea on, että voit myydä lipun normaaliin hintaan eteenpäin ja palauttaa myöhemmin kaverillesi lipun, jonka olet ostanut viime hetkellä 50 eurolla. Tästä tulisi mukava voitto.

Myyt lipun eteenpäin 100 eurolla. Sitten alat odottaa risteilyviikonloppua.

Torstai-iltana lippuja saa kuin saakin puoleen hintaan. Ostat lipun ja annat sen kaverillesi, jotta hän pääsee odottamalleen matkalle.

Sait kaverisi alkuperäisestä lipusta 100 euroa ja ostit 50 eurolla hänelle lipun tilalle. Tienasit juuri 50 euroa, ja kaverisi sai karkkipussin.

Samalla tavalla toimivat shorttaajat. Ne lainaavat osakkeita markkinoilta, myyvät ne hetkeksi ja ostavat halvemmalla takaisin ennen kuin palauttavat omistajalleen.

Pörssissä voi lainata osakkeita pientä korvausta vastaan ilman, että tuntisi ketään, joka omistaisi vaikkapa juuri Nokian osakkeita. Osakkeita lainaavat esimerkiksi isot vakuutusyhtiöt, joilla on paljon erilaisia osakkeita omistuksessaan.

New Yorkin pörssissä koettiin historiallinen viikko, kun verkkokeskustelijat sekoittivat osakekaupan. Justin Lane / EPA

Ja sitten se, miten Wallstreetbets käytti tätä hyväkseen.

Verkon vitsailijat päättivät luoda yllätyskysyntää.

Jatketaan risteilyesimerkillä. Jos shorttaat risteilylipuilla, asiat voivat mennä kannaltasi myös pahasti pieleen.

Kun olet myynyt kaverisi risteilylipun 100 eurolla, ilmoitetaankin että risteilylle tulee poikkeuksellisesti esiintymään Miley Cyrus.

Yhtäkkiä lippujen hinta kaksinkertaistuu. Nyt sinun on pakko ostaa kaverillesi lippu takaisin. Maksat siitä 200 euroa. Näin olet hävinnyt 100 euroa ja karkkipussin.

Näin shorttaajille on nyt käynyt. Miley Cyrusta ei tässä tapauksessa ollut, vaan lippujen hintaa nosti Wallstreetbetsin jäsenten luoma kysyntä.

Tämä tapahtui sekä ostamalla varsinaisia osakkeita että osto-optioiden avulla. Osto-optioissa ostetaan mahdollisuutta ostaa myöhemmin tiettyä osaketta sovittuun hintaan. Näin voitot voivat olla moninkertaiset verrattuna yksittäisiin osakkeisiin.

Mutta jos kaikki myyvät samaa osaketta voittojen toivossa eikö hinta silloin laske?

Wallstreetbets kyykytti pörssin pelurit heidän omilla tempuillaan.

Kyllä. Risteilylippukeplottelu ei onnistuisi, jos moni muukin ystäväsi olisi keksinyt saman tempun. Jos lippuja olisi paljon kaupan, niiden arvo laskisi.

Näin pitäisi käydä myös pörssissä: Jos kaikki keskustelupalstan jäsenet myyvät osakkeitaan, jotka he ovat juuri lainanneet, osakkeen hinta painuu alas.

Pörssissä on kuitenkin ollut jo vanhastaan paljon sellaisia sijoittajia, shorttaajia, jotka harrastavat samaa. He myyvät osakkeita, joita he eivät oikeasti omista ja toivovat tekevänsä voittoa samalla tavalla.

Kun mukaan tuleekin yllättäen tosi monta pilailijaa, näille "oikeilla sijoittajille" tulee hätä. Heidän on pakko ostaa nopeasti osakkeita, jotta he eivät tekisi valtavia tappioita.

He ovat siis se tyyppi, joka on luvannut palauttaa risteilylipun takaisin kaverilleen. Nyt lippu pitää saada, ennen kuin sen hinta ampaisee pilviin.

Samalla tavalla käy, kun riittävän moni joutuu ostamaan osakkeita nopeasti hinnalla millä hyvänsä. Niiden arvo nousee nopeasti. Juuri näin tapahtui muun muassa Nokialle ja Gamestopille.

Kuka siis voittaa ja kuka häviää?

Eniten menettivät isot pörssiammattilaiset.

Häviäjän rooli on langennut juuri shorttaamista harrastaneille sijoittajille ja rahastoille.

Yksi eniten kärsineitä rahastoja on Melvin Capital Management, joka alkuviikoista tarvitsi lisärahoitusta pystyäkseen jatkamaan toimintaansa. Kyseessä on yksi Wall Streetin menestyneimmistä rahastoista, joka joutui nyt nettiyhteisön höykyttämäksi.

Wallstreetbetsin "pilailijat" itse pelaavat yleensä pienillä panoksilla. Voima on joukossa. Vaikka yhteisön jäsenet eivät olisi onnistuneet tempussaan, tappiot yksittäistä ihmistä kohden eivät olisi olleet suuret.

Sitä paitsi, heitä motivoi nimenomaan uhkapeli. Tällä kertaa he voittivat sen.

Mutta miksi juuri Nokia, Koss ja Gamestop?

Kyse oli tunteista ja ehkä silkasta sattumasta.

Osa yhtiöistä valikoitui peliin, koska ne ovat olleet shorttaajien suosiossa.

Suurimpaan myllytykseen joutuneesta Gamestopista oli puhuttu Wallstreetbetsissä jo aiemmin (siirryt toiseen palveluun). Keskustelupalstalla on hiljalleen muodostunut ajatus, jonka mukaan Wall Streetilla ei ymmärretä videopelikaupan todellista arvoa.

Yksi syy saattoikin olla sekin, että kaupan kohteeksi päätyneet yhtiöt ovat monille arjesta tuttuja. Esimerkiksi Nokian kohdalla kyse voi olla myös silkasta sattumasta, jolle ei ole selkeää selitystä.

– Kukaan ei ymmärrä tätä, totesi talousuutistoimisto Bloombergin kolumnisti Matt Levine uutissivusto Voxin podcastissa (siirryt toiseen palveluun).

Entä miten kaikki päättyi – vai päättyikö?

Tilanne rauhoittui, mutta tästä puhutaan vielä pitkään.

Perjantaihin mennessä New Yorkin pörssi oli rauhoittunut. Esimerkiksi Nokian parin päivän hurja nousu oli kääntynyt noin 30 prosentin laskuksi.

Tähän vaikutti muun muassa se, että suositut sijoitussovellukset Robinhood ja Interactive Brokers kertoivat torstaina rajoittavansa kaupankäyntiä ostokampanjan kohteena olleiden yhtiöiden osakkeilla.

Viikon tapahtumat eivät kuitenkaan heti unohdu. Sijoitusalan ammattilaiset ovat olleet hämmentyneitä siitä, että pörssikursseja manipuloi nyt joku muu kuin he. Tavallaan kyse on siitä, että kansa päätti kapinoida ja näpäyttää rahamaailman valtaapitäviä.

Siksi Robinhood-sovelluksen päätös (siirryt toiseen palveluun) rajoittaa kaupankäyntiä on saanut paljon kritiikkiä. Rajoitusten katsotaan manipuloivan markkinoita ja aiheuttavan monille tappioita.

Sijoittamisen osaltaan mullistanutta Robinhoodia on puolestaan kritisoitu siitä, että se tekee arvopaperikaupasta helppoa peliä ja kannustaa osakkeilla uhkapelaamiseen.

Keskustelu aiheesta on avoinna 30.1. klo 23 asti.