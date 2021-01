Liian kallis, liian vanha, liian uusi? Näin hävittäjävalmistajat vastaavat kysymyksiin koneen heikkouksista ja vahvuuksista

Suomen hävittäjäehdokkaiden kilpailu kiristyy. Viisi valmistajaa saivat tammikuun 29. päivä Suomelta lopullisen tarjouspyynnön (siirryt toiseen palveluun). Huhtikuun loppuun mennessä annettavat tarjoukset sitovat yrityksiä tarjoamaan koneet ja järjestelmät lupaamillaan ominaisuuksilla ja hinnoilla.

Hävittäjän pitää pystyä puolustamaan ilmatilaa, tuottamaan ennakoivaa tilannetietoa ja toimimaan yhdessä Suomen muiden puolustusjärjestelmien kanssa.

Koneiden vertailu on vaikeaa. Yksittäiset koneiden tai aseiden ominaisuudet eivät ole ratkaisevia, vaan niiden summa. Lisäksi valmistajien on taattava, että huoltovarmuus on riittävä ja suomalaiset yritykset pääsevät mukaan teolliseen yhteistyöhön.

Koneen käyttökustannukset eivät saa ylittää 250 miljoonaa euroa vuodessa ja hankinnan pitää mahtua 10 miljardin tilausvaltuuteen.

Suomen hävittäjähankintaa valmisteleva tiimi panee koneet paremmuusjärjestykseen suorituskyvyn perusteella. Poliitikot miettivät hankinnan puolustuspoliittista ulottuvuutta. Ratkaisu tehdään loppuvuodesta.

Kysyimme hävittäjäehdokkailta, mitä ne pitävät vahvuuksinaan ja mitä ovat mahdolliset heikkoudet. Mikään tarjouspyyntöihin ja tarjouksiin liittyvä tieto on ei ole julkista, joten valmistajien vastaukset ovat epätarkkoja.

Esittelemme koneet ikäjärjestyksessä, uusin ensin. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan alustavaa operatiivista valmiutta.

Gripen: "Olemme sitoutuneet Suomeen"

Ruotsalainen Gripen on koneista uusin. Niin uusi, että lentäviä yksilöitä on koelentovaiheen koneet mukaanlukien vasta kymmenkunta. Kaikki tekniikka ja rakenteet eivät kuitenkaan ole aivan juuri kehitettyjä, vaan kone perustuu Gripenin edellisiin versioihin ja siinä hyödynnetään myös muiden lentokone- ja asevalmistajien työtä.

Naapurimaan hävittäjä olisi Suomen läheisen kumppanin pohjoismainen hävittäjä.

Mitkä olisivat Gripenin vahvuudet Suomen ilmavoimien hävittäjäksi, Saabin kampanjajohtaja Magnus Skogberg?

Gripen on alusta alkaen suunniteltu vastaamaan alueemme uhkiin ja toimintaoloihin. Olemme testeissä pystyneet jopa ylittämään koneen kyvyt. Gripenin ja valvontakone Global Eyen käyttökulut mahtuvat Suomen budjettiin, ja vielä jää rahaa ylikin.

Gripenin sensoriteknologia tarjoaa samoja kykyjä kuin esimerkiksi Boeingin Growler. Elektronisen sodankäynnin keinoin voidaan tunnistaa, hämätä tai häiritä aktiivisesti. Jos vihollinen kehittyy, tarvitaan ehkä uusia aseita. Suomella ja Ruotsilla on todennäköisesti samat tarpeet.

Koneiden ja moottoreiden kokoonpano, jota ehdotamme Suomeen, tuo Suomelle syvällistä ja laajaa osaamista. Useita osia voisi valmistaa täällä. Olemme sitoutuneet Suomeen. Poliittinen tavoite yhteistyöstä yhdistää.

Kone on vasta kehitysversio. Onko käyttöönotossa paljastunut ongelmia tai vikoja?

Emme raportoi ongelmista samaan tapaan kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen hallinto. Mutta suuria ongelmia ei ole ilmennyt. Aiemmin havaitut viat on korjattu. Gripen E perustuu koneen edellisiin versioihin. Muotoilu, sähköt ja hydrauliikka esimerkiksi ovat samantyyppiset kuin edellisissä. Isoin muutos on sensoriteknologia.

Milloin Suomeen tarkoitettu konetyyppi otetaan Ruotsissa operatiiviseen käyttöön, tapahtuuko se vuonna 2023 kuten on suunniteltu?

Gripen E on valmiina operatiiviseen käyttöön vuonna 2022. Asiakas viime kädessä päättää, milloin käyttöönotto tapahtuu. Viimeaikojen kehitys turvallisuusympäristössä on muuttanut jonkin verran Ruotsin käyttöönottosuunnitelmaa. Joka tapauksessa Ruotsi ja Brasilia ottavat koneen käyttöön ennen kuin alamme toimittaa sitä Suomeen.

F-35: "Tärkeintä on suorituskyky"

Yhdysvaltalainen Lockheed Martin markkinoi F-35 konettaan kilpailun ainoana viidennen sukupolven koneena. Yksi sen tärkeimmistä valteista on valmistajan mielestä häiveominaisuus eli konetta on vaikea havaita tutkassa. Kilpailijoiden mielestä viides sukupolvi on markkinointikikka ja häive yliarvostettu.

Lockheed Martinin liiketoimintayksikön johtaja Scott Davis, mikä F-35:ssä on parasta?

Tärkeintä on suorituskyky. F-35 täyttää Suomen operaatioskenaariot ja ylittääkin ne. Koneella on paljon käyttäjiä eri puolilla maailmaa, myös Euroopassa. Sen teknologia perustuu F-22-häivehävittäjään, jota Yhdysvallat ei ole myynyt muualle. F-35:ssä on samoja ominaisuuksia, mutta se on hinnaltaan edullisempi.

Koneessa on uutistoimisto Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) havaittu lähes 900 vikaa, pitääkö tämä paikkansa?

Se pitää paikkansa. Seitsemälläkymmenellä prosentilla vioista ei ole merkitystä koneen toimintaan. Niitä ei kannata korjata. Muista vioista suurimpaan osaan on jo ratkaisu. Vakavimman luokan vikoja ei ole lainkaan.

Koneen hinta ja käyttökustannukset ovat korkeat. Sopiiko F-35 Suomen budjettiin?

Koneen kustannukset laskevat, koska niitä tehdään paljon. Pääsemme käyttö- ja ylläpitokustannuksissa Suomen asettamaan tavoitteeseen.

Ylläpitokustannuksia tulee muun muassa koneen valmistajan kuluista, puolustusvoimien henkilökunnan palkoista, polttoaineesta ja moottoreiden huollosta ja ylläpidosta. Näistä moottoreiden osuus on selvästi pienin.

Eurofighter: "Nimenomaan kotimaan puolustamiseen"

Neljän Euroopan maan yhteistä hävittäjää Eurofighter Typhoonia on käytetty taisteluissa ja konetta on valmistettu satoja kappaleita. Tehokas kone olisi myyjien mielestä Suomelle paras ratkaisu puolustuksen kannalta. Toisaalta eurooppalainen usean maan projekti on tuottanut lentokoneita jo pitkään, ja maat ovat jo siirtyneet kehittämään seuraavan sukupolven konetyyppiä.

BAE Systemsin Suomen maajohtaja Paul Hitchcock ja kampanjajohtaja John Rossall, mikä on koneen vahvuus juuri Suomelle?

Britannian ilmavoimat käyttää Eurofighteria nimenomaan kotimaan puolustamiseen, vaikka operoimme myös F-35:lla. Tämä kombinaatio toimii, mutta jos on valittava vain yksi kone, sen on oltava ketterä, nopea reagoimaan, lennettävä korkealla ja kovaa, ja siinä on oltava esimerkiksi hyvä tutkateknologia.

Eurofighter on kustannustehokas. Suomen hankinta- ja huoltobudjetti on sellainen, että pääsemme lähelle Suomen asettamia vaatimuksia.

Kone on suhteellisen iäkäs. Pärjääkö se uudemmalle konesukupolvelle?

On monia tapoja saavuttaa sama lopputulos. Yksi on uuden sukupolven häiveteknologia, toinen vaihtoehto on pärjätä ilman sitä ja sen vaatimia kompromisseja. Väite, että koneemme teknologia olisi vanhaa, on laiska argumentti.

Kehitämme parhaillaan tulevaisuuden hävittäjää Tempestiä, ja kaikkea tätä kehitystyötä käytetään myös Eurofighterin uudessa teknologiassa.

Eurofighter on neljän eurooppalaisen maan projekti. Millainen olisi Suomen rooli?

Meillä on nyt jo esimerkiksi neljä kokoonpanolinjaa. Suomeen olisi helppo toteuttaa viides kokoonpanolinja, jos Suomi niin toivoo.

Kaikki mukana olevat maat hallitsevat omaa dataansa. Eri maissa kertynyttä tietoa ja osaamista voidaan myös käyttää kaikkien hyväksi. Suomesta tulisi tasavertainen kumppani.

Rafale: "Koneilla on osallistuttu moniin kansainvälisiin operaatioihin"

Ranskalainen Rafale on tehokas hävittäjä, jota Ranska on käyttänyt paljon taisteluissa. Kone on samaa ikäluokkaa kuin Eurofighter Typhoon, ja yksi kilpailun eurooppalaisista vaihtoehdoista.

Toistaiseksi Rafalea eivät ole ostaneet muut eurooppalaiset maat kuin Kreikka, ja konetta operoivat muut maat ovat idässä tai Välimeren ympäristössä. Myös Ranska suunnittelee tilaavansa vielä suuren määrän oman maan teollisuuden valmistamaa konetta

Mitä ovat Rafalen vahvuudet Suomen kisassa, Dassault’n myynti- ja markkinointijohtaja Benjamin Gardette?

Dassault Rafale on tiukasti mukana kisassa. Toimitukset tulevat ajoissa, laatu on korkea ja kustannukset pysyvät hallinnassa.

Suomen HX-prosessi on ollut perinpohjainen ja he ovat perehtyneet kaikkiin yksityiskohtiin. Heillä on kaikki olennainen tieto. En voi kuitenkaan kertoa tarjouskilpailusta, tieto on luottamuksellista.

Ranskan koneilla on osallistuttu moniin kansainvälisiin operaatioihin. Niissä on nähty, kuinka yhteensopiva kone on.

Euroopassa konetta käyttävät Ranska ja pian Kreikka. Onko Suomi väärässä ilmansuunnassa?

Ei ole vääriä ilmansuuntia eikä ole epäilystäkään, ettei Rafale toimisi näissä oloissa.

Tärkeintä on suorituskyky.

Tällä myyntikampanjalla on Ranskan täysi tuki. Voimme seurata, kuinka eurooppalainen puolustus kehittyy, ja tätä kehitystä sekä Suomi että Ranska haluavat. Rafalella on vankka ja merkittävä asema ja se tulee olemaan Ranskan ilmavoimien käytössä vielä pitkään.

Super Hornet: "Fysiikan lait eivät muutu"

Super Hornet on Suomessakin tällä hetkellä käytössä olevan niin sanotun klassisen Hornetin kehittyneempi versio. Super Hornet on ehdoilla olevista koneista vanhin, jos verrataan alustavaa operatiivista kykyä. Kone on käytössä USA:ssa ja Australiassa. Euroopassa sen on ostanut vain Saksa, joka korvaa sillä osan vanhentuvista Tornadoistaan.

Boeingin Suomen myyntijohtaja Alain Garcia, onko kone jo liian vanha?

Super Horneteilla on lennetty jo 2,1 miljoonaa tuntia, näistä kymmeniä tuhansia taistelussa. Koneen uusin versio on tehty Hornetin rungon pohjalta. Siihen on tehty pieniä muutoksia aerodynamiikan parantamiseksi, tutkahavaittavuuden vähentämiseksi ja koneen elinkaaren pidentämiseksi. Täytyy muistaa, että fysiikan lait eivät muutu. Muutoin koneessa on täysin uutta teknologiaa.

Parhaillaan on menossa päivitys niin sanottuun Block III -versioon. Se parantaa suorituskykyä ja muun muassa tutkan tehoa. En pysty sanomaan, tuleeko vielä jossain vaiheessa Super Hornetista versio Block IV, se on USA:n laivaston asia. Joka tapauksessa kehitystyötä jatketaan.

Mitkä ovat Super Hornetin parhaimmat vahvuudet?

Super Hornet soveltuu erinomaisesti Suomen hajautettuun ryhmitykseen perustuvaan toimintamalliin. Kun ajatellaan elektronista sodankäyntiä, Super Hornetin Growler-versio on siinä erinomainen. Esimerkiksi Saksa aikoo ostaa 15 Growleria ja 30 Super Hornetia.

Myös käyttökustannukset ovat hyvin tiedossa, ne voi jopa lukea kuka tahansa Yhdysvaltain hallinnon selvityksistä. Super Hornet on Yhdysvaltain taktisista hävittäjistä halvin käyttökustannuksiltaan. Se on jopa halvempi kuin Suomen nykyisin käyttämä klassinen Hornet. Super Hornet mahtuu helposti Suomen budjettiin.

