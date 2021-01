Facebook valvoo keskustelujamme kuntavaalien aikaan – somejätin suomalaisjohtaja lupaa faktantarkastusta

Sosiaalisen median yrityksillä on suuri valta siinä, mitä me näemme, ja mistä me puhumme. Markkinaa hallitsee Facebook, joka yrityksenä omistaa myös esimerkiksi WhatsAppin ja Instagramin.

Tällä hetkellä Facebookilla on itse laatimansa säännöt, joita sen palveluiden käyttäjien tulee noudattaa. Muut sosiaalisen median yritykset soveltavat omia sääntöjään. Brysselissä työskentelevä Facebookin EU-asioiden johtaja Aura Salla kertoo Marja Sannikan haastattelussa, että hän haluaisi alalle järeämpää sääntelyä:

– Tässä olisi hyvä olla myös lainsäädäntöä, jonka puitteissa meidän kaltaiset yritykset toimisivat.

Salla korostaa, että Facebook on nimenomaan yksityinen yritys, joka on vielä verrattain uusi. Sen volyymi on kuitenkin kasvanut hurjasti lyhyessä ajassa: Nykyisin Facebookin eri alustoilla leviää 100 miljardia viestiä per päivä.

Sallan mukaan Facebook on pyytänyt Euroopan unionilta selkeää määrittelyä siihen, mikä on laillista ja mikä laitonta sisältöä. Hän toivoisi selkeyttä lisäksi siihen, missä menee yrityksen ja yksilön vastuun raja.

– Tässä tarvitaan myös yhteiskunnallista keskustelua siitä, mikä on tällaisen julkisen tilan määritelmä. Me emme ole media, eikä meillä ei ole journalistista prosessia meidän julkaisuissamme, Salla lisää.

Asia on jo etenemässä EU:ssa, sillä valmisteilla on uusi digitaalisten palveluiden lainsäädäntö.

– Odotamme kovasti eurooppalaista demokratiaa puolustavaa lainsäädäntöä, koska se antaisi meille ja muille sosiaalisen median yrityksille sitä toimintakehikkoa, Salla sanoo.

Huoli sosiaalisessa mediassa leviävästä vihapuheesta on ollut esillä jo pitkään, ja Salla uskoo, että lainsäädäntö olisi avuksi myös sen torjumisessa. Facebookin säännöissä vihapuhe on kielletty, ja Sallan mukaan suurin osa siitä onnistutaan poistamaan.

– Jo ennen kuin ihmiset ehtivät raportoimaan asiasta, meillä poistetaan yli 95 prosenttia kaikesta vihapuheesta. Laiton sisältö, kuten terroristinen sisältö, poistetaan 99-prosenttisesti.

Facebook teki itsenäisen päätöksen myös jäädyttää Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tili maan uuden presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisten alla. Päätös sai kiitosta mutta herätti myös paheksuntaa.

– Jos poistamme Trumpin alustalta, se on väärin. Jos Trumpia ei poisteta alustalta, sekin on väärin, Salla summaa.

Sallan mukaan Suomen tämän kevään kuntavaaleihin Facebook varautuu parhaillaan käymällä keskustelua suomalaisviranomaisten kanssa. Facebookilla on vaaleja varten suomalaisia sisällöntarkastajia, joiden lisäksi yritys lupaa panostaa faktantarkastukseen.

– Myös kuntavaalit ovat meille tärkeät, Salla toteaa.

Katso Marja Sannikan koko jakso alta. Vieraina ovat myös sosiaalisen median tutkija Suvi Uski sekä Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies Jussi Pullinen. Jakson voi katsoa Yle TV1:llä perjantaina 29.1.2021 klo 20.

Korjattu klo 18.40: Otsikon ja jutun lopun muotoilua faktantarkastukseen liittyen täsmennetty.