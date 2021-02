Poikkeuksellinen oikeudenkäynti sotarikoksista alkaa Tampereella – Suomessa asuvaa miestä syytetään hirmuteoista Liberian sisällissodassa

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa maanantaina Suomen oloissa poikkeuksellinen sotarikosoikeudenkäynti. Suomessa asuvaa sierraleonelaista miestä epäillään Liberian toisen sisällissodan aikana 1999–2003 tehdyistä rikoksista.

Syytteen mukaan Gibril Massaquoi on syyllistynyt siviilihenkilöihin ja aseista riisuttuihin sotilaisiin kohdistuneisiin murhiin, törkeään sodankäyntirikokseen ja törkeään ihmisoikeuksien loukkaamiseen poikkeuksellisissa oloissa.

Massaquoi on kiistänyt syyllisyytensä.

Pääkäsittely alkaa keskiviikkona ja tänään maanantaina on vuorossa valmisteluistunto. Oikeutta käydään Tampereen lisäksi Sierra Leonessa ja Liberiassa, missä on kuultavana kymmeniä todistajia. Tuomio on tarkoitus antaa syksyllä 2021.

Syytetty oli näkyvässä roolissa Sierra Leonen ja Liberian konflikteihin osallistuneessa kapinallisarmeija Revolutionary United Frontissa (RUF).

Tutkinta alkoi vuonna 2018. Keskusrikospoliisi on tehnyt esitutkintaa muun muassa Liberiassa ja Sierra Leonessa ja kuulustellut kymmeniä henkilöitä. Tutkinta perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja määräyksiin.

Oikeudenkäynti on herättänyt kansainvälistä huomiota jo etukäteen, koska Massaquoi on ollut todistajana Sierra Leonen sisällissotaa käsittelevässä YK:n alaisessa erityistuomioistuimessa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hän sai vastineeksi syytesuojan.

Immuniteetti koski kuitenkin vain Sierra Leonen tapahtumia. Suomessa käytävä oikeudenkäynti käsittelee Liberian sisällissodassa tapahtuneita epäiltyjä rikoksia.

Sekä Sierra Leonen että Liberian konflikteissa tapettiin kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Yle kertoo syytetyn nimen poikkeuksellisesti jo ennen oikeuden ratkaisua, koska syytteet koskevat erityisen vakavia rikoksia. Syytetty on myös ollut kansainvälisessä julkisuudessa kapinallisarmeijan puhemiehenä.

