Portugalin parlamentti hyväksyi eutanasian – mitä tekee presidentti?

Eutanasia on kiistanalaienn asia myös Portugalissa. Parlamentti hyväksyi eutanasian mahdollistavan lain. Henrietta Hassinen / Yle

Portugalin parlamentti on hyväksynyt lain, joka mahdollistaa eutanasian.

Lain mukaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt voivat anoa kuolinapua, jos he ovat parantumattomasti sairaita ja kärsivät pysyvistä ja sietämättömistä kivuista. Edellytyksenä on, että henkilö on henkisesti kykenevä tekemään kyseisen päätöksen.

Laki koskee vain Portugalin kansalaisia ja maassa pysyvästi asuvia. Näin estetään Portugaliin suuntautuva eutanasiamatkailu.

Lain lopullinen hyväksyntä riippuu presidentti Marcelo Rebelo de Sousasta. Konservatiiveja edustava presidentti on kertonut noudattavansa parlamentin tahtoa.

Portugalia johti vuoden 1974 neilikkavallankumoukseen saakka oikeistolainen yksinvalta. Sen kaaduttua maassa on tehty liberaaleja uudistuksia. Vuonna 2007 hyväksyttiin abortti ja vuonna 2010 samaa sukupuolta olevien avioliitot.

