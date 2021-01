Bidenin virkaanastujaisissa esitetyn runon suosio ei yllättänyt suomalaista lavarunoilijaa: "Runous on niin siisti juttu!"

Lavarunoilija Juho Kuusi on myös opettanut runojen kirjoittamista työpajoissa. Puoli seiskan juontajat haastettiin kirjoittamaan lähetystä varten käänteispsykologiset lavarunot asiasta, jota he joko inhoavat tai rakastavat.

Lavarunous, tai oikeastaan afroamerikkalaisesta perinteestä nouseva spoken word -runous, nousi puheenaiheeksi puolitoista viikkoa sitten, kun 22-vuotias Amanda Gorman esitti vaikuttavan The hill we climb -runonsa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisissa.

Gormanin esiintymistä on kiitelty ympäri maailmaa ja sen kirjoittajasta ja esittäjästä on tullut tähti, jonka tyyliä ihaillaan, ja joka on muun muassa saanut kutsun esiintyä amerikkalaisen jalkapallon NFL:n loppuottelussa Super Bowlissa.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleesta Juho Kuusesta on ollut hienoa nähdä, miten ihmiset ovat innostuneet Gormanin esiintymsiestä.

Yllättänyt hän ei kuitenkaan reaktioista ole ollut.

– En mä itse siitä niin paljon ehkä yllättynyt, koska mun mielestä runous on niin siisti juttu, että totta kai, Kuusi nauraa.

Kuusen mielestä siihen on monta syytä, että Gormanin runo on koskettanut monia ihmisiä.

– Se on hieno runo. Se on hyvin selkeä ja helposti lähestyttävä. Tosi hyvin esitetty ja selkeästi artikuloitu. Kirjoitettu kontekstiin hyvin eli juuri siihen paikkaan, missä se esitettiin. Se sopi siihen ihan täydellisesti

Omilla lavarunoesityksillään viime keväänä Talent Suomi -ohjelmassa ihastuttanut Juho Kuusi on samaa mieltä Gormanin kanssa siitä, että sanoilla voidaan muuttaa maailmaa.

Hän kertoo ottavansa kantaa omissakin teksteissään ja sydäntä lähellä olevat asiat nousevat runoihin.

– Esimerkiksi eläinten oikeudet, patriarkaatin murskaaminen, ympäristöön ja ilmastoon liittyvät asiat.

Freelancerina työskentelevä Kuusi myös opettaa runojen kirjoittamista. Työpajoja hän on vetänyt muun muassa lukioissa.

Niinpä myös Puoli seitsemän -ohjelman juontajat saivat etukäteen tehtäväksi kirjoittaa käänteispsykologisen runon Juho Kuusen ohjeilla.

Ideana oli miettiä 10 asiaa, joita rakastaa ja 10 asiaa, joita vihaa. Näistä asioista valitaan kiinnostavin ja kirjoitetaan siitä runo päinvastaisesta näkökulmasta kuin oikeasti ajattelee.

Juontajien suorassa lähetyksessä esittämät runot ja Juhon kommentit voit katsoa pääkuvan videosta.

Koko Puoli seitsemän -lähetyksen ja Juho Kuusen kaksi omaa lavarunoesitystä voit katsoa tästä: