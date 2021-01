Ihmiskaupan ja hyväksikäytön vastainen työ saa vauhtia

Ihmiskauppaa sekä työperäistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä pyritään kitkemään monin tavoin. Poliisi käynnistelee ihmiskaupan torjuntaan keskittyvän tutkintaryhmän toimintaa, työsuojelutarkastajien määrää ulkomaalaisvalvonnassa lisätään ja oikeusministeriössä valmistellaan uutta ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa.

Urakka on kuitenkin iso. Työsuojelun ulkomaalaisvalvonnassa havaitaan usein esimerkiksi alipalkkausta, ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautuu yhä enemmän ihmisiä. Työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa tavataan erityisesti ravintola- ja siivousaloilla sekä kausityössä maataloudessa. Myös rakennusalalla, jossa on tavallista käyttää moniportaista alihankintaa, on riski hyväksikäytölle.

Poliisin uusi valtakunnallinen tutkintaryhmä paljastaa ja tutkii sekä työperäistä että seksuaalista ihmiskauppaa ja niihin liittyviä rikoksia kuten kiskonnantapaista työsyrjintää ja paritusta. Helsinkiin perustetussa ryhmässä työskentelee kaksi tutkinnanjohtajaa ja 17 muuta poliisia. Lisäksi keskusrikospoliisiin on perustettu kolme virkaa analyyttisempaan ihmiskaupan tutkintaan.

– Rekrytoinnit ovat edenneet jo loppusuoralle. Pääsemme vauhtiin hyvinkin pian, kertoo tutkintaryhmää johtava rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen Helsingin poliisilaitoksesta.

Ryhmä tutkii poliisilaitosten rajat ylittävää ammattimaista rikollisuutta. Turunen kertoo, että tiedossa on jo tutkintaan tulevia juttukokonaisuuksia. Yksikkö pystyy oma-aloitteiseen toimintaan.

– Erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa edellyttää, että poliisi oma-aloitteisesti paljastaa rikollisuutta. Ihmiskauppa on tyypillisesti piilorikollisuutta, josta ei aina poliisille ilmoiteta.

Rakennusalalla puutteita palkkauksessa

Varsinaisia tilastotietoja työvoiman hyväksikäytön laajuudesta ei ole. Jotain osviittaa antaa se, että kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki vuonna 2019 noin 850 ulkomaalaisvalvonnan tarkastusta, työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisessa löytyi paljon puutteita. Rakennusalalla puutteita palkkauksessa havaittiin liki 70 prosentissa tarkastuksista.

Myös valvonnan kannalta hyödylliset vihjeet ovat lisääntyneet. Eniten vihjeitä tulee rakennus- ja ravintola-aloilta.

Erikoissuunnittelija Anniina Jokinen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutista on tyytyväinen siitä, että työperäiseen hyväksikäyttöön puututaan rakenteellisella tasolla. Hänen mielestään vakavan hyväksikäytön lisäksi pitää ehkäistä myös lievempää työperäistä hyväksikäyttöä ja talousrikollisuutta.

– Tämä on erityisen tärkeää näin korona-aikana, kun ulkomaiset työntekijät ovat haavoittuvassa asemassa. Pandemia on myös tuonut hyvin esiin, kuinka esimerkiksi tietyt kausityöalat perustuvat halvan ulkomaisen työvoiman käyttöön työehdoilla, joihin muut eivät suostuisi.

Epäilynä siivoojan hyväksikäyttö

Tyypillisesti työperäinen hyväksikäyttö Suomessa on sitä, että työntekijää erehdytetään työpäivän pituudessa ja palkan määrässä, kertoo rikoskomisario Pekka Hätönen, joka johtaa poliisin uudessa erikoisyksikössä hyväksikäytön ja pakkotyön vastaista tutkintaa.

Räikeässä riistossa työntekijä joutuu esimerkiksi nostamaan tililtä palkkansa ja antamaan sen takaisin työnantajalle.

– Kaikkea asumisesta ja vapaa-ajasta lähtien kontrolloidaan, työntekijä eristetään yhteiskunnasta ja joutuu asumaan huonoissa oloissa esimerkiksi työnantajan varastohuoneessa. Karuimmissa tapauksissa uhriin kohdistetaan uhkailua tai väkivaltaa.

Tuoreessa pääkaupunkiseudulla paljastuneessa tapauksessa yrityksen omistajan epäilleen käyttäneen ainakin yhtä naispuolista siivoojaa seksuaalisesti hyväkseen. Tapausta tutkitaan törkeänä ihmiskauppana ja seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Poliisin tietojen mukaan nainen irtisanottiin ja hän joutui lähtemään asuinpaikastaan, kun yrityksen työt vähenivät koronan myötä. Hän sai myöhemmin apua järjestöltä, pääsi turvakotiin ja uskaltautui kertomaan asiasta viranomaisille.

Hallitus vauhdittaa toimia

Nykyisessä hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla tehostetaan ihmiskaupan ja hyväksikäytön vastaista työtä. Talkoisiin osallistuu oikeusministeriössä hallintorajat ylittävä työryhmä, joka on päässyt loppusuoralle ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelussa.

– Tavoitteena on parantaa ihmiskaupan ilmituloa ja tunnistamista, tehostaa rikosvastuun toteutumista ja edistää uhrien mahdollisuuksia saada apua, määrittelee valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth.

Miksi ihmiskauppa ja työperäinen hyväksikäyttö saavat nyt paljon huomiota?

– Viranomaiset toteuttavat poliittista tahtoa. Nykyiselle hallitukselle ja sen usealle ministerille kyse on tärkeästä asiasta.

Roth korostaa, että ihmiskauppa loukkaa ihmisoikeuksia ja se on kannattavaa talousrikollisuutta, josta saatava rikoshyöty on merkittävä.

– Tähän rikoshyötyyn on päästävä paremmin kiinni, jotta ihmiskauppaa voidaan tehokkaasti ehkäistä.

Hallitus esitti jo joulun alla ulkomaalaislakiin muutoksia, joilla hyväksikäyttöä pyritään saamaan paremmin viranomaisten tietoon ja parantamaan uhrien asemaa. Myös sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmistelee uutta lakia uhrien auttamiseksi.

Lisäksi aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet saavat yhteensä 15 henkilötyövuoden lisäyksen ulkomaalaisten työntekijöiden työolojen ja -lupien valvontaan sekä tukipalveluihin.