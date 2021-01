Vihreät avasi kuntavaalikampanjansa – Ohisalo: Pahin hetki leikata koulutuksesta ja eriarvoistumista estävistä palveluista

Vihreiden tavoitteena on kaikkien aikojen paras vaalitulos ja olla pääkaupungin suurin puolue

Kuntavaalikampanjansa avannut vihreät näkee, että ratkaistavana on ilmastokriisi, luontokato ja ihmisille tärkeiden arjen palveluiden tulevaisuus tilanteessa, jossa monen kunnan talous on tiukalla.

Puolueen puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan nyt on pahin mahdollinen hetki leikata lasten koulutuksesta tai niistä palveluista, joilla estetään eriarvoisuuden kasvu.

– Talouden kriisit jättävät pitkän varjon, eikä meillä ole varaa yhteenkään kadotettuun sukupolveen, Ohisalo sanoi lauantaina tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa tehtävänä on nyt laittaa kouluissa perusasiat kuntoon.

– Liian moni lapsi jää vaille tarvitsemaansa tukea, ja liian moni opettaja väsyy.

Ohisalon mukaan kunnissakin tarvitaan päättäväisyyttä ilmastokriisin pysäyttämiseksi.

– Jotkut haluavat tarkoituksella pelotella ilmastotoimilla, vaikka todella moni asia meidän ympärillä tehdään oikeastaan jo tällä hetkellä uudella tavalla, hän lisäsi.

Vihreiden kuntavaalikampanjan slogan on "Huomenna Suomi on vihreä". Koko vaaliohjelmansa puolue päättää ja julkaisee vasta myöhemmin.

"Kaikki mahdollisuudet nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi"

Ohisalon mukaan vihreiden tavoitteena kuntavaaleissa on kaikkien aikojen paras vaalitulos ja olla pääkaupungin suurin puolue.

– Vuonna 2017 teimme ennätyksen sekä ehdolle asetettujen ehdokkaiden määrässä koko maassa että kuntavaalituloksessa, joka oli historiallisen hyvä, sanoi tiedotustilaisuudessa puoluesihteeri Veli Liikanen.

Hänen mukaansa ehdokashankinta on sujunut ripeämmin kuin neljä vuotta sitten.

– Tämän kevään päätteeksi me haluamme uusia valtuusryhmiä kuntiin, joissa ei niitä vielä ole. Me haluamme pienistä ryhmistä suurempia, ja me haluamme tehdä Anni Sinnemäestä Helsingin pormestarin, Jaakko Stenhällista Tampereen pormestarin ja Elina Rantasesta Turun pormestarin, Liikanen avasi vielä lisää vihreiden kuntavaalitavoitteita.

Hänen mukaansa vihreillä on Helsingissä kaikki mahdollisuudet nousta kuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi.