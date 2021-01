Venäläismedia: Liikemies Arkadi Rotenberg ilmoittautuu ”Putinin palatsin” omistajaksi

Venäläinen oppisitiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi viime viikolla tietoja Mustanmeren rannalla sijaitsevasta valtavasta palatsista. Navalnyin mukaan palatsin todellinen omistaja on Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen liittolainen, venäläismiljardööri Arkadi Rotenberg on kertonut venäläismedialle (siirryt toiseen palveluun)omistavansa Putinin omistamaksi väitetyn ökypalatsin.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin johtaman säätiön julkaiseman dokumenttiohjelman mukaan ”Putinin palatsi” on Mustanmeren rannalle rakennettu, yli 1,2 miljardin euron arvoinen rakennus. Ohjelman mukaan palatsi on todellisuudessa Putinin. Presidentti Putin on kiistänyt väitteen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Arkadi Rotenberg lokakuussa 2013. Venäjän presidentin kanslia

Arkadi Rotenberg on Putinin entinen judokaveri ja läheinen liittolainen. Hänellä ei ole Suomen kansalaisuutta. Hän on suomalais-venäläisen miljardöörin Boris Rotenbergin veli.

Rotenbergin perheen bisnesimperiumi yltää Suomeen saakka. Perhe on merkittävä omistaja jääkiekkojoukkue Jokereissa sekä Helsingin Hartwall Areenassa.

