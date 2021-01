Kiinalainen vauhdilla laajentunut lento- ja matkailualan jättiyritys suistumassa konkurssiin – velkataakka kymmeniä miljardeja euroja

Suuri kiinalainen lento- ja matkailualan konserni HNA Group on päätymässä konkurssiin. Konkurssia kuvaillaan uutistoimisto AFP:n mukaan yhdeksi suurimmista konkursseista, mitä Kiinassa on nähty.

Yritysryhmä omistaa muun muassa Kiinan suurimpiin kuuluvan lentoyhtiön Hainan Airlinesin ja Hong Kong Airlinesin. Sillä on osuuksia myös useissa muissa lentoyhtiöissä. Laivastossa on 900 lentokonetta.

Yhtiö on kamppaillut kassakriisissä kuluneen vuoden aikana eikä ole pystynyt lyhentämään vaaditusti lainojaan. Velkojat ovat ryhtyneet hakemaan oikeusteitse saataviaan ja vaatineet yhtiön julistamista konkurssiin.

HNA laajeni vielä jotain vuosia sitten aggressiivisesti. Sillä oli osuudet Hilton-hotelliketjusta ja saksalaispankki Deutsche Bankista. Yhtiö laajeni turismista ja lentoliikenteestä myös kiinteistöomistuksiin ja pankkimaailmaan.

Vuonna 2017 Kiinan hallitus kuitenkin pysäytti nopean, velkarahalla tapahtuneen laajentumisen ja pakotti yhtiön rajaamaan liiketoimintansa vain lentoliikenteeseen ja matkailuun. Yhtiön 25 prosentin osuus hotelliketju Hiltonista myytiin vuonna 2018.

Aiemmin liiketoimintaa myös Suomessa

Vuonna 1993 perustettu yhtiö on kasvanut pienestä, Hainanin trooppiselle saarelle liikennöineestä paikallisesta lentoyhtiöstä jättikonserniksi. Työntekijöitä on suurimmillaan ollut satoja tuhansia. Omistajina on (siirryt toiseen palveluun) yhtiön johtoa ja kiinalaisia holding-yhtiöitä.

Uutistoimisto AP:n mukaan HNA-konsernin velkataakka ylsi viime vuonna yli 60 miljardiin euroon, mikä on hieman enemmän kuin Suomen valtion viime vuoden budjetti.

Frankfurt-Hahnin lentokenttä Saksassa on yksi HNA:n enemmistöomistamista lukuisista lentokentistä. Hahnin lentokenttä sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Frankfurtista. Thomas Frey / EPA

Yhtiön velkojen lyhentäminen muuttui mahdottomaksi, kun liiketoiminta lentoyhtiöissä ja matkailussa pitkälti pysähtyi koronapandemian myötä.

Liiketoiminnot ovat yltäneet myös Suomeen, josta HNA omisti aiemmin lentoliikenteen maapalveluyritys Swissportin. Ryhmä pääomasijoittajia osti Swissportin (siirryt toiseen palveluun) syksyllä.

Kiinan hallinto pitää suuretkin yritykset otteessaan

Yhtiön toiminta on ollut yltämässä Suomeen myös Hainan Airlinesin omistaman halpalentoyhtiö Lucky Airin kautta. Sen oli tarkoitus vuonna 2017 aloittaa lennot Kiinan Kunmingista Chengdun kautta Suomeen.

Uutinen keväältä 2018 (siirryt toiseen palveluun) kertoo aloituksen lykkääntyneen, eikä lentoja päästy aloittamaan senkään jälkeen.

Kiinan kommunistinen puolue kiristi otettaan HNA:sta viime viikolla, kun se syrjäytti yhtiön perustajan Chen Fengin ryhmästä, joka on lähellä puoluetta ja samalla johtaa yhtiötä.

Jo viime vuoden talvella Hainanin alueen hallinto otti yhtiön johdon osin hallintaansa, kun koronatilanne alkoi haitata yhtiön liiketoimintaa.

HNA osti vuonna 2017 vajaan 10 prosentin osuuden Deutsche Bankista, mutta on sen jälkeen vähentänyt omistustaan. Facundo Arriizabalaga / AOP

Yhtiön toinen perustaja Wang Jian kuoli onnettomuudessa Ranskassa kesällä 2018. Wang oli ollut ottamassa valokuvia ja pudonnut kymmenen metrin matkan alas muurilta provencelaisessa kylässä.

Kiinan kommunistisen hallinnon ja maan suuryritysten johtajien väliset suhteet ovat olleet viime kuukausina julkisuudessa, kun Alibaba-verkkokauppajätin perustaja Jack Ma katosi kuukausiksi täysin julkisuudesta.

Ennen katoamistaan hän arvosteli rajusti Kiinan finanssivalvontaviranomaisia ja valtion pankkeja. Jack Man finanssiyhtiön piti listautua syksyllä Shanghain ja Hongkongin pörsseihin maailman suurimmalla osakeannilla, mutta listautuminen keskeytettiin viime hetkillä.

Lähteet: AP, AFP