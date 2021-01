Herätys: Useat kriisit vaanivat matkailualaa, koululintsaamiseen puututaan hitaasti, S-ryhmä käy taistoon verkkojättejä vastaan

Matkailututkija Soile Veijola: Alan on syytä tunnustaa, että kriisit ja ilmaston lämpeneminen voivat pysäyttää sen milloin tahansa

Matkailututkijan mielestä alan on muututtava – oli koronaa tai ei. Vastuu ilmastosta ja luontokadosta kuuluu sosiologi Soile Veijolan mielestä kaikille toimialoille, myös matkailuun. Hän muistuttaa, että matkailu voi pysähtyä globaalien pandemiakriisien, poliittisten levottomuuksien ja luonnonkatastrofien takia milloin tahansa.

Nuori voi olla koulusta pois jopa kolme viikkoa, ennen kuin kukaan puuttuu asiaan

Siiri kokee, että hänen koulupolkunsa olisi sujunut täysin toisella tavalla, jos hän olisi päässyt erityisluokalle heti peruskoulun alussa. Nella Nuora / Yle

Suomessa on lähes 100 000 nuorta, joita uhkaa syrjäytyminen. Lintsaaminen on yksi oire, joka kertoo, että kaikki ei ole hyvin. Silti suomalaisten lasten ja nuorten koulupoissaoloja on tutkittu suhteellisen vähän. Nuoret itse kokevat, etteivät he ole saaneet kaipaansa apua riittävän nopeasti ja tehokkaasti.

Uusi pääjohtaja valmistaa osuuskauppoja maailmanluokan peliin: S-ryhmä taistelee vihreällä kortilla Amazonia vastaan

SOK:n pääjohtaja Hannu Krook sanoo, että asiakkaille pitää kertoa paremmin, mitä hyötyä osuuskaupan jäsenyydestä on. Henrietta Hassinen / Yle

SOK:n uusi pääjohtaja Hannu Krook korostaa, että S-ryhmän pitää nostaa rimaa ja oppia pelaamaan maailmanluokan peliä. Vastassa ovat muun muassa verkkokaupan osaajat kuten Zalando ja Amazon. Krook luottaa asiakasomistajuuteen ja S-Etukorttien voimaan. Bonukset sitouttavat ja etukorttien kautta asiakkaista kertyy hyödynnettävää tietoa. Ne voivat tuoda etulyöntiaseman hetkeksi.

Tänään on iso päivä Venäjällä – syöstäänkö Vladimir Putin pian vallasta? Tässä kolme skenaariota tulevasta

Poliisi pidätti tuhansia mielenosoittajia viikko sitten oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyitä tukevissa mielenosoituksissa Moskovassa. Kirill Kudryavtsev / AFP

Ylen ulkomaantoimittajat Erkka Mikkonen ja Simo Ortamo ennakoivat, mihin Venäjän tämän päivän mielenosoitukset johtavat. Tämä on toinen iso mielenosoituspäivä sen jälkeen, kun Vladimir Putinin suurin haastaja Aleksei Navalnyi palasi Moskovaan.

Lumisateet vähenevät

Ilmatieteen laitos

Talvinen sää jatkuu koko maassa.

Lumisateet vähenevät, mutta sää on melko pilvistä. Lämpötiloissa ei tapahdu suuria muutoksia. Paikoin tulee lumikuuroja.

Lämpötilat vaihtelevat eteläosien noin viidestä pohjoisen noin kymmeneen asteeseen.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.