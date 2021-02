Oudot ajat edessä vuokramarkkinoilla: asuntojen tarjonta kasvanut, etenkin kaksioita vapaana, vuokriin odotetaan jopa laskua

Viime vuosien vilkas rakentaminen on osaltaan kasvattanut vuokra-asuntojen tarjontaa.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkinoilla ajat ovat olleet erikoiset. Koronatilanteen takia moni opiskelija ei ole muuttanut opiskelupaikkakunnalleen. Myös ulkomaalaiset matkailijat ja moni töiden perässä matkustavista puuttuu.

Uusia asuntoja taas on rakennettu viime vuosina paljon (siirryt toiseen palveluun) ja sijoitusasuntoja hankittu runsaasti.

Niinpä vuokra-asuntoja on nyt tarjolla enemmän kuin aikoihin ja pitkään jatkunut vuokrien nousu on hidastunut, paikoin jopa kääntynyt laskuun. Onko nyt vuokralaisten markkinat?

– Juuri nyt näin voisi sanoa. Mutta kuinka kauan tilanne jatkuu ja normalisoituuko se talven ja kevään kuluessa, sitä mielenkiinnolla seurataan, sanoo Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Mannerbergin mukaan runsas tarjonta näkyy siinä, että vuokrausajat ovat selvästi pidentyneet. Vuokralaista on hankala löytää, jos vuokra on markkinoiden tasoa korkeammalla tai asunnon kunto ja sijainti eivät asuntoa etsivän odotuksia vastaa.

– Mutta hyväkuntoiset asunnot hyvällä paikalle menevät nopeastikin vuokralle, Mannerberg sanoo.

Saman on huomannut Realian asuntovuokrauksen johtaja Jussi Lindholm.

– Saatavuustilannne on tällä hetkellä vuokralaisen näkökulmasta oikeinkin hyvä. Mutta edelleen hyvällä hinta-laatusuhteella ja hyvällä sijainnilla olevista asunnoista on kilpailua, Lindholm sanoo.

Suosituilla alueilla olevat asunnot vuokrataan edelleen nopeasti. Kuvassa Konepajan viime vuosina rakennettua aluetta Helsingin Vallilassa. Ronnie Holmberg / Yle

Onko keskisuuriin kaupunkeihin tulossa vuokra-asuntojen ylitarjonta?

Erityisesti vapaita kaksioita on tavanomaista enemmän. Sen sijaan isompiin asuntoihin vuokralainen voi löytyä nopeammin kuin yleensä.

Vapaita vuokrakohteita kaikki 1h 2h 3h Helsinki 3 790 1 340 1 710 510 Espoo 1 680 440 850 290 Tampere 1 620 610 710 220 Vantaa 1 550 370 830 280 Oulu 1 180 370 520 240 Turku 1 120 360 550 Jyväskylä 1 580 470 730 280 Lahti 780 220 340 180

Samansuuntaisia tilannearvioita on kuultu muiltakin. Vuokraturva julisti äskettäin vuokra-asuntopulan päättyneeksi (siirryt toiseen palveluun) koko Suomessa. Kirjoituksessa ennakoitiin keskisuurissa kaupungeissa voivan olla edessä pysyvä vuokra-asuntojen ylitarjonta.

Nyt esimerkiksi Lahdessa on Vuokraturvan mukaan tarjontaa niin paljon, että asukkaita on vaikea löytää.

Suomen Vuokranantajien jäsenkyselyssä ilmeni, että vuokratuotot ovat hienoisesti laskeneet (siirryt toiseen palveluun). Osaltaan syyksi arvioidaan kasvanut asuntojen tarjonta.

Vuokralaiset ry puolestaan muistutti (siirryt toiseen palveluun), että julkisella rahalla tuetuissa, markkinahintaisia edullisemmissa vuokra-asunnoissa ylitarjontaa ei pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella ole.

Runsas tarjonta heijastunut pyydettyihin vuokriin

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu vaikuttaa hidastuneen pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Muutokseen kiinnitti huomiota Twitterissä yliaktuaari Martti Korhonen.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat (siirryt toiseen palveluun) Tilastokeskuksen mukaan nousseet pitkään. Kiinteistönvälittäjien kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) ennakoitiin pyydettyihin vuokriin jopa hienoista laskua monin paikoin.

Hetkellisen laskun ennakoidaan silti vaihtuvan viime vuosilta tutuksi nousuksi, kun elämä aikanaan normalisoituu.

– Isojen kasvukeskusten ja yliopistokaupunkien kysyntä tulee olemaan vahvaa ja hintojen nousu todennäköisesti jatkuu kuten ennenkin, katsoo Suomen Kiinteistönvälittäjien Mannerberg.

Tarjonnankin puolella tilanne saattaa Mannerbergin arvion mukaan muuttua nopeastikin.

– Jos rajoitukset syksyksi poistuvat, ovat asuntoja hakemassa niin ensimmäisen kuin toisenkin vuoden opiskelijat, mistä voi tulla markkinoille kiinnostava tilanne, Mannerberg sanoo.

Realian Jussi Lindholmin mukaan sijoittajien mielenkiinto vuokramarkkinoihin ei ole vähentynyt, vaan jatkanut yhä kasvuaan.

– Uutta kysyntää on tullut paljon, kun vuokra-asumisen osuus kokonaisasumisesta on jatkuvasti kasvanut. Uudistuotantoon ovat satsanneet niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin sijoittajat, ja asuntorahastoja on tullut yhä enemmän.

Sijoittajien kiinnostus heijastunee myös hintoihin. Yle kertoi marraskuussa, kuinka ensiasunnon ostajien määrä vähenee, kun asuntoja päätyy yhä enemmän sijoittajille. Asuntojen hinnat ovat nousseet viime vuosina yleistä ansioiden kehitystä nopeammin.

