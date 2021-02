Herätys: Kovatuloiset kaihtavat palkka-avoimuutta, Tampereella alkaa sotarikosoikeudenkäynti, Myanmarissa armeija kaappasi vallan

Naiset haluavat palkat avoimiksi – kovatuloisimmat taas haluavat pitää palkat salassa

Sukupuoli, tulot ja puoluekanta. Kaikki vaikuttavat siihen, kuinka hanakasti kukin on valmis siirtymään työpaikallaan palkka-avoimuuteen. Tämä kävi ilmi Ylen kyselytutkimuksessa. Kyselyyn vastanneista vasemmistoliiton kannattajista 70 prosenttia uskoi palkka-avoimuuteen, kokoomus oli toisessa ääripäässä. Sen kannattajista 25 prosenttia kannatti ja 60 prosenttia vastusti avoimia palkkausperiaatteita.

Tampereella alkaa poikkeuksellinen oikeudenkäynti sotarikoksista

Syytetty peitti kasvonsa vangitsemisoikeudenkäynnissä maaliskuussa 2020. Antti Palomaa / Yle

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään Suomen oloissa poikkeuksellinen sotarikosoikeudenkäynti. Suomessa asuvaa sierraleonelaista miestä epäillään Liberian toisen sisällissodan aikana 1999–2003 tehdyistä rikoksista. Epäilty kiistää syytteet.

Armeija kaappasi vallan Myanmarissa

Myanmarin johtaja Aung San Suu Kyi seurasi koronarokotuksia sairaalassa pääkaupungissa Naypyidawissa tammikuussa. Thet Aung / AFP

Armeija on kaapannut vallan Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Myanmarissa (ent. Burma). Maan valtionkansleri Aung San Suu Kyi ja presidentti Win Myint on pidätetty ja maahan julistettu poikkeustila. Armeija sanoo pitävänsä valtaa Myanmarissa vuoden ajan. Armeija perustelee toimiaan marraskuun vaaleilla, jotka armeijan mukaan olivat vilpilliset.

Latviassa käynnissä kiista perheen määrittelystä

Marta Herca kutsuu Linda Curikaa vaimokseeen. Latvian lain silmissä he ovat kuitenkin asuintovereita, eikä Hercalla ole oikeutta hoitaa perheen lasten asioita. Markus Kuokkanen / Yle

Latviassa on meneillään kiista sateenkaariperheiden oikeuksista. Perustuslakituomioistuin hyväksyi viime vuonna päätöksen, jonka mukaan sateenkaariperheitä syrjivät lainkohdat on muutettava.

Kansallismielinen Kansallinen allianssi -puolue yhdessä maan tärkeimpien uskonnollisten yhdistysten kanssa vaatii, että perhekäsite rajattaisiin tiukasti vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi.

Peltoseutujen buddhalaisia on yhä enemmän Suomessa

Alttari on Jokioisten temppelin sydän. Sen ovat tiibetinbuddhalaiset itse rakentaneet. Dani Branthin / Yle

Buddhalaisuus leviää Suomen maaseudulle. Ilmiö on uusi, sillä tähän mennessä buddhalaisia toimintakeskuksia on perustettu kasvukeskuksiin. Buddhalaisten yhteisöjen määrä on kasvanut huomattavasti Suomessa viime vuosina. Vierailimme Jokioisilla vanhalla maatilalla, jonne tiibetinbuddhalainen yhteisö on rakentanut Dharma-keskuksen.

Sää kylmenee, lunta tulee maan keskiosissa

Nina karusto / Yle

Maan etelä- ja keskiosissa on pilvistä ja paikoin sataa lunta. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Lämpötilat liikkuvat etelän -5:n ja Lapin -20:n välillä. Ajokeli on huono pohjoisessa ja muuttuu huonoksi aamusta alkaen myös maan keski- ja itäosissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.