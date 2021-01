Korona-aika kypsyttää nuoria, kun "kaikki on kiinni eikä ole festareita eikä keikkoja" – Huomisesta lähtien harrastuksia avataan pääkaupunkiseudulla

Ison Omenan parkkihallin yhdessä kerroksessa oli eilisiltana tyhjää, ja siellä kaikui vain skeittilaudan kolina. Espoon jalkautuvan etsivän nuorisotyön vuorossa olevat työntekijät suunnistivat nuorten luo.

Trampoliinivoimistelua harrastavilla tytöillä oli kuitenkin kaikki hyvin; he olivat vain hakeneet rauhallista paikkaa opetella skeittitemppuja.

Tyttöjen harrastustreenit Espoon telinetaitureissa alkavalla tällä viikolla.

– Se on tosi kiva, että pääsee takaisin normaalisti treenaamaan eikä tarvitse kotona tehdä voimaharjoituksia, Aida kertoi.

– On kivaa, että pääsee treenihallille hyppimään ja ihan vaan olemaan, Maija säesti ystäväänsä.

Korona perui voimistelutytöiltä myös odotettuja kisamatkoja.

– Harmittaa tosi paljon, kun oli niin paljon, mitä odotettiin, ja kaikki vaan peruuntui yht'äkkiä.

Aida (vasemmalla) ja Maija harjoittelivat skeittaamista Ison Omenan parkkihallissa. Vakituisen harrastuksensa trampoliinivoimistelun treeneihin tytöt pääsevät alkavalla viikolla. Pekka Tynell / Yle

Ison Omenan ja Sellon kauppakeskuksissa parveili eilen paljon nuoria, jotka harmittelivat tekemisen puutetta. Korona-aika on alkanut kypsyttää nuoria.

– Kun ei voi olla missään sisätiloissa, paitsi kauppakeskuksissa, yläkoulua käyvä Hanmin sanoi.

– Ja koulussakin pitää välitunnilla jäätyä ulkona, jatkoi samanikäinen ystävä Mert.

Yläkoulua Espoossa käyvät Hanmin (vasemmalla) ja Mert hengailivat Sellossa, kun kaikki muut paikat olivat kiinni. Pekka Tynell / Yle

Myös etäopetus on tuonut toisen asteen opiskelijoille haasteita.

Mohammad vakuutti pärjäävänsä, vaikka kieli ja sähköalan opiskelu etänä lisäävät haasteita.

– Olen asunut kuusi vuotta Suomessa. Kieli on vähän hankalaa, mutta kyllä mä pärjään. Aion valmistua, se on pääpointti.

Myös logistiikka-alaa Tampereella opiskeleva Salim vakuutti, että opinnot sujuvat, kun käytännön opinnot on voinut tehdä lähiopetuksena koululla, rajatulla määrällä ihmisiä.

Koulua enemmän musiikkimiestä harmitti tapahtumien peruuntuminen.

– Kaikki on kiinni. Ei ole festareita, ei ole mitään keikkoja.

Nuorten elämä tuntuu pysähtyneen koronaan.

– Kun korona tuli Suomeen, oli ihan kivaa, kun koulussakaan ei tarvinnut käydä, kaikki sai tehdä etänä. Mutta nyt alkaa kyllästyttää pikkuhiljaa, kun ei voi mennä illalla ulos ja viettää aikaa kavereiden kanssa, kun kaikki menee aikaisin kiinni, Joseph valitti.

Toisen asteen opiskelijat Joseph (vasemmalla) ja Salim harrastavat musiikkia ja jatkoivat Ison Omenan kauppakeskuksesta iltaansa treenikämpälle soittamaan. Pekka Tynell / Yle

Lähes kaikki nuoret käyttivät maskia. Ja nekin, joilta maski puuttui, pukivat kiltisti nuorisotyöntekijöiden antaman keltamustan suojan heti kasvoilleen. Nuoret totesivat ymmärtävänsä rajoitukset, jotta virus ei leviäisi.

Hekin odottivat rokotuksia.

–Korona on pilannut paljon iloa. Toivon vaan, että tilanne päättyisi, ilo tulisi takaisin Suomeen, Mohammad naurahti toiveikkaana.

Nuorisotyöntekijat kiertävät kauppakeskuksia ja asemia

Pääkaupunkiseudun jalkautuvan etsivän nuorisotyön aikuiset kiertävät kaupunkien illoissa. Eilen Espoossa yksi työpari kiersi kauppakeskuksia autolla, toinen työpari liikkui julkisilla.

– Tärkein hommamme on kohdata nuoria ja tarjota turvallisen aikuisen seuraa. Tarjoamme nopeasti apua emmekä siirrä nuorta luukulta luukulle, vaan ohjaamme yksilövastaanotolle, jo vuosia jalkautuvaa työtä tehnyt Agim Ukic kertoo.

Jalkautuvan etsivän nuorisotyön Agim Ukic kertoo, että tärkeintä on tarjota nuorille turvallisen aikuisen seuraa. Nuorisotyöntekijät partioivat pääkaupunkiseudun kaupungeissa iltaisin. Pekka Tynell / Yle

Hän moikkailee monia nuoria ja kyselee kuulumisia. Hänen ja työparin Laura Riissasen repuista löytyy maskien ja käsidesin lisäksi muun muassa karkkeja "jään murtamiseen" sekä ensiapuvälineitä ja kondomeja.

Isossa Omenassa tapaamme myös neljä siviilivaatteisiin pukeutunutta poliisia, jotka tarkkailevat etäämpää yhtä äänekästä nuorisolaumaa. Nuoret näyttävät vinkkaavan käsimerkillä toiselle lähestyvälle nuorisoporukalle poliiseista.

Emme saa tietää, mitä on meneillään.

Agim Ukic ja häen työparinsa Laura Riissanen jututtavat kymmeniä nuoria yhden työiltansa aikana. Pekka Tynell / Yle

Lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminta avautuu rajoitetusti huomisesta lähtie (siirryt toiseen palveluun)n Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa. Tuo rajoitus tarkoittaa muun muassa sitä, että harrastusryhmiin pitää ilmoittautua ennakkoon ja ryhmän pitää aina pysyä samana kontaktien minimoimiseksi.

Nuorisotilat pysyvät muutoin kiinni koko helmikuun. Kirjastot ovat edelleen rajoitetusti avoinna.

Ulkona tehtävä nuorisotyö toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Jalkautuvat etsivät nuorisotyöntekijät eivät kutsu nuoria koolle, mutta voivat innostaa johonkin kokoontuneen porukan esimerkiksi pulkkamäkeen tai pelaamaan pipolätkää.

"Nuorille toistensa seura tärkeää kasvun kannalta"

Vantaa nuorisopalveluiden päällikkö Hannu Rusama sanoo haluavansa noudattaa tartuntatautispesialistien ohjeita, koska hänellä ei ole sen alan asiantuntemusta. Mutta:

– Yhteiskunnallisen tarpeen näkökulmasta nuorisotilat pitäisi avata tiukoin turvatoimin. On paljon nuoria, joilla ei ole mitään harrastusta eikä mitään paikkaa mennä.

Myös Helsingin nuorisotoimen johtaja Mikko Vatka hyväksyy rajoituspäätökset koronan takia, mutta pitää päätöstä avata harrastukset rajoitetusti askeleena oikeaan suuntaan.

– Tunnistamme nuorten tarpeen tavata toisiaan. Se on poikkeuksellisen tärkeää kasvun ja identiteetin kannalta, Vatka sanoo.

Myös Espoon nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling ilahtui suuresti, kun kuuli viime viikolla, että harrastustoimintaa saa avata rajatusti.

– Me aikuiset ajattelemme, että harrastus toisten kanssa on jotain ylimääräistä, mutta se on iso osa nuorten elämää, hän muistutti.

Helsingin nuorisotoimen johtaja Mikko Vatka muistuttaa, että nuorten tarve tavata toisiaan on poikkeuksellisen tärkeää kasvun ja identiteetin kannalta. Pekka Tynell / Yle

