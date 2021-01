Suomalaiset tutkijat Venäjän tilanteesta: Vladimir Putin on menettänyt otteensa nuoriin

Venäjä-asiantuntija Hanna Smithin mielestä Venäjän mielenosoituksissa on kysymys enemmän kansalaisten tyytymättömyydestä kuin poliittisen opposition esiinmarssista.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smithin mielestä Venäjän mielenosoituksissa on kysymys enemmän kansalaisten tyytymättömyydestä kuin poliittisen opposition esiinmarssista. Jussi Koivunoro / Yle

Suomalaiset Venäjä-tutkijat katsovat, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on paljon syitä huolestua omasta asemastaan.

– Tilanne on Putinille haasteellinen. Ei ehkä vielä vaarallinen, mutta ehdottomasti haasteellinen, kuvailee Eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith.

– Kansalaisten tyytymättömyys on tullut vahvasti esille. On merkkejä pidempikestoisestakin protestiliikehdinnästä ja protestiaalloista, arvioi vanhenpi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

Tutkijat ovat havainneet Venäjän mielenosoituksissa sukupolvien murrosta. Hanna Smithin mukaan nuoremmat sukupolvet haastavat vanhempaa ikäluokkaa.

– Putinilla on syytä suureen huoleen. Hän näkee, että hän on menettänyt otteensa nuorempiin ikäpolviin. Hallinnon on vaikea luoda nahkaansa uudelleen, Lassila sanoo ja viittaa myös keskipitkän aikavälin ennusteisiin Venäjän talouden heikkenemisestä.

Luottamus Putinin hallintoon on murentunut

Smith ja Lassila näkevät, että Venäjällä nyt nähtävillä mielenosoituksilla on pitkät juuret.

Smith sanoo, että kaikki alkoi jo vuonna 2012, kun Putin palasi takaisin presidentiksi Dmitri Medvedevin kauden jälkeen.

– Sen jälkeen tilanne Venäjällä on kiristynyt koko ajan. Sananvapautta, ihmisoikeuksia ja jopa liikkumisvapautta on rajoitettu. Korruptio rehottaa eikä hallinto ota välillä kuuleviin korviin, mitä kansa haluaa, Smith listaa tyytymättömyyden aiheita.

Jussi Lassilan mielestä Aleksei Navalnyi on ollut laajan tyytymättömyyden katalysaattori. Ulkopoliittinen instituutti

Lassila on samoilla linjoilla.

– Useamman vuoden ajan on näkynyt, että Putin-hurmoksen aika on ohi. Isänmaallinen hurmos nähtiin Krimin tapahtumien jälkeen vuonna 2014, mutta se murtui viimeistään vuoden 2018 eläkeuudistukseen, Lassila toteaa.

Lassilan mukaan luottamus hallitukseen, luottamus Putiniin ja luottamus esimerkiksi valtion mediaan on koko ajan murentunut.

– Nyt se purkautuu. Aleksei Navalnyi on ollut tässä sytyttäjä. Hänestä on tullut aika laajan tyytymättömyyden katalysaattori, Lassila puntaroi Navalnyin roolia Venäjän tapahtumissa.

Tutkijat: Demokratia menee eteenpäin Venäjällä

Suomalaiset Venäjä-tutkijat uskovat, että Venäjällä on nyt paremmat mahdollisuudet demokraattiseen kehitykseen kuin 1990-luvun alussa, jolloin Neuvostoliitto romahti.

Hanna Smith toivoo, että Venäjällä valta vaihtuisi vaalien kautta eikä jälleen vallankumouksella. Jussi Koivunoro / Yle

– Nyt olisi tärkeää, että kun demokratian oppiminen on tavallaan alkanut Venäjällä, niin valta vaihtuisi vaalien kautta demokraattisesti eikä jälleen kerran vallankumouksella. Miten se voi tapahtua, kun ei ole poliittista oppositiota, on iso kysymysmerkki, pohtii Hanna Smith.

– Edellytykset rakentavampien koalitioiden rakentamiselle eri puolueiden välillä ovat huomattavasti paremmat kuin mitä ne olivat esimerkiksi vuonna 2011 tai 2012, jolloin oppositio menetti sen hetken momentuminsa, luottaa Jussi Lassila.

Lassila muistuttaa, että mielenosoittajien vaatimuslistan kärjessä ovat poliittisten vankien vapauttaminen ja vapaat vaalit.