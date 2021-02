Yhdysvaltain itärannikolle julistettiin poikkeustila lumimyrskyn takia

Koronarokotukset on keskeytetty myrskyn takia New Yorkissa ja Connecticutissa.

Yhdysvaltain itärannikolle saapuu tänään voimakas lumimyrsky. Sen johdosta esimerkiksi New Yorkin kaupunkiin on julistettu poikkeustila.

Kovan tuulen mukana lunta saattaa pöllytä 5 – 10 senttiä tunnissa, meteorologit varoittavat. Kaikkiaan päivän aikana New Yorkin seudulle odotetaan 30 – 45 sentin lumikertymää.

New Yorkin osavaltiossa ihmisiä on kehotettu pysymään kodeissaan ja kaikki ei-välttämätön autoliikenne on kielletty, jotta hälytysajoneuvoille olisi helpompi päästä kohteisiinsa.

Michael Lab puhdisti lumilingolla jalkakäytävää Illinoisin Round Lake Heightsissa sunnuntaina. Tannen Maury / EPA

Presidentti Joe Biden on perunut tälle päivälle suunnitellun vierailunsa ulkoministeriöön Washingtoniin. New Yorkissa ja Connecticutissa koronarokotuspisteet on päivän ajaksi suljettu ja asiakkaille annettu uusi käyntiaika. La Guardian lentokentällä on peruttu neljä viidestä lennosta.

Talvinen sadealue osui Yhdysvaltoihin ensin länsirannikolla Kaliforniassa, missä se toi kaivattua vettä kuivuudesta kärsineeseen osavaltioon, mutta samalla myös mutavyöryjä.

Myöhemmin sadealue levisi keskilänteen. Esimerkiksi Chicagossa mitattiin 18 sentin lumikerros, mikä on suurin moneen vuoteen.

Lue lisää:

Fox News: NYC under state of emergency as Northeast braces for monster snowstorm (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AP