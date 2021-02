Jyväskylässä pikatestien tulokset: Laajojen tartuntaketjujen näytteistä ei löytynyt koronan virusmuunnosta, lopullisia tuloksia odotetaan

THL:n pikatestissä ei löytynyt virusmuunnosta, mutta lopullisia tuloksia odotetaan THL:lta loppuviikolla. Huomenna on luvassa yksityisen palveluntarjoajan testien tulokset.

Jyväskylän kaupungin mukaan THL:lle tutkittavaksi lähetetyistä positiivisista koronavirusnäytteistä ei ole pikatestissä löytynyt helpommin tarttuvaa virusmuunnosta.

THL:n testien lopullisia tuloksia odotetaan saatavan loppuviikolla. Tutkimustuloksia virusmuunnoksesta on odotettu toissa viikosta alkaen.

Jyväskylän kaupunki päätti lopulta selvittää virusmuunnoksen mahdollisuuden myös yksityisen palveluntarjoajan kautta nopeuttaakseen testitulosten saamista. Näitä tuloksia odotetaan puolestaan huomenna.

Vasta varsinaisten testien tulosten jälkeen voidaan varmuudella sanoa, onko Jyväskylässä nyt liikkeellä koronan virusmuunnosta.

Jyväskylän kaupunki päätti selvittää virusmuunnoksen mahdollisuuden, koska korona on levinnyt kaupungissa viime aikoina poikkeuksellisen ärhäkästi erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Kaupungissa on todettu muun muassa kaksi laajaa tartuntaketjua, joista toinen on saanut alkunsa kuntosalilta ja toinen opiskelijoiden kokoontumisesta ravintolassa. Molemmista tartuntaketjuista on tutkittu virusmuunnoksen mahdollisuutta. Jyväskylässä uusia koronatartuntoja vahvistettiin viime viikolla ennätysmäärä, lähes 230.

Jyväskylässä ensimmäisestä virusmuunnoksesta kerrottiin julkisuuteen 12. tammikuuta. Mutaatio löytyi tuolloin henkilöltä, joka palasi ulkomaanmatkalta Euroopasta.

Lue myös:

Virusmuunnos leviää maailmalla, mutta Suomessa tilanne on tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan hallinnassa: "Osittain tämä on ajanpeluuta"

Leviämisvaiheessa oleva Jyväskylä kiristää koronarajoituksia: alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastukset keskeytetään sekä museot ja kirjastot suljetaan kahdeksi viikoksi

Noin 150 opiskelijaa koronatestattiin näytteenottoautossa Jyväskylässä – sairaanhoitaja: "Oireisia oli joukossa, mutta ei merkittävää määrää"

Korona levisi Jyväskylässä hämmästyttävän tehokkaasti, 150 paikalla, 100 sai tartunnan – virusmuunnosta seulotaan, tuloksia huomenna