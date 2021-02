Poliisi on aloittanut esiselvityksen Koskelan henkirikoksen taustoihin liittyen – selvityksen alla on lastensuojelun ja koulun toiminta

Eri viranomaisten toiminta on ollut tutkinnassa esillä Koskelan murhatutkinnan alusta asti ja asiasta on keskusteltu myös asianomistajatahon kanssa, kertoo poliisi.

Eri viranomaisten toiminta on ollut tutkinnassa esillä Koskelan murhatutkinnan alusta asti ja asiasta on keskusteltu myös asianomistajatahon kanssa, kertoo poliisi. Matti Myller / Yle

Helsingin poliisi selvittää viranomaisten toimia ennen 4.12.2020 tapahtunutta Koskelan henkirikosta.

Esiselvitys käynnistettiin torstaina 28.1.2021.

Selvityksen alla on lastensuojelun ja koulun toiminta, eli toimenpiteet ja niiden riittävyys liittyen muun muassa esitutkinnassa selvinneisiin rikoksen uhriin kohdistuneeseen pitkään jatkuneeseen kiusaamiseen ja useisiin pahoinpitelyihin.

– Asian selvittäminen on alussa ja siitä kerrotaan tässä vaiheessa tämän verran. Eri viranomaisten toiminta on ollut tutkinnassa esillä Koskelan murhatutkinnan alusta asti ja asiasta on keskusteltu myös asianomistajatahon kanssa. Esiselvitys käynnistettiin asian siirryttyä syyteharkintaan 28.1.2021. Viestimme esiselvityksestä avoimesti, koska poikkeuksellisen vakava henkirikosepäily on ollut laajassa yhteiskunnallisessa keskustelussa, sanoo rikosylitarkastaja, rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen.

Asiaan on tutkinnanjohtajaksi nimetty rikoskomisario Markku Silen.

Poliisi tiedottaa asiasta seuraavan kerran, kun esiselvitys on tehty.

– Toivomme nyt työrauhaa asian esiselvittelylle, sanoo Turunen.

