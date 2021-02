Vapaaehtoiset meripelastajat harjoittelevat hankalia tilanteita uuden ohjaamosimulaattorin avulla – turvallisesti, uudelleen ja uudelleen

Vaasassa kehitetty veneluokan ohjaamosimulaattori on tarkoitus levittää käyttöön koko Suomessa.

Vapaaehtoiset meripelastajat harjoittelevat vaasalaisen ohjaamosimulaattorin avulla.

Sen on kehittänyt Vaasan Meripelastusyhdistys ja opit on tarkoitus levittää valtakunnallisen meripelastusseuran jäsenistölle.

Timo Nuotio, Sami Kotajärvi, Eetu Kankaanpää ja John-Sebastian Store ovat ensimmäisten joukossa päässeet harjoittelemaan vuodenvaihteessa käyttöön otettua simulaattoria.

Simulaattori on Vaasan Meripelastusyhdistyksen tiloissa. Sen isä on vuosia yhdistyksen toiminnassa mukana ollut Mikko Lehtimäki, jolle meripelastuskouluttamisesta on tullut iso osa elämää.

Lehtimäki on itsekin vapaaehtoinen meripelastaja, ja hän on myös Suomen Meripelastusseuran ohjaamotyöskentelyn pääkouluttaja. Hän työstää Vaasan yliopistossa aiheeseen liittyen myös väitöskirjaa.

– Aiheena on työkuorman hallinta turvallisuuskriittisten organisaatioiden työryhmissä, kertoo Lehtimäki.

"Pystytään harjoittelemaan monipuolisesti"

Isommille aluksille tarkoitettuja simulaattoreita löytyy, mutta veneluokasta se on puuttunut.

Lehtimäki lähti yhdessä kollegoidensa ja suomalaisen simulaattoriohjelmistoyrityksen Stormwindin kanssa kehittämään tälle pienemmälle kokoluokalle simulaattoria. Sen avulla pystytään harjoittelemaan muun muassa tehokasta ryhmätyöskentelyä, tehokkaita ja turvallisia työtapoja sekä kommunikaatiota.

– Tässä ei opeteta perusmerenkulkutaitoja tai navigaatiota tai tutkan käyttöä, vaan ne pitää olla hallussa jo valmiiksi. Tällä harjoitellaan muun muassa miehistön kommunikaatiota ja näytetään, miten miehistön yhteistä tilannetietoisuutta parannetaan. Pystytään harjoittelemaan monipuolisesti.

Eetu Kankaanpää, John-Sebastian Store ja Mikko Lehtimäki seuraavat silmä kovana mitä ohjaamosimulaattorissa olevat kollegat tekevät. Terhi Varjonen/Yle

Harjoitukseen osallistuu kaksi miehistön jäsentä itse ohjaamossa, ja kaksi muuta seuraavat tapahtumia ja kirjaavat huomionsa ylös.

Miehistön välisen kommunikoinnin on toimittava varsinkin silloin, kun tilanne on kiireinen ja työkuorma kasvaa. Sääolosuhteet ja itse pelastustehtävä saattavat olla haastavia.

Simulaattorissa tapahtuva harjoittelu ei korvaa aluksella tapahtuvaa harjoittelua.

Valtakunnalliseksi oppimisympäristöksi

Vaasalaisten kehittämä simulaattori on ollut vasta vähän aikaa käytössä, mutta tarkoitus on saada se koko Suomen Meripelastusseuran käyttöön.

Koulutuspäällikkönä toimiva Jaakko Heikkilä on tyytyväinen simulaattoriin.

– Meillä on suunnitelma, että toimintaa laajennetaan muuallekin. Meillä on noin 800 aktiivista miehistön jäsentä koko maassa. Heitä kaikkia ei Vaasassa kouluteta, vaan keskitytään kouluttajien kouluttamiseen.

Ohjaamosimulaattorin voidaan syöttää esimerkiksi huonoja sääolosuhteita ja runsasta vesiliikennettä. Jarkko Heikkinen/Yle

Heikkilä näkee simulaattoriharjoittelussa monia etuja.

– Tässä voi turvallisesti harjoitella. Ja onhan tämä myös ympäristöystävällinen ja taloudellisempi tapa, kun yhdistysten ei tarvitse käyttää kaikkia niukkoja rahojaan polttoaineisiin. Tämä ei tule korvaamaan vesillä oloa, mutta täydentää sitä hyvin, sanoo Heikkilä.

Vaasan Meripelastusyhdistyksellä oli viime kaudella tehtäviä 48. Kasvua edelliskesään oli 12 tehtävää. Määrä lisääntyi reilulla kolmanneksella.

Suomen Meripelastusseuralla oli rannikolla ja sisävesillä tehtäviä yhteensä 2168, ja kasvua siinä oli 20 prosenttia.

Hallittuja riskejä

Timo Nuotio on ollut pitkään meripelastusyhdistyksen toiminnassa mukana ja hän toimii aluksen päällikkönä.

Nuotio on yhtä mieltä Lehtimäen ja Heikkilän kanssa siitä, että simulaattori mahdollistaa nyt ympärivuotisen ohjaamokoulutuksen.

– Simulaattori antaa mahdollisuuden harjoitella myös silloin, kun vesi on jäässä. Simulaattorissa voidaan harjoitella hyvillä mielin myös riskialttiita työvaiheita. Kun koko miehistö käyttää yhteisiä työtapoja, se keventää minun taakkaani aluksen päällikkönä, kun on osaavia miehistön jäseniä, kertoo Nuotio.

Simulaattorissa saadaan monenlaista tietoa näkyviin. Jarkko Heikkinen/Yle

Hyvänä Nuotio kokee myös sen, että toistoja tulee paljon. Tilanteita voidaa ajaa aina uudelleen ja katsoa mitä missäkin kohtaa on tehty, ja olisiko jotakin pitänyt tehdä toisin.

– Ovathan nämä asiat meille tuttuja jo entuudestaan, mutta simulaattorissa niitä tulee toistojen kautta harjoiteltua paljon.

Minkälaista simulaattorilla on ajaa?

– Yllättävän realistista ja aika pian unohtaa, että tämä on simulaattori. On aika paljon hommaa siinä, miten ajetaan ja mihin ajetaan, eikä siinä sitten huomaa enää miettiä, ettei tämä olekaan oikea vene.

