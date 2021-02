Vantaalaisten kaverusten Molybros-kanavalla on kohta 100 000 tilaajaa – tubettajilta läpilyönti vaatii yhä enemmän

Suoratoisto- ja somepalvelut dominoivat alle kolmekymppisten mediamaisemaa, ja perinteiset uutismediat tulevat kaukana perässä.

Ylen IRO Researchilla teettämän kyselyn mukaan Youtube pitää pintansa nuorten aikuisten käytetyimpänä mediana. Youtube tavoittaa 76 prosenttia 30–45-vuotiaista vastaajista viikoittain ja alle kolmekymppisistä peräti 91 prosenttia.

Tieto ei tule yllätyksenä vantaalaisille Ibrahim "Iba" Manzalle, 18, ja Abdirahman Keinaanille, 18. Ohikulkijat pyytävät heitä yhteiskuviin tavallisena arkipäivänä Myyrmannin ostoskeskuksessa. Syynä on heidän Molybros-tubekanavansa, joka on juuri saavuttamassa 100 000 seuraajan rajan. Juhlavideo on jo suunnitteilla.

Tähän pisteeseen päästäkseen tubettajat ovat tehneet töitä viisi vuotta. Läpilyönti vaatii jatkuvasti enemmän.

Yle kertoi tammikuussa Molybrosin tuoreimmasta videosta, ja se oli yksi alkuvuoden luetuimmista jutuistamme. Päätimme nyt tutustua hittivideon tehneisiin nouseviin Youtube-tähtiin paremmin.

Kaikki alkoi yläasteella Instagramiin kuvatuista yhteisistä tanssivideoista.

Youtube-videon tuottaminen vie Molybrosilta yleensä noin viikon. Julkaisuja tulee kerran, pari kuussa. Muilla somekanavilla, kuten Instagramissa, Snapchatissa ja Tiktokissa heidän julkaisutahtinsa on tiiviimpi. Matti Myller / Yle

Ensimmäinen hitti syntyi vahingossa

Kun Manza ja Keinaan avasivat Molybros-kanavan Youtubeen pari vuotta sitten, he tekivät ensin esittelyvideon itsestään ja sitten yhden pelivideon.

– Me ollaan poistettu se, koska se oli niin cringe [= nolo], Keinaan kertoo.

Jo kolmannessa videossa tubettajat lähtivät haastattelemaan muita nuoria arkisista asioista. Katugallupeista tuli myöhemmin kaksikon tavaramerkki.

– Meidän videot on hauskoja sen takia, että me ollaan kameran edessä omana itsenämme. Me chillataan haastateltavan kanssa ja he vastaavat rennosti. Sen takia videot toimii, Manza kuvailee.

Tuotanto oli alkuun kevyttä. Manza ja Keinaan lainasivat kameran ystävältään, ja kuvasivat toisiaan vuoron perään. He suunnittelivat, editoivat ja julkaisivat videot itse.

Ensimmäinen hitti syntyi vahingossa.

Molybros oli pyytänyt seuraajiltaan ehdotuksia videon aiheeksi. Monet toivoivat jaksoa, jossa kysellään ihmisiltä, kuinka kalliita vaatteita heillä on päällään.

Manza ja Keinaan eivät olleet innostuneita, mutta kun omat ideat olivat loppuneet, he päättivät kokeilla. He kutsuivat haastateltavia Kampin kauppakeskukseen, ja muutamia nuoria tuli paikalle.

Kun ensimmäinen haastateltava kertoi, että hänen hupparinsa maksaa 1 500 euroa, Manza ja Keinaan päättivät tehdä videon loppuun. Julkaisu sai nimekseen Paljon sun outfit maksaa (siirryt toiseen palveluun), ja sitä on nyt katsottu 800 000 kertaa.

Jatko-osista tuli ilmiö.

Tubeverkoston perustaja: "Youtubessa breikkaaminen on työlästä, koska se on aika tukossa"

Manza ja Keinaan ovat vetovoimaisia esiintyjiä, ja heidän juttunsa on nuorten spontaanit henkilöhaastattelut kaduilla ja kauppakeskuksissa. Lyödäkseen läpi kanavalla pitääkin olla samaistuttavia sankareita ja uniikki näkökulma.

Nyt Molybrosilla on oma kevyt kuvauskalusto, joka kulkee lähes aina mukana. Matti Myller / Yle

Kymmeniä ammattimaisia henkilömedioita edustavan Trootin toimitusjohtaja Joona Haatainen kertoo, että yksittäinen hittivideo voi periaatteessa onnistua sattumalta. Suositun kanavan kehittäminen vaatii kuitenkin toistoa ja yhteisön määrätietoista rakentamista.

– Youtubessa breikkaaminen on työlästä, koska se on aika tukossa. Jos katsoo Suomen Youtuben trending-listaa, niin valtaosa on aika etabloituneita tekijöitä.

Voit katsoa YouTuben suosituimpien videoiden listaa tästä (siirryt toiseen palveluun). Listauksen suosituimmista suomenkielisistä kanavista näet tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Suosituimpien videoiden listalla on tuulista, mutta osa suosituimmista kanavista sinnittelee top 50:ssä kuukaudesta ja jopa vuodesta toiseen. Siellä pysyäkseen täytyy kerätä noin 450 000 katsojaa kuukaudessa. Määrä vetää vertoja monille televisio-ohjelmille.

Yleisön koukuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta.

Trootin toimitusjohtaja Joona Haataisen mukaan Youtuben henkilömedioilla tai vaikuttajilla eli influenssereilla on oma kanavalupauksensa. He toimittavat tietynlaista sisältöä, tietylle yleisölle, tietyllä julkaisutahdilla.

Aivan kuten televisioyhtiöt – paitsi murto-osalla siitä budjetista ja henkilökunnasta.

Ainakin alkuun valtaosa tubettajista tekee kaiken itse: suunnittelee, kuvaa, leikkaa ja huolehtii mahdollisista sisältökumppanuuksista.

"Kaikki mitä meidän kanavalle tulee pitää olla bängerii"

Molybros on jo parin vuoden ajan saanut mainostuloja Youtubelta, ja lisätiliä huppareiden myynnistä sekä sisältökumppanuuksista. Ennen joulua he palkkasivat managerin hoitamaan yhteistyökuvioita. Nyt he pyrkivät myös siihen, että keikalle lähtisi aina kuvaaja mukaan. Leikatakaan ei tahdo itse enää ehtiä.

Suunta on kohti laadukkaampia ja paremmin tuotettuja sisältöjä.

– Kaikki mitä meidän kanavalle tulee, pitää olla bängerii, Manza kertoo.

Kaverit ovat siivonneet netistä myös yläasteaikaiset tanssivideot. Ne eivät sopineet enää konseptiin.

Manzan Tiktok-tilillä näkee vieläkin trendaavia koreografioita, mutta Keinaan ei pistä jalalla koreasti ainakaan kameran edessä. Matti Myller / Yle

Trootin toimitusjohtajan Joona Haataisen mukaan viihteelliset asiasisällöt ovat juuri nyt kuuminta kamaa Youtubessa. Siihen rakoon tähtää jatkossa myös Molybros.

Edellisessä videossaan tubettajat nostivat tapetille netissä tapahtuvan nuorten seksuaalisen hyväksikäytön, ja seuraavassa videossa he aikovat pureutua kiusaamiseen.

Touhun ammattimaistumisesta kertoo jotain sekin, että tuleva jakso on ensimmäinen, jolla on tuotantokäsikirjoitus.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.

Lue myös:

Keski-ikäinen mies sopi somessa treffit 13-vuotiaan tytön kanssa – mies astui tubettajien ansaan, ja nyt videota on katsottu 382 000 kertaa

Kärkitubettaja teki historiaa: tulot yli 230 000 euroa – hurjimmat summat tienataan videoilla, joissa avataan paketteja

Huomasitko? Kamala Harris kertoo Instagramissa olevansa "she" – somevaikuttaja Mona Bling selittää, mistä uudessa ilmiössä on kyse

Roope Konttila, 19, ei juuri puhu, mutta Discordissa hän avautuu – vasta korona opetti löytämään opiskelijat, jotka haluavat jutella