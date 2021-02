Lapset pääsevät taas harrastuksiin pääkaupunkiseudulla – seuraa muodostelmaluistelijoiden ensimmäisiä harjoituksia suorana kello 15.15

Helsingin Taitoluisteluklubin lasten minori-joukkueen Peppermintsin harjoitukset pääsevät vihdoin käyntiin Vuosaaren jäähallissa pitkän tauon jälkeen.

Pääkaupunkiseudulla avataan tiloja alle 20–vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnalle yli kahden kuukauden tauon jälkeen.

Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen kertoi tänään Radio Suomen Päivässä, että hän on huojentunut päätöksestä.

– Henkilökohtaisesti minulla on päällimmäisenä helpottunut olo. Palautteiden määrä, mitä saimme vanhemmilta, seuroilta ja itse nuorilta, oli valtaisa. On koettu paljon ahdistuneisuutta ja stressiä siitä, että ei ole päästy harrastamisen pariin.

Päätös on herättänyt ristiriitaisia tunteita molempiin suuntiin. Myös hallituksen suunnalta on tullut kritiikkiä pääkaupunkiseudun päättäjiä kohtaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmäkään ei ollut yksimielinen harrastusten avaamisesta. HUS ja THL vastustivat päätöstä.

Loikkanen näkee kuitenkin asiassa paljon hyvää.

– Tässä on kyseessä lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys. Ihan samalla tavalla lapset ja nuoret kokevat ahdistuneisuutta koronatilanteesta kuin aikuisetkin. Lapsille se on stressin purkukeino, että päästään harrastamaan. Oli se sitten liikuntaa tai kulttuuria tai muuta toimintaa.

Lähikontakteja vältetään edelleen

Harrastukset tukevat myös monien sosiaalista elämää.

– Kaverit ovat paljon tärkeämpiä lapsille ja nuorille. Valitettavasti on myös niin, että kouluissa ja harrastuksissa saattaa olla joidenkin perheiden lapsille ne turvalliset aikuiset, joita kohdataan päivittäin.

Tästä päivästä lähtien esimerkiksi uimahalleissa, nuorisotiloissa ja kuvataidekouluissa voidaan järjestää ryhmätoimintaa lapsille ja nuorille tietyin ehdoin.

Käsihygieniasta on huolehdittava, ja sairaana ei saa mennä harjoituksiin.

– Tiukimmat ja haasteellisimmat asiat, mitä nyt on tullut harrastusten pariin on se, että toimintaa pitää toteuttaa siten, että lähikontakteja vältetään tai ne merkitsevästi vähenevät. Tilaan pitää suhteuttaa semmoinen määrä henkilöitä, että turvavälit pystytään säilyttämään.

Nämä asiat jäävät nyt toimijoiden ja harrastusten tuottajien vastuulle. He ovat joutuneet allekirjoittamaan kaupungin laatiman terveysturvallisuussuunnitelman.

– Seurojen täytyy se täyttää ja sitoutua kaikkiin kohtiin. Siellä täytyy olla ihan allekirjoitus, että he toteuttavat ja noudattavat näitä. Jos käy niin, että me esimerkiksi toteamme, että siellä on yli 20-vuotiaita jollakin vuorolla, meillä on oikeus keskeyttää toiminta tai perua vuorot.

Esimerkiksi uimahallissa henkilökunta valvoo tilannetta. Koulujen liikuntasaleissa puolestaan ei ole henkilöstöä, joten valvonta jää toimijan itsensä vastuulle.

Loikkanen muistuttaa, että tiloja voidaan sulkea tarvittaessa myös siinä tapauksessa, että tartuntamäärät lähtevät nousuun.

Lätkäjunnut ovat riemuissaan

HIFKin junnupelaajat je heidän peheensä ovat ottaneet tiedon jäähallien avaamisesta riemulla vastaan, kertoo junioripäällikkö Jari Riihinen.

– Tämä tuntuu isommalta jutulta kuin se, kun Suomi viimeksi voitti jääkiekon MM-kisat.

Seuran turvatoimenpiteisiin kuuluu muun muassa se, että saattajat ja vanhemmat eivät pääse enää halliin. Joukkueet kokoontuvat hallin ulkopuolella ja menevät maskit päällä omina ryhminään pukukoppiin. Aulaan ja yleisiin tiloihin ei jäädä hengailemaan.

Pukukopissa on tavallista pienempi ryhmä vetämässä varusteita päälle. Kopissa ollaan minimiaika ja siellä käytetään maskeja. Suihkussa käydään vasta kotona.

Jäällä oleva ryhmä ei käytä maskeja, mutta joukkueen huoltajat ja avustajat käyttävät.

Pelaajien varustukseen kuuluvat maskit myös lisäävät turvallisuutta Riihisen mukaan.

Jokaisella joukkueella on käsidesiä, jota joukkueenjohtaja annostelee pelaajille heti, kun he tulevat pukuhuoneeseen.

Joukkueiden kokoonpanoa ei vaihdella. Jäällä vältetään kontakteja.

– Kamppailuharjoitteiden tekeminen ei ole välttämätöntä. Niitä vähennetään nyt. Turvavälejä pyritään säilyttämään, vaikka luistellessa saatetaan olla hetkellisesti lähekkäin.

– Valmennuspäälliköllä on iso vastuu valmentajien esimiehenä huolehtia siitä, että ohjeita noudatetaan. On selvää, että jos on 7–20-vuotiaita harrastajia, valvonnan pitää olla sitä suurempaa, mitä nuoremmista on kyse.

Riihisen mukaan treenitauon aikana nuorilta ja heidän perheiltään on tullut mollivoittoisia viestejä.

– Tunteen ovat olleet epätoivoisia, kun itselle rakas harrastus ja kavereiden kanssa pelaamine on ollut tauolla. Tämä on nyt hieno homma, että päästään jäälle. Huolehditaan siitä, että olemme tämän luottamuksen arvoisia.

