Tampereella asuvaa miestä syytetään poikkeuksellisista raakuuksista – Yle seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä

Gibril Massaquoi on kiistänyt syyllisyytensä sotarikoksiin Liberian sisällissodassa. Yle on torstaina paikalla oikeudessa.

Syytelista on niin hirveä, ettei kaikkia yksityiskohtia voi julkaista.

Yli kymmenen vuotta Tampereella asunutta miestä syytetään julmista sotarikoksista Liberian sisällissodassa. Sierraleonelainen Gibril Massaquoi vastaa syytteisiin muun muassa kymmenistä murhista ja kahdeksasta törkeästä raiskauksesta. Hänen syytetään myös käskeneen polttamaan elävältä lapsia ja olleensa itse läsnä tässä. Miestä syytetään myös kannibalismista.

Eri lähteiden mukaan Massaquoi käytti itsestään nimeä Angel Gabriel. Raamatussa enkeli Gabriel on Jumalan sanansaattaja.

"Minä olen Angel Gabriel ja olen viimeinen, jonka tapaatte ennen Jumalaa", oli hän väitetysti sanonut ennen kahden miehen teloittamista. Toisessa teloituksessa hänen väitetään sanoneen: "Ennen kuin näet Jumalan, sinun on nähtävä enkeli".

Ylen toimittaja Anu Leena Koskinen seuraa oikeudenkäyntiä torstaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa hetki hetkeltä.

10.47 Oikeuden katselmus on tarkoitus suorittaa myöhemmin Kamatahun Hassalassa. Kuvien perusteella kyse on pienestä kylästä, jossa on tiiviisti taloja. Syyttäjä osoittaa valokuvasta paikkaa, joihin siviilejä on syytteen mukaan suljettu Massaquoin käskystä. Talo on syyttäjän mukaan poltettu, kun siellä on ollut ihmisiä sisällä.

10.45 Massaquoin syytetään murhanneen, polttaneen ja raiskanneen siviilejä, naisia ja lapsia Kamatahun Hassalan ja Yandehun kylissä ja niiden ympäristössä.

klo 10.39 "Oletan, että kaikki tietävät suurin piirtein, missä Liberia on", syyttäjä sanoo. Suurin osa syytetyistä teoista on tapahtunut Lofan alueella pohjoisessa.

klo 10.36 Syyttäjä aloittaa asiaesittelyt. Alkuun esitellään kartalta ja valokuvista tekopaikkoja ja -alueita Liberiassa. Tekoajasta on kulunut 20 vuotta, eli paikat ovat muuttuneet sisällissodan ajoista.

klo 10.34 Oikeuskäsittely alkaa. Vastaaja Gibril Massaquoi on paikalla oikeudessa. Hänelle tulkataan simultaanisti koko ajan, mitä oikeudessa puhutaan. OIkeuskäsittelyn pääkieli on suomi.

klo 10.30 Oikeussaliin pääsee vain kymmenen median ja yleisön edustajaa.

klo 10.20 Koronarajoitusten vuoksi oikeuskäsittely alkaa vähän myöhässä.

Syytteet liittyvät Massaquoin väitettyihin tekoihin Liberian toisessa sisällissodassa 20 vuotta sitten.

Syyttäjän teonkuvauksessa mainitut väitetyt rikokset ovat hyvin raakoja. Yle kertoo raakuuksista vain sellaiset yksityiskohdat, jotka ovat väitettyjen tekojen vakavuuden ymmärtämiseksi tarpeellisia.

Syytetty oli näkyvässä roolissa Sierra Leonen ja Liberian konflikteihin osallistuneessa kapinallisarmeija Revolutionary United Frontissa (RUF).

Oikeutta käydään Tampereen lisäksi Sierra Leonessa ja Liberiassa. Tuomio on tarkoitus antaa syksyllä 2021.

Massaquoi on kiistänyt syyllisyytensä. Puolustuksen mukaan hän ei ole ollut Liberiassa kesäkuun 2001 jälkeen.

Täältä voit lukea lisää syytetyn taustasta:

Sotarikoksista syytetty ennakoi Suomen valtiolle katastrofaalista lopputulosta oikeudenkäynnistä – "Tulemme murskaamaan heidät"

Tässä jutussa enemmän syytteestä:

Syyttäjä: Tampereella asuva mies murhasi Liberian sisällissodassa kymmeniä, raiskasi useita, teetti ruokaa vangeista ja söi ihmisiä

Lue lisää:

Poikkeuksellinen oikeudenkäynti sotarikoksista alkaa Tampereella – Suomessa asuvaa miestä syytetään hirmuteoista Liberian sisällissodassa