Ikäihmisten koronarokotuksissa viikkojen erot: toisaalla rokotetaan, kun muualla vasta suunnitellaan – tarkista täältä oman alueesi tilanne

Vielä tammikuun puolivälissä eläneet haaveet helmikuun massarokotuksista vaikuttaisivat olevan Ylen tekemän kyselyn perusteella turhan toiveikkaita.

Eri puolilla Suomea odotetaan nyt kuumeisesti, josko tuore Astra Zenecan myyntilupapäätös helpottaisi huutavaa rokotepulaa.

Suomen suurimmissa kaupungeissa olisi valmius laajamittaisille alle 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuulumattomien massarokotuksille, mutta ongelma on juuri nyt rokotteiden saatavuus.

Suurimmassa osassa Suomea sotehenkilöstön rokottamiset ovat tehosterokotevaiheessa ja hoivakodeissa rokotukset ovat käynnissä laajalti. Yli 80-vuotiaiden laajamittaisempia rokotuksia on jo joissain kaupungeissa käynnissä, kun taas toisaalla niitä ollaan aloittelemassa lähiaikoina.

Kotona asuvia ikäihmisiä rokotetaan jo paikoin

Pääkaupunkiseudulla myös muiden kuin palvelukodeissa asuvien ikäihmisten koronarokotukset on jo saatu käyntiin. Näihin päiviin asti koronarokotteita on jaettu lähinnä terveydenhuollon henkilöstölle ja ensihoitajille.

Vantaalla yli 80-vuotiaiden rokotukset alkoivat viime viikolla ja Helsingissä yli 85-vuotiaiden rokotukset käynnistyivät tänään maanantaina.

– Rokotuksiin kutsutaan 70 vuotta täyttäviä ikääntyneitä portaittain. Nyt rokotetaan tänä vuonna 80 vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia vantaalaisia. Rokotusten etenemisen aikataulu riippuu saatavilla olevien rokotteiden määrästä. Tämän hetken arvioiden mukaan ikääntyneiden rokotukset kestävät 2–3 kuukautta, sanoo Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon vs. viestintäpäällikkö Tiina Riikonen.

Espoossa rokotusten aloittaminen aiheutti ajanvarauspalveluun yhteydenottovyöryn, kertoo Espoon sosiaali- ja terveystoimen viestintäpäällikkö Anne Kettunen.

– Viime viikolla koronarokotusten ajanvarauspuhelimeen jäi lähes 4 000 takaisinsoittoa jonoon. Olemme viikonlopun aikana purkaneet jonoa, mutta soittoja on vielä soittamatta noin tuhat.

Espoossa kutsun rokotuksiin ovat ensin saaneet tänä vuonna 85 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat espoolaiset.

Helsingin palvelutaloissa on rokotettu noin 3 000 ja niin sanottuun massarokotukseen on varannut ajan noin 4 500 ihmistä. Helsingissä yli 85-vuotiaita on noin 14 000.

Kaikkiaan Helsingissä annetaan tällä viikolla noin 6 000 uutta rokotetta, joista suurin osa on tehosteannoksia.

Pääkaupunkiseudulla rokotetaan myös heidän omaishoitajansa ja samassa kotitaloudessa asuvat yli 65-vuotiaat.

Toni Pitkänen / Yle

"Arvio voi olla positiivinen"

Myös muualla Suomessa suunnitellaan yli 80-vuotiaiden laajamittaisempien rokotusten aloittamista.

Turussa yli 80-vuotiaiden massarokottaminen alkaa tämän kuun aikana, ja 70–80-vuotiaiden rokotukset aloitetaan viimeistään helmi–maaliskuussa.

Lääketieteellisillä perusteilla riskiryhmään kuuluvien rokotukset alkavat maaliskuussa ja laajamittaiset väestön rokottamiset "kevään aikana" rokotetilanteesta riippuen. Parhaillaan Turussa annetaan toista rokoteannosta sote-ammattilaisille.

Salossa ei ole vielä päästy rokottamaan kotona asuvia ikääntyneitä. Syy on kaupungin ikärakenteessa, kertoo Salon rokotevastaava Riitta Ahlqvist.

– Saamme Saloon – kuten muihinkin kuntiin – rokotteet väestömäärän mukaisesti. Väestömme on vanhusvoittoinen, joten ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa on paljon asukkaita ja henkilökuntaa paljon, ja heidät rokotetaan THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti ensin.

Porissa on rokotettu kriittistä henkilökuntaa ja vanhuspalveluiden asukkaita. Osa vanhuspalveluiden asukkaista ja henkilökunnasta on vielä rokottamatta.

– Alun perin tarkoitus oli aloittaa massarokotuksia viikolla 6, mutta tämä arvio perustui siihen, että Astra Zenecalta olisi saatu enemmän rokotteita kuin mitä nyt on tulossa. (Alkuperäinen) arvio voi olla positiivinen, kertooalueylilääkäri Tapani Strander.

Tampereella massarokotuksia suunnitellaan parhaillaan, mutta niitä ei ole voitu vielä aloittaa rokotteiden puuttumisen vuoksi. Tampereella massarokotukset alkavat heti, kun rokotteita on riittävästi saatavilla. Arvioitu aloitusaika on maaliskuu.

Päijät-Hämeessä yli 80-vuotiaiden rokotukset alkavat näillä näkymin lähipäivinä, ja yli 70-vuotiaiden rokotukset käynnistyvät maaliskuun alussa. Kanta-Hämeessä ikäihmisten laajamittaisemmat rokotukset alkavat jo tällä viikolla.

"Jos vain olisi mitä antaa"

Jyväskylässä ikäihmisten massarokotukset alkavat parin viikon päästä. Ensimmäisenä vuorossa 85 vuotta täyttäneet. Myös Keski-Suomessa on pulaa rokotteista.

– Olemme antaneet kaikki rokoteannokset, jotka olemme saaneet käyttöömme. Meillä on valmius käynnistää väestön rokotukset vaikka heti, jos vain olisi mitä antaa, kertoo Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen ylilääkäri Johanna Tuukkanen.

Etelä-Savossa yli 85-vuotiaiden rokotukset ovat jo käynnissä, joskin eivät vielä laajalti.

Kymenlaaksossa yli 80 vuotta täyttäneiden massarokotukset eivät ole vielä alkaneet.

Kuopiossa päästään rokottamaan kotihoidon yli 80-vuotiaita asiakkaita parin viikon päästä. Terveysjohtaja Pertti Lipposen mukaan muita noin 20 000 kotihoidon asiakasta päästään rokottamaan vasta muutaman viikon päästä.

– Jos rokotesaatavuus näin huono, niin heidänkin rokottamiseen menee aika kauan. Vasta sen jälkeen siirrytään kohti massarokotuksia.

Pohjois-Karjalan Siun sote -kuntayhtymä aikoo aloittaa yli 80-vuotiaiden massarokotukset helmikuun alkupuolella. Myös Pohjois-Karjalassa on valmius aloittaa koko väestön laajamittaiset rokotukset helmikuussa, jos rokotteita saadaan.

Poikansa saattamana rokotettavaksi tullut Eira-Mailis Harmanen sai ensimmäisen rokoteannoksensa Helsingissä 1. helmikuuta. Silja Viitala / Yle

Kainuussa vasta suunnitellaan vanhusten rokottamisia

Seinäjoella aloitetaan ensi viikolla kotihoidon ja kotisairaaloiden yli 80-vuotiaiden rokotukset, ja perjantaina 5.2. alkavat ajanvaraukset muiden yli 80-vuotiaiden rokotuksiin.

Vaasassa 80 vuotta täyttäneiden rokotukset alkavat ensi viikon maanantaina eli 8.2. Rokotusajan voi varata puhelimitse.

Kokkolassa yli 80-vuotiaiden rokotukset alkavat torstaina 4.2. Tällä hetkellä rokotteita on kaupungin mukaan saatavilla 200 henkilölle.

Oulussa ikäihmisten massarokotukset alkavat terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan aikaisintaan helmikuun lopulla viikoilla 7-8. Ensimmäisenä vuorossa ovat yli 80-vuotiaat.

Kainuussa on tähän mennessä rokotettu kertaalleen noin 3 000 ihmistä, kaikki sotealan työntekijöitä. Yli 80-vuotiaiden rokotukset eivät ole alkaneet vielä.

– Aikataulutus on, että 11. helmikuuta päästäisiin aloittamaan rokotukset vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Rovaniemellä yli 80-vuotiaiden massarokotukset aloitettiin jo 20. tammikuuta.

Korjaus 1.2.2021 klo 16.11: Espoossa kutsun rokotuksiin ovat ensin saaneet 85 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat espoolaiset.

