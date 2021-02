Taksiautoilijat riitautuneet Pro-välityskeskuksen kanssa rahasta – ovat eri mieltä Kela-kuljetuksista perittävistä välityspalkkioista

Välityskeskuksen ja taksiautoilijoiden kiistassa on kyse voimassa olevan sopimuksen tulkinnasta.

Taksiautoilijat ovat riitautuneet Pro-keskus Oy:n kanssa. Kiistassa on kyse palkkiosta, jonka taksiautoilija maksaa keskukselle siitä hyvästä, että se välittää taksille Kela-kyydin ajettavaksi.

Kela-kyydit ovat nimensä mukaisesti Kelan maksamia taksimatkoja, joiden käyttöön vaaditaan terveydenhuollosta saatu todistus. Kela-kyydit kilpailutettiin vuonna 2018 niin, että matkan voi tilata vain Kelan kanssa sopimuksen tehneen välityskeskuksen kautta.

Taksiautoilijoiden mukaan Pro-keskuksen maksuliikennettä hoitava kuopiolainen Savon Taksidata on vuodenvaihteessa ilmoittanut, että se muuttaa maksujen perimiskäytäntöä taksiautoilijoille epäedullisempaan suuntaan.

Jyvässeudun taksiautot Oy:n hallituksen puheenjohtaja on tilanteesta tyrmistynyt, sillä sopimus on ollut voimassa heinäkuusta 2018 ja se on voimassa vielä kuluvan vuoden loppuun.

– Nyt he yhtäkkiä ilmoittavat, että tämä ei riitäkään, he haluavat lisää rahaa. Emme hyväksy sitä, että sääntöjä yhtäkkiä muutetaan, toteaa Mauri Koljander.

Jyvässeudun taksiautot Oy on vastikään hakenut Pohjois-Savon käräjäoikeudesta turvaamistoimen, jolla käräjäoikeus kieltää 50 000 euron suuruisen uhkasakon uhalla välityskeskusta muuttamasta palkkion perimiskäytäntöä.

Jälkilaskutus merkitsisi kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua

Kela-kyytien välittäminen on tällä hetkellä kilpailutuksella valittujen välityskeskusten käsissä. Saadakseen Kela-kyytejä taksiautoilijan on tehtävä sopimus tällaisen välityskeskuksen kanssa ja maksettava saamistaan kyydeistä palkkio.

Jyvässeudun taksiautot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Koljander kertoo, että tähän saakka Pro-keskus ei ole perinyt taksiautoilijalta palkkiota siitä osuudesta, jonka asiakas maksaa itse kyydistään.

Muutoksen myötä välityskeskus perii tietyn prosenttimäärän myös asiakkaan maksamasta omavastuuosuudesta ja päälle lisätään arvonlisävero.

– Nyt Pro-keskus haluaa myös takautuvasti asiakkaiden omavastuista palkkion lisättynä arvonlisäverolla. Meille se tarkoittaisi noin 50 000 euron jälkilaskutusta, toteaa Koljander.

Jälkikäteen lankeava yllätyslasku on korona-ajan hiljentämällä alalla kova paikka. Koljander sanoo, että useat taksiautoiljat ovat riitauttaneet Pro-keskuksen vaatimukset. Taksiautoilijat haluavat Pron luopuvan uudesta sopimustulkinnastaan.

– Jos näin ei käy, viemme riita-asian oikeuteen, toteaa Koljander.

Pro-keskus vastaa Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla järjestettävistä Kela-kuljetuksista. Saman sopimuksen piirissä on taksiautoilijoiden arvion mukaan yli tuhat taksiautoilijaa.

Pro-keskuksen laskutusta hoitavan Savon Taksidata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Reittu vastasi Ylen haastattelupyyntöön tekstiviestillä, ettei yhtiö kommentoi keskeneräistä asiaa.

