Annetaanko Astra Zenecan rokotetta Suomessa iäkkäille? Linjausta tehdään parhaillaan, rokotetoimituksia odotetaan ensi viikolla

Euroopan lääkeviranomainen, EMA, suositteli perjantantaina myyntilupaa kolmannelle koronarokotteelle EU:n alueella. EMA suositteli Astra Zenecan rokotteen käyttämistä yli 18-vuotiaille. Rokotteen teho on testien mukaan noin 60 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lääketukkukaupan johtaja Toni Relander kertoo, että tämän hetkisten tietojen mukaan ensimmäinen erä Astra Zenecan rokotetta voitaisiin saada Suomeen ensi viikon puolessa välissä. Tämän jälkeen rokote-eriä tulisi muutaman viikon välein.

Relander arvioi, että helmikuussa Astra Zenecan rokotetta voitaisiin saada Suomeen vajaat 100 000 annosta. Relander kuitenkin korostaa, että kyse on tämän hetken arviosta, ja arvio saattaa muuttua nopeastikin.

Arviot rokotteen saatavuudesta ovatkin muuttuneet jo useaan otteeseen. Elokuussa solmitun sopimuksen mukaan yhtiön tulisi toimittaa EU-maihin yhteensä 80 miljoonaa rokoteannosta maaliskuun loppuun mennessä, mutta viime viikolla yhtiö ilmoitti, että se joutuu supistamaan määrää jopa 60 prosenttia. Viikonloppuna yhtiö lupasi toimittavansa 9 miljoonaa lisäannosta EU:n alueelle vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

"Lähtökohta on, että myyntilupa on myös iäkkäille"

Vaikka EMA suositteli rokotetta käytettäväksi yli 18-vuotiaille, Saksassa rokotetta on päätetty antaa vain alle 65-vuotiaille (siirryt toiseen palveluun) (IL). Kuitenkin esimerkiksi Isossa-Britanniassa rokotetta on jo annettu kaiken ikäisille.

Suomessa kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR kokoontuu huomenna tiistaina tekemään suosituksensa THL:lle siitä, miten Astra Zenecan rokotetta käytetään Suomessa ja minkä ikäisille sitä tullaan maassa antamaan. Päätöksen tekee lopulta THL tai THL ja STM yhteistyössä.

KRARin puheenjohtaja Ville Peltola sanoo, että ryhmä arvioi, mikä on arvioitu teho eri ikäryhmillä ja kuinka nopeasti rokotteita saadaan Suomeen. Peltola sanoo, että tarkoitus on keskustella myös siitä, annettaisiinko rokotetta nuoremmille ikäluokille tai esimerkiksi sairautensa takia riskiryhmässä oleville, jos rokotetta ei annettaisi iäkkäille.

– Lähtökohta on, että myyntilupa on myös iäkkäille ja tehostakin on jonkin verran näyttöä. Iäkkäät on se ryhmä, mille rokotteita nyt ensisijaisesti tarvitaan tässä kohtaa. Siitä lähtökohdasta ainakin lähdetään tätä käsittelemään, että mielellään käytettäisiin iäkkäille.

Peltola kuitenkin sanoo, ettei halua spekuloida, mitä asiantuntijaryhmä mahdollisesti asiasta päättää, sillä asia on vielä kesken.

– Tarve on saada iäkkäiden rokotuksia nopeasti eteenpäin, se on selvä.

Jokainen maa linjaa rokotteen käytöstä

Saksan rokotekomissio ilmoitti perjantai-iltana, ettei se EMA:n hyväksynnästä huolimatta suosittele rokotetta yli 65-vuotiaille.

Ville Peltolan mukaan tämä ilmeisesti johtuu siitä, että rokotteen tehosta iäkkäille on niukasti tietoa saatavilla.

– Sellaistakaan näyttöä ei ole, että se ei toimisi. Immunologian tuloksista on näyttöä, että se tekee immunologisen vasteen iäkkäillä ja sen pohjalta sen oletattaisiin tuovan suojaa, Peltola avaa.

THL:N ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan tänään maanantaina EU-maiden rokotusasiantuntijaryhmät kuulevat, miksi Briteissä ja Saksassa on tehty eri linjaukset ja miten Euroopan lääkeviranomaiset ovat saatavilla olevaa tutkimustietoa tulkinneet.

– Osittain siihen saattaa vaikuttaa se, mitä rokotteita on saatavilla ja kuinka paljon, mutta myös maiden epidemiologinen tilanne. Jokainen maa vastaa oman rokotusstrategian laadinnasta, tekee oman analyysinsä, keitä halutaan rokottaa ja millä rokotteella ja minkälaisella annosvälillä.

Päätös rokotteen käyttämisestä Suomessa on tarkoitus antaa keskiviikkona.

– Suositus olisi hyvä antaa tällä viikolla, koska rokotteita on tulossa maahan kohtuullisen pian. Silloin meillä täytyy olla yhdessä sovitut suositukset, miten kunnat tätä rokotetta antavat, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

