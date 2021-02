Liukulumikengät loppuvat kaupoista, kun retkeilijät suuntaavat umpihankeen – katso videolta, miten hittituotteella hiihdetään metsässä

Tänä talvena, kun Suomi on luminen etelää myöten, liukulumikenkiä haluavat kokeilla kaikki.

Metsäsukset ja lumikengät ovat latujen ulkopuolella tuttu juttu, mutta niiden rinnalle on viime vuosina sujutellut edellisten yhdistelmä, liukulumikenkä.

Juuri nyt liukulumikengät ovat niin halutut, että niiden ympärillä on hype, jota verrataan retkikaupoissa pitopohjasuksien tuloon reilut 10 vuotta sitten. Liukulumikengistä kiinnostuneille ostajille sekä kivijalka että verkkokauppa myyvät ei-oota.

Helppous, hauskuus ja kätevä kuljetettavuus lienevät syitä tämän metsäsuksen ja lumikengän välimuodon suosioon. Ja kun erillisiä monoja ei tarvita, vaan yleissiteisiin käyvät lumikenkien tapaan kengät kuin kengät, liukulumikenkiä on helppo lainata.

Aarne Granlund tekee yön yli kestäviä retkiä hiihdellen liukulumikengillä erämaihin. Heikki Haapalainen / Yle

Liikkuminen on enemmän hiihtoa kuin kävelyä, nimensä mukaisesti liukulumikenkiä liu'utetaan eteenpäin ja sauvoilla annetaan lisävauhtia. Alamäissä pääsee laskemaan ja ylämäissä voi nousukarvoista huolimatta turvautua myös haarakäyntiin.

Vuokraamojen vakiokalustoa

Kontiolahden ampumahiihtostadionilla on vuokrattavana talviliikuntavälineitä moneen lähtöön ja viime viikolla valikoimaan tulleita liukulumikenkiä kysyttiin jo ennen kuin ne oli ehditty asettaa esille.

Kokeilunhaluiset päiväretkeilijät varmasti innostuvat vempeleistä, ennustaa Kontiolahti Outdoorin toimitusjohtaja Kimmo Turunen.

– Näissä on uutuudenviehätystä, ihmiset haluavat luontoon ja katselemaan maisemia. Eri porukka lähtee näillä kuin ne, jotka latua kiertävät, uskoo Kimmo Turunen.

Kimmo Turusella on käytössä 160-senttinen malli. Se lähestyy ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan tunturisuksia. Ominaisuutena kuitenkin sama kuin lyhyemmissä malleissa eli yleisside, johon ei tarvita monoja. Heikki Haapalainen / Yle

Vanhan liiton umpihankihiihtäjä saattaa tuomita liukulumikengät niiden nuorekkaan olemuksen ja alle puolentoista metrin pituuden perusteella leluiksi. Lumisissa metsissä niihin jo tuntumaan ottaneet retkeilijät tietävät paremmin.

Liperiläinen Aarne Granlund on tehnyt tänä talvena useita reissuja lainatuilla liukulumikengillä. Ne sujahtavat vaivatta hänen pienen "riisikuppinsa" takakonttiin ahkion ja rinkan seuraksi. Metsäsukset pitäisi kuljettaa auton katolla.

Aarne Granlund aikoo kokeilla myös metsäsuksia. Hän lainaa välineitä Joensuun Ladulta. Heikki Haapalainen / Yle

Granlundin tapaiset elämyksiä latujen ja polkujen ulkopuolelta hakevat retkeilevät luontoliikkujat ovat erityisesti ottaneet liukulumikengät omakseen. Liukulumikengät tuntuvat myös olevan lumiliikunnan aloittelijoille mieleiset, maanlaajuisesta retkivarustekaupasta arvioidaan.

Vaikka malleja ja merkkejä on myynnissä useita, kotimainen valmistaja OAC hallitsee markkinoita.

– Suomessa tehty, kotimainen innovaatio varmaan puhuttelee ihmisiä, pohtii Aarne Granlund.

Uutuus jo usean vuoden takaa

Liukulumikengillä mennään enemmän mielihyvä kuin urheilu mielessä. Metsissä retkeileville liukulumikengät ovat ketterät, mutta niillä mennään myös Lapin tuntureilla. Hiihtokeskusten välinevuokraamoissa ne ovat jo vakiokalustoa suksien ja lumikenkien rinnalla.

Liukulumikenkien pinta-ala on iso, koska ne ovat leveät. Se tekee niistä metsäsuksien tapaan kantavat, vaikka ne ovat lyhyemmät kuin metsäsukset. Heikki Haapalainen / Yle

Kun tuote on kompromissi, yhdistelmä monesta erikoistuotteesta, sen ominaisuudet väistämättä ovat myös kompromisseja.

Aarne Granlundilla on pitkä kokemus laskemisesta rinteissä ja rinteiden ulkopuolella.

– Jos oikein laskemaan lähden, niin en tietenkään silloin näillä. Jyrkissä kohdissa tai pitkissä rinteissä ne eivät ole parhaimmillaan. Päiväretkille metsäisillä alueilla ja maksimissaan reilun kymmenen kilometrin matkoille nämä ovat mukavat.

Lumi myy tuotetta

Retkivarustekaupoista kerrotaan, että vaikka nyt on hype, niin ihan uutta se ei ole. Liukulumikengät ovat myyneet aina silloin kun Etelä-Suomessa on ollut lumista.

Hintaa uusilla välineillä on kolmen sadan euron kieppeiltä ylöspäin eli mikään edullisimpien lumikenkien tapainen alle satasen hankinta ne eivät ole. Metsä- ja tunturisuksilla taas on pitkä perinne ja paljon valmistajia. Hintahaarukka on paljon laajempi, satasista 600–700 euroon.

Erä- ja metsäsuksi-Suomi erottuu vielä liukulumikenkä-Suomesta, vaikka raja on häipymässä ehkä juuri tänä talvena.

Liukulumikengät ovat tulleet välinevuokraamoihin lumikenkien ja suksien rinnalle. Heikki Haapalainen / Yle

Aarne Granlund tietää, että vannoutuneiden umpihankihiihtäjien ennakkoluuloissa riittää murtamista. Hänen rajavartijatuttavansa itärajalta oli arvioinut liukulumikenkiä vähemmän mairittelevin sanankääntein.

– Mitkä vesisukset nuo on, kyllä kunnon metsäsuksilla on pituutta vähintään 2 ja puoli metriä ja niillä mennään hangessa saappaat jalassa!

