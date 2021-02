Monoista ja suksista on jo pahaa pulaa – "Valikoima kapenee entisestään hiihtolomiksi", varoittavat kauppiaat

Talviurheiluvälineiden kauppa on yli kaksinkertaistunut viime talvesta. Myös käytettyjen suksien, monojen ja lumilautojen kauppa käy kiivaana.

Espoon Suomenojan Intersportista uusia monoja etsineelle Maj-Britt Peranderille kävi niin kuin yhä useammalle viime päivinä.

– Ei löytynyt sopivaa kokoa. Täytyy mennä seuraavaan kauppaan.

Onnea etsintään, sillä etenkin maastohiihtovälineet ovat käyneet liukkaasti kaupaksi.

Moni voi joutua nyt ostamaan suunniteltua kalliimmat monot tai sukset. Niissä valikoimaa vielä on. Ilkka Klemola / Yle

Esimerkiksi naisten perinteisen hiihtotyylin keskihintaiset monot ja niistä suosituimmat koot on käytännössä myyty loppuun. Kysyntä on ollut kovaa myös perinteisen hiihtotyylin karvapohja- eli skinisuksilla. Myös maastohiihdon hiihtoasuseteistä on myyty loppuun jo monta mallia.

– Suosikkiaan ei siis välttämättä enää saa. Vähän kalliimmasta hintaluokasta sen sijaan voi löytyä sopivia. Suksia löytyy vielä aika hyvin ja niitä tulee vielä lisää. Valinnanvara kuitenkin kapenee mitä lähemmäksi hiihtolomia mennään, sanoo K-ryhmän vapaa-ajan kaupasta vastaava johtaja Sami Kiiski. Vapaa-ajan kauppaan kuuluvat muun muassa Intersport ja Budget Sport.

K-ryhmän vapaa-ajan kaupoista eli Intersportista ja Budget Sportista löytyy vielä hyvin valikoimaa, mutta se kapenee hiihtolomia kohti, sanoo johtaja Sami Kiiski. Ilkka Klemola / Yle

S-ryhmässä urheilutarvikkeita myydään Prismoissa. Hajakokoihin on menty jo niissäkin.

– Meillä pahin pula on suksista ja monoista. Sauvoja, voiteita ja tarvikkeita sen sijaan riittää hyvin, sanoo S-ryhmän urheiluvälinepuolen myyntipäällikkö Matti Viitanen.

Hiihdon kysyntäpiikki on ollut niin kova, että en muista vastaavaa urani ajalta, kertoo urheilutarvikkeiden myyntipäällikkö Matti Viitanen S-Ryhmästä. Ilkka Klemola / Yle

Myös urheilukauppa XXL:n myymälöissä hiihto on myynyt hyvin.

– Tietyissä monoissa ja sauvoissa on ollut aika ajoin saatavuushaasteita, sanoo XXL:n toimitusjohtaja Pasi Lämpsä.

Johtajat kuitenkin vakuuttavat, että valikoimaa on edelleen runsaasti ja täydennyksiäkin tulee vielä ennen hiihtolomia.

Myynti on ollut Kiisken mukaan vilkasta myös lasketteluvälineissä, mutta niissä varastotäydennyksiä on saatu muualta Euroopasta, jossa koronatilanne on vähentänyt alan myyntiä.

Korona ja lumi kaupan vauhdittajana

Maastohiihdon suosion taustalla on lumitilanteen lisäksi korona, joka on saanut ihmiset suosimaan ulko- ja yksilölajeja.

Hyvinvointitrendi yhdessä matkustusrajoitusten kanssa on tuonut lajin pariin myös uusia harrastajia.

Uudet tai vähintään pitkän tauon lajista pitäneet harrastajat ovat sitten saattaneet ostaa kerralla niin suksi- kuin hiihtoasusetinkin.

Lasten ja nuorten varusteita puolestaan menee yleensäkin vaihtoon nopeasti, mutta nyt kun rinteet ja luistinradat ovat etelässäkin kunnossa luistimia, hiihto- ja lasketteluvarusteita on mennyt kauppiaiden mukaan valtavia määriä heillekin.

Lisäksi vähän erikoisemmatkin hangessa liikkumisen muodot kiinnostavat. Esimerkiksi liukulumikengät ovat loppuneet jo kaupoista.

Helsingin Paloheinässä on riittänyt hiihtäjiä aamusta iltaan. Ilkka Klemola / Yle

"Päivässä myyty enemmän kuin viime vuonna viikossa"

Suksi- ja monohyllyt sekä hiihtovaaterekit ovat tyhjentyneet vauhdilla lähinnä eteläisessä Suomessa, jossa näin hyviä hiihtokelejä ei ole läheskään joka vuosi.

– On tämän vuoden hiihtokauppa lähtenyt kyllä tosi rajusti käyntiin. Yhden päivän myynti on voinut olla suurempaa kuin kokonaisen viikon myynti viime vuonna. Nyt on jo kasassa kaksinkertainen myynti viime vuoteen verrattuna ja kauden loppuun mennessä voisin melkein luvata, että vähintään kolminkertainen, sanoo Viitanen.

– Kyllä nämä ovat sellaisia aikoja, että tulee tuplamyynnit huonoihin vuosiin nähden, sanoo Kiiski.

XXL:ssä puolestaan iloitaan, että tänä talvena ei alennuslaareihin jää paljon laitettavaa.

– Suksikauppa on ollut vilkasta, varsinkin Etelä-Suomessa on päästy nauttimaan erinomaisista hiihtokeleistä. Ei tarvitse tehdä viime lumettoman talven kaltaista pakkotyhjennystä talvituotteista, sanoo Lämpsä.

"Hakevat tästä valmiin paketin, että pääsevät samantien tunturiin"

Toisaalta jos suosikkivarusteita ei saa mukaan hiihtolomareissulle etelästä, niin ne voivat tulla vastaan siellä missä lunta on joka talvi muutenkin ja menekkiin on osattu varautua. Niin jo jotkut tekevätkin.

– Joo, ne käy saavuttuaan syömässä ja hakevat sitten täältä valmiin paketin, että pääsevät samantien tunturiin, sanoo rovaniemeläisen Ski & Bike Storen yrittäjä Kari Jokelainen.

Yrittäjä Kari Jokelaisen mukaan myös Rovaniemellä helppohoitoiset skinisukset ovat kiinnostaneet asiakkaita. Jarmo Honkanen / Yle

On maastohiihtovälineiden kauppa vilkastunut tänä vuonna pohjoisessakin. Jokelaisen liikkeestä suksia ja monoja myytiin tammikuussa tuplamäärä viime vuoteen verrattuna.

– Yhä nuorempia on tullut harrastajaksi ja iäkkäämmät ovat hakeneet näitä skinisuksia, kun niitä ei tarvitse voidella, sanoo Jokelainen.

Talviurheilu villitsee myös käytettyjen verkkokaupassa

Varusteiden uusimisen patouma näkyy myös käytettyjen kaupassa.

Esimerkiksi Tori.fin sivuilla talviurheiluvälinekauppa käy edelleen kiivaana. Palvelusta eniten haetaan suksia, lumilautoja, laskettelusuksia, monoja, frisbeegolf-välineitä, luistimia ja laskettelumonoja.

– Tammikuussa kaikista eniten on haettu suksia, parhaimmillaan jopa yli 13 300 kertaa päivässä. Nyt tilanne on tasoittunut alle 10 000 kertaan päivässä. Tammikuussa aktiivisia käyttäjiä urheilu ja ulkoilu -osiossa oli yli 700 000, kun vastaava luku viime vuonna oli 360 000 eli lumentulo etelässäkin on todella kirvoittanut suomalaiset talviurheilun pariin, sanoo Tori.fi:n vertaiskauppatuntija Laura Kuusela.

Hiihtovarusteet ovat olleet kysyttyjä tänä talvena myös pohjoisessa. Jarmo Honkanen / Yle

Hakujen lisäksi syntyy myös kauppoja.

– Tammikuussa tehtiin myös ennätyksellisen paljon kauppoja urheilu ja ulkoilu -osiossa, yhteensä 100 000 kappaletta, kun vuonna 2020 kauppoja tehtiin samaan aikaan 25 000 kappaletta, Kuusela jatkaa.

