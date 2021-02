25 kuntaa kilpailee uudesta valtakunnallisesta museosta, joka esittelisi Suomen luontokulttuuria – hintalappu voi olla jopa 30 miljoonaa euroa

Pyhtää on tehnyt suunnitelmia uutta erä- ja luontokulttuurimuseota varten. Havainnekuva.

Uuden museon sijainti on tarkoitus ratketa toukokuuhun mennessä.

Suomeen perustettava uusi erä- ja luontokulttuurimuseo on herättänyt paljon kiinnostusta ympäri maan. Museon sijaintipaikkakisaan ilmoittautui määräaikaan mennessä 25 kuntaa.

Ilmoittautumisaika päättyi tammikuun lopussa.

Valtakunnallinen erä- ja luontokulttuurimuseo esittelee esimerkiksi metsästystä, kalastusta, luonnontuotteiden keräilyä ja retkeilyä. Museon sijaintia ei ole vielä päätetty.

Museon perustamisen taustalla ovat Suomen metsästysmuseo ja Suomen kalastusmuseoyhdistys, jotka käynnistivät hankkeen vuoden 2020 alussa maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston tuella.

Kyseessä on ainutlaatuinen museo, jollaista ei ole ennen Suomessa nähty. Riihimäellä toimii nykyisin metsästysmuseo. Helsingissäkin oli kauan sitten kalastusmuseo, mutta se lopetti toimintansa jo vuonna 1920.

Kalastusmuseon kokoelmat tulisivat uuteen erä- ja luontokulttuurimuseoon. Lisäksi uusi museo kokoaisi yhteen luonnon virkistyskäyttöpuolen, kuten retkeilyn, jota varten Suomessa ei ole vielä varsinaista vastuumuseota.

Tarkoituksena on saada opetettua suomalaisille perustaitoja, kuten kalankäsittelyä ja erätaitoja.

– Suomessa ei välttämättä lähdetä kalastamaan sen takia, ettei osata käsitellä kalaa. Sitä ei kehdata kuitenkaan tunnustaa, koska se on Suomessa vähän sellainen asia, että "kyllähän kaikki sen osaavat", erä- ja luontokulttuurimuseon projektipäällikkö Timo Kukko sanoo.

Näitä taitoja esimerkiksi paikalliset harrastajat voisivat opettaa muille uudessa museossa.

Pyhtään kunta on suunnitellut uutta museota Kymijoen varteen. Havainnekuva. JKMM Arkkitehdit Oy

Mukana kisassa ovat esimerkiksi Imatra, Joensuu, Keuruu, Lahti, Lieksa, Pyhtää, Rantasalmi, Riihimäki, Rovaniemi ja Savonlinna.

Kunnilla oli tammikuun loppuun asti aikaa jättää hakemuksensa museon sijoittumiskisaan. Museon hakemista käsiteltiin 60 kunnassa, mutta kisaan lähti lopulta 25 kuntaa.

Hakijamäärä yllätti

Erä- ja luontokulttuurimuseon projektipäällikkö Timo Kukko on yllättynyt siitä, miten paljon museon hakeminen kiinnosti kuntia.

– Olemme todella ihmeissämme, miten suuren suosion tämä on saanut ja toisaalta todella tyytyväisiä siihen, mitä tämä on tuonut meille, Timo Kukko sanoo.

Kukko näkee kiinnostukselle monta syytä. Yksi niistä on erä- ja luontobuumi, joka on saanut uutta vauhtia korona-ajasta.

Poikkeusaikana ihmiset ovat liikkuneet luonnossa tavallista enemmän. Esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärät räjähtivät nousuun heti viime keväänä, jolloin koronarajoitukset otettiin käyttöön.

Silti projektipäällikkö Timo Kukko uskoo, että luontomatkailun suosio on ollut nousussa jo ennen korona-aikaa.

– Olemme vuosia puhuneet, että luontomatkailu on nopeiten kasvava matkailun ala. Nyt on todella herätty huomaamaan, että Suomessa on valtavat mahdollisuudet turvallisessa ja terveellisessä matkailussa.

Havainnekuva erä- ja luontokulttuurimuseosta Pyhtäältä. JKMM Arkkitehdit Oy

Saman mahdollisuuden ovat havainneet kymmenet kunnat ympäri Suomen. Uusi erä- ja luontokulttuurimuseo poiki tukuttain hyviä hakemuksia. Timo Kukko arvioi, että kunnat ovat tehneet paljon töitä hakemuksiensa eteen.

– On käytetty ulkopuolisia konsultteja ja hyvin perusteellisesti mietitty, mitä hyötyjä tämä voisi tuoda kunnalle ja miten se kannattaisi toteuttaa.

Kunnat kilpailevat paitsi vetovoimasta, myös veroeuroista. Laskelmien mukaan uusi museo toisi 5–15 miljoonan euron aluetaloudelliset vaikutukset.

Mitä museo sitten maksaisi kunnalle?

20–30 miljoonan euron rakennuskulut

Projektipäällikkö Timo Kukon mukaan museon kokonaiskustannus riippuu hyvin paljon tiloista: rakennetaanko museolle kokonaan uusi rakennus vai perustetaanko se johonkin olemassaolevaan rakennukseen.

Kokoelmat vievät tilasta noin kolmasosan. Kuokan mukaan monella paikkakunnalla kokoelmakeskus on valmiina. Kustannukset riippuvat siitä, onko siellä tyhjiä neliöitä vai laajennetaanko sitä.

– Jos peilataan toteutuneisiin muiden museoiden rakennuskustannuksiin, tämä pyörii siinä 20–30 miljoonan euron välillä, Timo Kuokka sanoo.

Aiemmin valtio on kattanut vastaavissa hankkeissa kustannuksista noin kolmasosan, mutta avustusta pitää anoa, koska valtio ei ole varannut rahaa museota varten.

– Loppu olisi kunnan mietittävänä, että miten se ratkaistaan. Siinä on mahdollisuuksia tietysti olla myös yksityisiä investoijia.

20 työntekijää

Sitten kun museo on saatu valmiiksi, siellä tarvitaan työntekijöitä palvelemaan asiakkaita ja järjestämään näyttelyitä. Uusi museo työllistäisi Kukon mukaan parikymmentä henkeä.

Tämä tuo lisää kustannuksia.

Projektipäällikkö Timo Kukko arvioi, että museon vuosibudjetti on reilut kaksi miljoonaa euroa.

– Siitä noin puolet menee palkkoihin ja toinen puoli kiinteistökuluihin, näyttelyiden tekemiseen ja muuhun toimintaan.

Kukon mukaan valtio ja kunnat maksavat yleensä museoiden toiminnan suurin piirtein puoliksi. Erikoismuseoissa kunnan osuus voi olla hieman suurempi.

Valtio ei ole tehnyt erä- ja luontokulttuurimuseosta avustuspäätöstä, joten valittavan paikkakunnan pitäisi olla mukana neuvottelemassa avustuksesta.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön museotoimen avustusvarat ovat tietynsuuruiset. Uuden museon perustaminen on aina siinä mielessä hankalaa, että kun kehys ei suurene, niin miten se hoidetaan?

Kukko uskoo, että yksi mahdollisuus olisi pyytää avustusta eduskunnalta.

4 parasta jatkoon

Hakemuksensa jättäneiden kuntien joukosta valitaan neljä parasta ehdokasta jatkoon. Kunnilta pyydetään kevään aikana sitovat tarjoukset siitä, paljonko ne ovat valmiit tukemaan taloudellisesti rakentamista ja toimintaa.

Lopulliseen valintaan osallistuvat metsästys- ja kalastusmuseoyhdistysten hallitukset, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Museovirasto sekä muita asiantuntijoita.

Museon tulevan sijainnin on tarkoitus selvitä vappuun mennessä. Huhtikuussa järjestettävät kuntavaalit voivat kuitenkin tulla aikataulun esteeksi.

– Kuntien pitäisi antaa taloudellisia sitoumuksia juuri tässä kunnallisvaalien kanssa päällekkäin. Jos tämä vaikeuttaa päätöksentekoa, niin meidän täytyy tarkastella aikataulua sen suhteen, Timo Kukko sanoo.

