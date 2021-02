Etätyö jähmetti suomalaiset kotiin – tällä selkäkoneella avaat lihasjumit 4 helpolla liikkeellä

Selkäkone auttaa sinua jaksamaan, jos et muuten malta lähteä liikkeelle.

Selkä kuntoon selkäkoneella

Klikkaa alla olevasta selästä sitä kohtaa, jossa sinulla tuntuu kipeältä.

Työfysioterapeutti Anni Hupli näyttää, mitä sinun kannattaa tehdä ja neuvoo tosi helpot jumppaohjeet.

Liiku edes vähän

Selkä ja niska ovat olleet jumissa yhdellä sun toisella etätyöläisellä. Juuri siksi myös lappeenrantalaisen työfysioterapeutti Anni Huplin vastaanotolle useampikin etätyöläinen on saapunut valittamaan selkä- tai niskakipuaan.

Ihan aluksi Anni Hupli antaa yksinkertaisen neuvon: liiku edes vähän. Tämä siksi, että yhä useampi kotona etätöitä ahertava suomalainen unohtaa liikkua.

– Normaalit tauot ja liikkuminen ovat jääneet etätyöläisiltä pois. Nyt ei käydä työpaikan kahvihuoneessa tai muutenkaan tapaamassa työkavereita. Työmatkaliikkumista ei ole ollenkaan, kun ei tarvitse ottaa yhtään askelta työpaikalle, luettelee Hupli.

Kuntokeskus Treenixissä työskentelevän työfysioterapeutti Anni Huplin toive sinulle: "Liiku edes vähän". Kalle Purhonen / Yle

Ammattijärjestö Akava selvitti viime syksynä laajassa, yli 14 000 jäsenelleen tehdyssä kyselyssä etätyön vaikutuksia jäsenistönsä työergonomiaan. Tutkimuksen tulos oli selvä, vaikkakaan ei varsinaisesti tutkijankaan mielestä yllättävä.

– Ne, jotka eivät olleet ennen tehneet etätöitä, kokivat työergonomiansa kotioloissa merkittävästi huonommaksi kuin työpaikalla, kertoo Akavan tutkimusyksikön Akava Worksin tutkija Joonas Miettinen.

Ei vain ergonomia

Selkäliiton fysioterapeutti Maria Sihvola muistuttaa osuvasti, että niska- ja selkävaivoja oli myös silloin, kun työpaikalla oli käytettävissä arvokas työtuoli ja tuhannen euron säädettävä työpöytä.

– Koti itse asiassa voi tarjota jopa työpaikkaa enemmän vaihtelua työasentoihin. Aluksi voisi olla työpöydän ääressä, sen jälkeen siirtyä keittöön, sieltä olohuoneeseen ja lopuksi sohvalle, kertoo Sihvola.

Etätyöläinen syyttää niska- ja selkävaivoistaan helposti juuri etätyöpisteen huonoa työergonomiaa, kuten työtuolia tai -pöytää. Se ei kuitenkaan yleensä ole suurin syy vaivoihin.

Suurempi ongelma on, että työpäivän aikana ei malteta nousta työpisteeltä ylös.

Tunnin välein pitää jättää koneet ainakin 5 minuutiksi rauhaan. Markku Rantala / Yle

Työfysioterapeutti Anni Huplin ohje ei ole liian monimutkainen.

– Mikä tahansa liike on hyväksi. Kotona kannattaa kävellä vaikka huoneesta toiseen, tyhjentää tiskikone tai mennä ikkunan ääreen katsomaan ulos. Etäkokokousten lomassa voi tehdä pienen kävelylenkin.

Miksi liikkuminen etätyöpäivän aikana on niin tärkeää?

– Kun istumme pitkän aikaa paikoillamme, hapen saanti kudoksiin heikkenee. Se alkaa tuntua erilaisina kolotuksina ja vihlomisina kehossa, kertoo työfysioterapeutti Anni Hupli.

Liike on ravintoa sekä ihmisen keholle että mielelle. Paikallaan istuminen jäykistää kehon ja helposti tylsistää ajatuksen.

– Liike lisää verenkiertoa ja kudosten aineenvaihduntaa. Usein selkäkipu on merkki siitä, että lihasten ja nivelien aineenvaihdunta on vähäisen liikkumisen takia puutteellista, kertoo Selkäliiton fysioterapeutti Maria Sihvola.

Yli 90 prosenttia selkäkivuista on hyvälaatuisia ja ne paranevat itsekseen tai fysioterapeutin jumppaohjeilla.

– Ohje on, että liiku selkäkivusta huolimatta. Kevyt liikkuminen on hyväksi myös silloin, kun selkä on kipeä, sanoo Sihvola.

Kotonakaan ei saa asettua näyttöpäätteen ääreen koko päiväksi. Puolen tunnin välein pitää nousta ylös tuolilta. Niko Mannonen / Yle

Fysioterapeutti osaa ohjata ihmisen lääkärin vastaanotolle, jos kivun taustalla onkin vakavampi ongelma. Lääkäriin tulee mennä, jos oireina on esimerkiksi jalkojen lihasheikkoutta, puutumista tai halvausoireita tai virstanpidätys- tai ulostusvaivoja.

Yllä olevilla videoilla työfysioterapeutti Anni Hupli näyttää, miten selkä ja niska saavat tarvitsemaansa liikettä. Ne kaikki tai edes osa kannattaa tehdä aamuin illoin tai vaikka työpäivän aikana..

Tee esimerkiksi keskiselkää vahvistava kynttiläliike iltapäivällä kahvitauon aikaan ja aloita aamu tekemällä Anni Huplin kehittämä post-it-liikkeellä. Se vahvistaa yläselkää.

Jos et post-it-lappuun yletä, treenaa ensin vaikka A4-paperilla tai keittiön puukapustalla.

Videoiden jumppaohjeiden suunnittelu: Anni Hupli/liikuntakeskus Treenix

Selkäkoneen videoiden kuvaus: Kalle Purhonen/Yle

Selkäkoneen tekninen toteutus: Teemu Kakko/Yle ja Matti Kurkela/Yle

Teksti: Petri Kivimäki/Yle