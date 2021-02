Ruotsi kielsi minkkien pennuttamisen koronan vuoksi, voisiko sama tapahtua Suomessa? Ruokavirasto: Edellyttäisi poliittista päätöstä

Ruotsissa on 13 minkkitilalla todettu eläimellä koronatartunta. Suomessa tilojen seuranta on jatkuvaa eikä tartuntoja ole vielä todettu.

Ruotsi kielsi (siirryt toiseen palveluun) tammikuun viimeisellä viikolla minkkien pennuttamisen turkistiloilla. Päätös on voimassa tämän vuoden 2021.

Kiellon takia turkistiloilla ei saa olla poikastuotantoa, eikä eläimiä saa tuoda maahan. Jos tautitilanne sallii, tuotantoa voidaan jatkaa 2022.

Ruotsissa on todettu (siirryt toiseen palveluun) koronatartuntoja minkeillä 13 tarhalla.

Suomessa vastaavaa päätöstä ei eläintautilainsäädännön puitteissa voida tehdä, sanoo yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.

– Suoraan sellaista vaihtoehtoa ei meidän eläintautilainsäädännössämme ole. Silloin pitäisi poliittisella taholla ministeriössä keskustella pitäisikö ryhtyä laajempiin toimiin, Kiviruusu sanoo.

Tartuntatilanteessa kyseisen tilan eläimet lopetettaisiin, lähialueiden eläinsiirtoja rajoitettaisiin ja esimerkiksi seurantaa tehostettaisiin entisestään.

Yhteistyöstä kiitos

Suomalaistilojen koronatilannetta on seurattu testein säännöllisesti viime keväästä lähtien.

Kiviruusu antaa kiitosta elinkeinolle yhteistyöstä.

– Meillä annettiin hyvin varhaisessa vaiheessa ohjeet jokaiselle eläintilalle, miten tautisuojausta ylläpidetään ja viruksen leviämiseen suhtaudutaan. Elinkeino on ollut alusta lähtien torjumassa taudin tuloa maahan, Kiviruusu sanoo.

Kiviruusu toteaa, että tähän asti torjuntatoimien tulos on ollut hyvä, sillä tartuntoja ei ole ollut.

FiFurin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen tietää tilojen sitoutuneen koronan torjuntatoimiin. Niitä on tehty nyt vuoden verran - ja vielä jaksetaan.

– Tuottajille on ollut raskasta, että on pitänyt eristää itsensä, mutta se on tuottanut tulosta, eikä eläintartuntoja ole ollut.

Koska ihmisten koronarokottaminen ei ole alkanut aivan niin vahvana kuin odotettiin, turkistiloilla varaudutaan jatkamaan suojaustoimia ainakin ensi kesä ja syksyyn.

– Tiedetään, että tartuntaketjut maailmalla ovat olleet eläintenhoitajista minkkeihin. Silloin työhygienia ja eristäytyminen on erittäin tärkeää, Nissinen sanoo.

Harmillinen päätös

Nissinen kertoo, että Ruotsin tartuntatilannetta on seurattu Suomessakin.

– Tottakai tuottajaliitossa on seurattu tilannetta tarkkaan. Ruotsin päätös on tosi harmillinen. Se tarkoittaa, että yhden vuoden pentutuotanto ja käytännössä vuoden tulot jäävät pois.

Sitä, miten viranomainen kompensoi tiloille tulonmenetykset, Nissinen ei tiedä. SVT kertoo nettisivuillaan, (siirryt toiseen palveluun) että kompensaatiota pohditaan.

Vaikka koronatoimien kanssa on elettävä Suomessakin vielä pitkään, Nissisen mukaan tulevaisuudessa voi olla nähtävissä myös hyvää kehitystä.

Turkiskaupan viime keväisen pysähtymisen ja tilojen tartuntariskin jälkeen viimeisin turkishuutokauppa antoi viitteitä alan mahdollisesta hyvästä hintakehityksestä.

– Tanskan tarjonta poistui kansainvälisestä kaupasta ja tuotantomäärät ovat laskeneet maailmalla merkittävästii. Se nostaa hintoja, mutta edellyttää, että koronasuojausta jaksetaan pitää yllä siihen asti, että ihmiset on rokotettu, Nissinen sanoo.

