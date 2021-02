Vaikeat korona-alueet eivät voi etuilla – Pääministeri Sanna Marin: Rokottamisessa edetään hallituksen tekemien linjausten mukaisesti kaikkialla Suomessa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei antaisi vaikeasta koronatilanteesta kärsivien alueiden saada koronarokotteita ennen muita.

Kouvolassa kaupungin johtoa maanantaina tapaamassa ollut Marin sanoo, että rokottamisessa edetään hallituksen tekemien linjausten mukaisesti kaikkialla Suomessa.

Linjauksen mukaisesti ensin rokotetaan koronapotilaiden kanssa tekemisissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, hoivakotien asukkaat ja henkilökunta, ja sen jälkeen riskiryhmäläiset.

– Tämä on lääketieteellinen peruste, mikä on tässä takana ja nimenomaisesti tarkoituksena on suojella heitä, jotka ovat joko etulinjassa tai heitä, jotka ovat terveydentilansa tai ikänsä puolesta riskiryhmässä. Pidän perusteltuna tätä Suomen lähtökohtaa.

Kouvolassa Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikössä tuli tammikuun alussa ilmi koronarypäs, jonka seurauksena on kuollut useita iäkkäitä.

Marinin mukaan on tärkeää, että hoivakotien asukkaat ja henkilökunta saadaan rokotettua ajoissa.

– Kun korona pääsee hoivakotiin, se voi tehdä erittäin pahaa jälkeä. Hoivakodeissa asuu kuitenkin ikääntyneitä, ja monesti myös muutoin riskiryhmään kuuluvia ihmisiä.

Peruskoulujen lähiopetus turvattava

Kymenlaaksossa kahdessa peruskoulussa on aloitettu määräajaksi etäopetus korona-altistumisten vuoksi. Pyhtäällä Huutjärven koulussa etäopetus alkoi viime perjantaina ja Kouvolassa Eskolanmäen koulussa tänään maanantaina. Etäopetus koskee molemmissa kouluissa 4.–9.-luokkalaisia.

Pääministeri Sanna Marin vieraili maanantaina Kouvolassa, jossa tapasi kaupungin johtoa. Pyry Sarkiola / Yle

Pääministeri Sanna Marinin mukaan lähiopetus peruskouluissa pitäisi pyrkiä turvaamaan muiden rajoitustoimien avulla sen sijaan, että kouluissa siirryttäisiin laajasti etäopetukseen leviämisalueilla tai laajemmin viime kevään tapaan.

– Meillä on myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät pärjää etäopetuksessa yhtä hyvin, eivätkä saa omasta kodista riittävästi tukea oppimiseen. Sen vuoksi tilanne pitäisi pitää hallinnassa niin, että koulut voidaan pitää auki.

Viime viikolla Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit päättivät avata alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitetusti kaupunkien tiloissa.

Kymenlaaksossa, joka on myös koronaviruksen leviämisvaiheessa, vastaavaan harrastusten avaamiseen ei ole lähdetty. Maakunnassa voi kuitenkin järjestää harrastustoimintaa rajoitetusti alle 15-vuotialle.

Sanna Marin sanoo, että kamppailemme jo tutuksi tulleen koronaviruksen kanssa, mutta myös herkemmin tarttuvien ja mahdollisesti vaarallisempien koronavirusmuunnosten kanssa.

– Meidän pitää pitää tilanne hallinnassa niin, että emme ajaudu vaikeampaan tilanteeseen ja sitä kautta joutuisi ottamaan vieläkin painavampia ja kovempia rajoitustoimia käyttöön.

Voit keskustella aiheesta 2.2 klo 23 asti.