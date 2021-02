Lakiesitys koronan pakkotestauksesta Suomen rajoilla tuskin valmistuu tällä viikolla – Hallituksen lähtökohtana laaja ja velvoittava testaus

Hallitus valmistelee pikavauhtia jälleen kerran muutosta tartuntatautilakiin koronaviruksen torjumiseksi. Koronaviruksen testaus Suomen rajoilla halutaan nykyistä velvoittavammaksi, käytännössä pakolliseksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi suunnitelmista Politiikan toimittajien yhdistyksen tentissä maanantaina aamupäivällä. Tilaisuudessa Kiuru nyökkäili vastaukseksi kysymykseen, tuleeko lakiesitykseen massatestaus.

– Kansalaisten ymmärrystä ja moraalia rapauttaa sellainen, että ihmiset tulevat rajojen yli, kieltäytyvät ja perustelevat sitä sillä, että kun heillä on mahdollisuus, niin he jättävät itsensä testauttamatta, Kiuru arvioi.

Vielä on päättämättä se, testattaisiinko kaikki ulkomailta tulevat matkustajat vai ainostaan pahimmilta korona-alueilta tulijat. Ministerit pohtivat vielä tätä.

Haussa keinoja ärhäkkään virusmuunnoksen leviämisen estämiseen

Nykyistä velvoittavampi testaus Suomen rajoilla voisi olla yksi keino jäljittää tehokkaasti koronaviruksen muunnosta, joka leviää aiempaa virustyyppiä nopeammin.

Todennäköisesti velvoittavasta testauksesta rajattaisiin pois ihmiset, jotka ovat jo sairastaneet koronaviruksesta johtuvan taudin tai he, joilla on todistus koronarokotuksesta tai henkilöt, joilla on tuore todistus negatiivisesta koronatestistä. Tosin lain valmistelun yksityiskohtia on tältäkin osin vielä auki.

Niin ikään on auki, kuinka vanha negatiivinen testitulos voi olla, jotta se edelleen kelpaisi vapautukseen uusintatestistä Suomen rajalla.

Johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden suojelun yksiköstä kertoo, että aikaisemmin valmistelussa oli 48 – 72 tunnin aikaraja aiempaan testiin, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarkentaa vielä arviota tähän.

Testistä kieltäytymisen seurauksena olisi karanteeni

Matkustajaa, joka kieltäytyisi testistä, ei käännytettäisi rajalta vaan voitaisiin määrätä karanteeniin. Karanteeni ei olisi kuitenkaan automaattinen, vaan vaatisi aina erillisen viranomaispäätöksen.

Niin sanottu pakkotestaus ei siis tarkoittaisi matkustajien väkisin testaamista, vaan sitä, että matkustajan todennäköisenä vaihtoehtona olisi velvoittava karanteeni.

– Valmistelemme esitystä, joka olisi uskottava ja jossa perusoikeudelliset perustelut, välttämättömyys ja tarkkarajaisuus, olisivat riittäviä, jotta eduskunnan perustuslakivaliokunta voi sen hyväksyä. Kun meidän täytyy torjua virusmuunnosta, se tuo uutta ulottuvuutta perusteluihin, Keinänen uskoo.

Krista Kiurun mukaan hallituksen lakiesitys nykyistä velvoittavammasta ihmisten testauksesta Suomen rajoilla koronaviruksen varalta on viimeistelyvaiheessa. Kiuru oli Politiikan toimittajien yhdistyksen tentissä yhdessä Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren kanssa. Markku Ulander / Lehtikuva

Virkamiesarvio: "Kiurun aikataulu on haasteellinen"

Jo nykyinen tartuntatautilaki antaisi aluehallintovirastolle mahdollisuuden määrätä ihmisiä pakkotestaukseen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru arvioi kuitenkin mahdollisuutta "hyvin vaikeaksi kuvioksi" rajamatkustajien testaamisessa, koska aluehallintovirastot eivät ole operatiivisia toimijoita.

– Pakkotestaus tartuntatautilakiin esitettäisiin tehtäväksi niin, että aluehallintoviraston sijasta yksilöllisen terveystarkastuksen voisi tehdä käytännössä kunta- tai sairaanhoitopiiritasoinen tartuntatautiviranomainen. Silloin siihen tulisi operatiivista jämäkkyyttä, Kiuru kertoi.

Aluehallintovirastot voisivat nykyistä laajemmin antaa linjauksia testauksista.

Maanantaina aamupäivällä Krista Kiuru elätteli toiveita, että lakiesitys valmistuisi jo tällä viikolla.

– Lähtökohtana on se, että yritämme saada tällä viikolla esityksen lähtemään eduskuntaan. Se on ollut jo oikeuskanslerilla katsottavana, Krista Kiuru pohti aikataulua.

Virkamiesarvion mukaan ministerin tavoite aikataulusta on haasteellinen. Johtaja Jari Keinänen Kiurun ministeriön hyvinvoinnin ja terveyden suojelun yksiköstä kertoo Ylelle, että peruskysymyksiä on vielä auki useita.

– On epätodennäköistä, että lakiesitys saataisiin eduskuntaan tällä viikolla. Meillä käydään vielä vaihtoehtoja läpi. Virkamieskanta on, että aika haasteelliselta tuntuu, Keinänen kertoi puolestaan maanantaina iltapäivän lopulla.

Oikeuskanslerin katsottavana on ollut varhainen versio lakiesityksestä, mutta Keinäsen mukaan oikeuskansleri ei ole kommentoinut kirjallisesti asiaa.

Lausuntokierros veisi aikaa, harkinnassa on nopea kuuleminen

Lakiesityksen valmistuminen venyy, jos esitys lähetetään vielä perinteiselle lausuntokierrokselle. Hallituksessa mietitäänkin parhaillaan, riittäisikö lausuntokierroksen sijaan nopea kuuleminen, koska samankaltaisesta lakiesityksestä on jo aiemmin ollut lausuntokierros.

Hallituksen halukkuus pakkotestaukseen tuli ilmi viime viikon torstaina Yle A-Talk -ohjelman puheenjohtajatentissä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, että "pakkotestaus rajoille on sellainen, jota ehdottomasti voimme viedä eteenpäin, yhtä lailla negatiivisen testituloksen vaatiminen".

Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä lähiviikkoina tartuntatautilakiin aiemmin valmisteltuja muutoksia. Jos koronavirus leviää ärhäkästi, kunta tai aluehallintovirasto voisi näiden muutosten perusteella rajoittaa yksityisten yritysten toimintaa ja ihmisten harrastamista.

