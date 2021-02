Lumimyrskyn odotetaan tuovan runsaasti lunta Yhdysvaltain itärannikolle – katso suoraa kuvaa New Yorkista

Lumimyrsky koettelee USA:n itärannikkoa - katso miltä näyttää New Yorkin Times Squarella

New York katkaisi koronarokotteiden jakelun myräkän vuoksi.

Yhdysvaltain itärannikolla odotetaan seuraavan vuorokauden aikana satavan lunta runsaasti, kertoo Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NHS (siirryt toiseen palveluun).

Lumisadetta on luvattu Bostoniin, Philadelphiaan ja New Yorkiin. Katso suorana kuvaa New Yorkin Times Squarelta.

Julkista liikennettä on peruttu ja kouluja suljettu.

New Yorkin kaupungin alueelle odotetaan jopa kymmeniä senttejä lunta huomiseen mennessä, kertoo New York Times-lehti (siirryt toiseen palveluun).

New Jerseyn osavaltioon julistettiin sunnuntaina hätätila.

Myös New Yorkin kaupunkiin on julistettu hätätila. New York keskeytti myös koronarokotukset myräkän vuoksi.

Myös Washingtonissa presidentti Joe Biden peruutti maanantaina Yhdysvaltain ulkoministeriön tilaisuuteen osallistumisensa keliolosuhteiden vuoksi.

Valkoisen talon tiedotuksen mukaan Biden aikoo tavata henkilöstöä ja diplomaatteja myöhemmin, kun he voivat matkustaa turvallisesti paikalle.