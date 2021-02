Kaja Kallas, 43, on Viron historian ensimmäinen naispääministeri.

TallinnaViron pääministeriltä Kaja Kallakselta löytyy ymmärrystä Suomen asettamiin tiukkoihin matkustusrajoituksiin, vaikka ne pakottavatkin tuhannet Suomessa työskentelevät virolaiset eroon läheisistään.

Kallas kuitenkin toivoo, että Suomen ja Viron yhteinen työryhmä löytää mahdollisimman pian ratkaisun, joka mahdollistaa matkustamisen terveysturvallisuutta vaarantamatta.

– Yksi mahdollisuus olisi, että laivoille päästettäisiin matkustajia vain negatiivisen testituloksen perusteella. Sama Synlab-yhtiöhän näitä testejä tekee kummallakin puolella lahtea, joten Suomikin varmaan hyväksyy tuon todistuksen, viime tiistaina pääministerinä aloittanut Kallas uskoo.

Samalla Virossa tehdään hänen mukaansa hartiavoimin töitä, jotta koronaviruksen leviäminen saataisiin hallintaan. Vielä perjantaina viimeisen 14 päivän ilmaantuvuusluku (siirryt toiseen palveluun) oli kuitenkin 523 sataatuhatta asukasta kohden. Suomessa se on 72.

– Tallinna ja sitä ympäröivä Harjun maakunta ovat saaneet tilanteen hallintaan alueellisilla rajoituksilla. Muualla Virossa ei kuitenkaan ollut samanlaisia rajoituksia, joten ihmiset menivät muualle esimerkiksi kylpylöihin. Helmikuun alusta koko Virossa ovat voimassa samanlaiset rajoitukset (siirryt toiseen palveluun), Kallas kertoo.

Näitä ovat muun muassa maskipakko julkisissa sisätiloissa, ravintoloiden aukiolon rajoittaminen klo 21:een, vähintään kahden metrin turvavälit sekä teattereiden, konserttipaikkojen ja näyttelyiden lipunmyynnin rajoittaminen vain 50 prosenttiin asiakaspaikoista.

"Mukavuushallitus on parempi kuin epämukavuushallitus"

Kaja Kallas pääsi vallan kahvaan edellisen pääministerin Jüri Rataksen erottua tammikuun puolivälissä. Vuonna 2019 Ratas pelasi Kallaksen johtaman Reformipuolueen paitsioon hallituskuvioista, vaikka se olikin voittanut parlamenttivaalit. Kallas kuitenkin vakuuttaa, että enää hänellä ei ole mitään hampaankolossa.

– En yleensäkään ole pitkävihainen luonne. En pysty kantamaan kaunaa vaikka haluaisinkin. Pärjäämme Rataksen kanssa oikein hyvin.

Syytä onkin, sillä Rataksesta ollaan hyvää vauhtia leipomassa Viron parlamentin puhemiestä. Yhteistyötä siis joudutaan tekemään jatkossakin.

Sen sijaan muuttuneen hallituspohjan myötä oppositioon jääneen kansalliskonservatiivisen oikeistopopulistisen Ekre-puoleen suhteen Kallas ei helli ajatuksia lämpimistä väleistä.

– Olen henkisesti valmis aika rajuunkin kohteluun. Koko Virolla oli tilaisuus todistaa nykyisen opposition toimintaa hallituksessa. Siitä sai jo hyvän kuvan, miten he suhtautuvat sääntöihin, oikeusvaltioon tai demokratiaan, Kallas kuvailee.

Oppositio on jo ehtinyt kritisoida Kallaksen hallitusohjelmaa ylimalkaiseksi (siirryt toiseen palveluun) ja nimennyt nykyhallituksen "mukavuushallitukseksi".

Tuore pääministeri kuittaa tämän huumorilla.

– Onhan mukavuushallitus aina parempi kuin epämukavuushallitus, Kallas toteaa viitaten edellisen hallituksen jatkuviin kohuihin ja ministerivaihdoksiin.

Hän ei kuitenkaan allekirjoita väitteitä ylimalkaisuudesta.

– Hiilineutraaliudelle on asetettu selkeä takaraja (vuosi 2050), palavan kiven käytöstä energiantuotannossa on tarkoitus luopua vuoteen 2035 mennessä, Kallas listaa.

Samalla kun palavasta kivestä luovutaan, Viro aikoo Kallaksen mukaan huolehtia siitä, ettei Koillis-Viron venäjänkielisille alueille synny taloudellista tyhjiötä, jonka Venäjä pystyisi käyttämään hyväkseen hybridivaikuttamisessaan.

Nykypresidentillä ei mahdollisuuksia jatkoon

Virossa pidetään loppukesästä presidentinvaali. Maan lakien mukaan presidentin valitsee ensisijaisesti parlamentti. Parlamenttipuolueiden ilmapiiriä haistelleen Kallaksen mukaan nykyisellä presidentillä Kersti Kaljulaidilla (siirryt toiseen palveluun) ei Kallaksen mukaan taida olla mahdollisuuksia toiselle virkakaudelle.

– En tiedä, kuka on tuleva presidentti. Virolaisen poliittisen tavan mukaan pääministerin ja presidentin on kuitenkin edustettava eri puolueita, joten mielestäni on järkevää, että Reformipuolue ei tällä kertaa aseta omaa ehdokasta vaaleihin.

