Matkailu- ja lentobuumi alkaakin vasta selvästi ennakoitua myöhemmin – jos rokotustahti ei parane ensi kesä voi olla kuolinisku monelle yritykselle

Koronarokotteiden jakelun viivästyminen on lykkäämässä ulkomaanmatkailun käynnistymistä loppukesään.

Matkanjärjestäjät ovat alkuvuodesta herätelleet asiakkaiden matkustushaluja näyttävillä kampanjoilla. Vaikea koronatilanne niin Suomessa kuin lomakohteissakin on saanut kuitenkin monet lykkäämään kesälomaa mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan.

– Selvästi näemme vasta loppukesällä varauksia, aluksi Välimeren alueelle, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Aluksi suomalaiset matkaavat Euroopan tuttuihin kohteisiin, matkavarausten perusteella esimerkiksi Kreikkaan, Espanjaan, Italiaan ja Turkkiin. Talvella matkustetaan jo Thaimaahan ja Kanarian saarille.

Turkin Alanya on yksi suomalaisten eniten varaamista valmismatkakohteista ensi syksynä. Jari Tanskanen / Yle

Finnair alkaa kutsua lomautettuja lentäjiä kertauskoulutukseen maaliskuussa, ja yhtiön tavoitteena on lisätä lentoja huhtikuun alusta.

Lue lisää: Finnair lisää lentoja keväällä – matkakuume näkyy lentovarauksina heti kun rokote alkaa tehota

Lentoyhtiöt arvioivat vielä viime vuoden lopulla, että lentomatkustus alkaisi palautua huhtikuussa, mutta Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrol ennakoi, että lentoliikenteen elpyminen pääsee alkuun vasta heinäkuussa. Rokotteiden saatavuudessa on ongelmia koko Euroopassa, ja matkustusrajoitukset jatkuvat vähintään kolme kuukautta arvioitua kauemmin.

Mikäli rokotukset pystyttäisiin toteuttamaan nopeasti ja matkustusrajoituksia voitaisiin poistaa, lentoyhtiöt operoisivat kesällä Euroopan sisäisistä lennoista noin puolet verrattuna vuoteen 2019. Rokotusten viivästyminen toisella vuosineljänneksellä merkitsee kuitenkin matkustusrajoitusten pitkittymistä, ja sen seurauksena lentokoneet pysyvät maassa aiemmin arvioitua pidempään.

Eurocontrolin mukaan näyttää todennäköiseltä, että kesäkuun lopussa lennetään vain 30 prosenttia niistä lennoista, joita yhtiöillä oli vuonna 2019.

Erityisesti maalis- ja huhtikuusta on tulossa ilmailu- ja matkailualalla hiljaisin kausi sitten koronapandemian alkamisen.

Kestävätkö lentoyhtiöt uuden takaiskun?

Pitkittyvä koronapandemia tulee heikentämään tänä vuonna lentoyhtiöiden tuloksia, ja yhtiöt tekevät tappioita pidempään, kuin mitä vielä viime vuonna arvioitiin. Euroopan komission Liikkumisen ja liikenteen pääosaston pääjohtaja Henrik Hololei arvioi Ylen haastattelussa, että tuleva kevät voi olla lentoyhtiöille koko koronapandemian vaikein jakso.

Toisaalta matkanjärjestäjät odottavat, että lomamatkojen patoutunut kysyntä alkaa pian näkyä varauksina, ja se tuo myös kaivattua kassavirtaa. Lomakohteiden verkkohaut ovat moninkertaistuneet alkuvuoden aikana.

– Kyllä patoutunutta kysyntää on tällä hetkellä todella paljon, ja se lähtee purkautumaan varmasti aika ripeästi, ennakoi Timo Kousa.

Lue lisää: Miten koronakriisi on vaikuttanut talouteen? Katso, miten kulutus, matkustaminen ja tavaraliikenne on muuttunut Suomessa

Kotimaan matkailussa luvassa toinen perättäinen hyvä kesä – keskieurooppalaiset palaavat loppukesästä

Matkustusrajoitukset ja rokottamisvuoron odottelu saavat monet perinteisesti Välimerellä alkukesän lomaa viettäneistä nauttimaan tänäkin kesänä mökkilomasta kotimaassa. Esimerkiksi Järvi-Suomen alueella kesämökkien ennakkovarauksia on tehty enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Suomen matkailualan liiton SMAL:n toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sanoo, että pääkaupunkiseudulla kesäsesongista on tulossa huono, mutta muualla Suomessa kotimaiset matkailijat ovat liikkeellä viime vuoden tapaan. Rami Moilanen / Yle

Kotimaan matkailusesongista on tulossa hyvä kaikkialla muualla, paitsi pääkaupunkiseudulla. Alkukesästä liikkeellä ovat kotimaiset turistit, ja kesäsesonkia pidentävät Keski-Euroopasta tulevat matkailijat.

– Sesonki on siirtymässä loppukesälle ja syksylle. Matkanjärjestäjät maailmalla empivät, mitä matkoja pystytään Suomeen toteuttamaan alkukesän, kesän ja jopa alkusyksyn aikana, sanoo Suomen matkailualan liiton SMAL:n toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Tämä on huono uutinen varsinkin pääkaupunkiseudun majoitusliikkeille ja matkailuyrittäjille, sillä pääkaupunkiseudun matkailu on muuta Suomea enemmän ulkomaisten turistien varassa. Vaarana on, että yritykset menettävät perättäisinä vuosina kaksi matkailun huippusesonkia.

– Hotellikapasiteettia poistuu ja matkailuyrityksiä lopettaa, jos ensi kesänäkään ei saada ulkomaisia matkailijoita pääkaupunkiseudulle, sanoo Heli Mäki-Fränti.

Myös monet keskieurooppalaiset näyttävät lykkäävän kesälomiaan loppukesään koronapandemian päättymisen toivossa.

– Jos ulkomaisia matkailijoita alkaa tulla heinäkuussa, se auttaa alaa selviytymään. Myös tukitoimet auttavat selviytymään sinne asti, että saadaan oikean liiketoimintaa syntymään ja päästään rakentamaan uutta tulevaisuutta.

Saksalaispariskunta melomassa Saimaalla. Keskieurooppalaiset etsivät nyt lomakohteita, joissa on vältää ja turvallista lomailla. Kari Kosonen/Yle

Saimaalle suoria lentoja Keski-Euroopasta

Keski-Euroopassa matkanjärjestäjät ja lentoyhtiöt etsivät keskieurooppalaisille matkailukohteita, joissa voi lomailla turvallisesti ruuhkia välttäen. Keski-Euroopasta katsoen sellainen alue on esimerkiksi Saimaa.

Lentoyhtiö Ryanair aikoo palauttaa osan Suomen lennoistaan kesällä. Italiasta, Itävallasta ja eteläisestä Saksasta myyntiin on tulossa suorilla lennoilla Saimaalle noin 50 000 paikkaa, mikäli matkustusrajoitukset eivät lykkää lentojen aloittamista.

Visit Finland ja Saimaan alueen matkailun markkinointiyhtiöt ovat aloittamassa lähtömaissa kampanjaa, jolla houkutellaan keskieurooppalaisia tulemaan Suomeen, kunhan matkustaminen on turvallista.