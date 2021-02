Tähtien sodan Chewbacca Joonas Suotamo koki Hollywoodin karvapuvun alta: "Minua kohdeltiin erityisen hyvin varmaan siksi, että olin nobody"

Star Wars: The Force Awakens -elokuvan (2015) tekijäluettelo on suomalaisittain tavallista luettavaa. Historian menestyneimpiin ja merkittävimpiin kuuluvan elokuvasaagan seitsemännessä osassa ei ole listattuna yhtään suomalaista näyttelijää.

Ikonisen Chewbaccan roolin kohdalla komeilee Tähtien sota -fanien suosikkinimi Peter Mayhew (1944–2019). Tosin näyttelijän polvet olivat kuvauksissa huonossa kunnossa. Hänelle oli palkattu sijaisnäyttelijä, häkellyttävän sattuman kaupalla suomalainen Joonas Suotamo.

– Alusta saakka oli selvää, että olin salainen agentti, joka teki sen roolin, Suotamo toteaa Ylen haastattelussa.

Useimmissa The Force Awakensin kohtauksissa wookien karvapuvun sisällä näyttelee Suotamo. Toisinaan kohtauksissa nähdään yhdistelmä Suotamon ja Mayhew'n roolisuorituksia.

– Leffan lopussa on kohtaus, jossa Chewbaccana on vain Peter, enkä minä ollenkaan, Suotamo kertoo.

Rooli nimettömänä, joskin leijonanosan kohtauksista näyttelevänä stunttina oli Suotamolle satumainen tilaisuus – ja juuri siihen tehtävään hänet oli palkattu. Suotamon kannalta kiusalliseksi tilanne eteni seuraavan Tähtien sota -episodin kohdalla.

Nimi IMDB:ssä vasta The Last Jedin ensi-iltana

Suotamo oli antanut stunttina tarvittavat näytöt vastuun kasvattamiseksi. Elokuvasarjan kahdeksannessa osassa, The Last Jedissa, hän sai Chewbaccan roolin omakseen. Tuotanto tosin panttasi näyttelijänvaihdoksen julkistusta viimeiseen asti.

– The Last Jedin ensi-iltaan saakka IMDB:ssä luki, että Peter Mayhew näyttelee Chewbaccaa. Vasta sen jälkeen sain nimeni sinne.

Lopulta Suotamon rooli julkistettiin vaivihkaa Solo: A Star Wars Story -antologiaelokuvan myötä. Chewbacca on yksi elokuvan päärooleista.

– Asia ikään kuin julkistettiin Solon casting-julisteessa. Siellä alalaidassa lukee Joonas Suotamo. Ymmärrän täysin, ettei tuotanto halunnut ottaa riskiä, koska fanit rakastavat Peteriä, mutta totuus on totuus, ja sen olisi voinut kertoa aiemminkin.

Solo: A Star Wars Story ei saanut Cannesissa suuria suosionosoituksia näytöksen jälkeen. – Woody Harrelson kommentoi siihen sitten, että ah, fuck it, let's get drunk, Suotamo kertoo. Julien Zannoni / AOP

Yhtä kaikki Suotamo näytteli niin kuin ikinä osasi – ja äimisteli tuotannon ammattitaitoa. Vinkkejä suoritukseensa hän sai suoraan Mayhewiltä, jonka mukaan erikoisen roolin tärkeimpiä elementtejä ovat hyvä ryhti ja raskaat kädet. Suotamo tuntee onnistuneensa tärkeimmässä eli siinä, että Chewbacca tuntuu Chewbaccalta uusissakin episodeissa.

– Opettelin sätkyt ja nuokahdukset, kävelemään kuin apina. Chewbaccan persoona syntyy omintakeisesta tavasta liikkua. Meillä oli Peterin kanssa erilaiset fysiikat. Peterillä oli liikakasvu, joka saatiin kuriin leikkauksella, minä olen kasvanut aamupuuron voimin, tai ehkä geenien.

Solon kuvauksissa Suotamo puhui Chewbaccan äänellä vastanäyttelijöilleen englantiakin, mutta muissa elokuvissa hän ääntelehti kuin nyt wookiet ääntelehtivät. Lopulta Suotamon ääni korvataan aidolla Chewbaccan äänellä eli karhun murahduksilla ja korinoilla.

– Murahtelin niin hyvin kuin pystyin. Sillä on merkitystä, sillä äänipuolen tyypit saavat siitä referenssin, Suotamo sanoo.

Suotamo sai tuotantojen aikana kehuja roolisuorituksestaan. Monien mieleen on painunut muun muassa kohtaus, jossa Chewbacca tajuaa, että prinsessa Leia on kuollut.

– Mark Hamill sanoi, että minulla on maskin takana ainakin kymmenen ilmettä, kun hänellä on vain kaksi.

Kuvauksissa Suotamo pyrki olemaan oma välitön ja ystävällinen itsensä. Se tuotti tulosta. Tuotannon kaikki ihmiset tulivat ainakin jollain tavalla tutuiksi.

– Minua kohdeltiin ihan erityishyvin varmaan siksi, että olin nobody. Olin tärkeässä osassa ja vietin paljon aikaa kameran edessä. Sitä arvostetaan tuotannoissa.

Susijengin valmentaja kaipasi listaa 210-senttisistä sinisilmäisistä

Vaikka roolin virallistamisen kanssa oli hämminkiä, Suotamon elämä on vuodesta 2013 ollut silkkaa fantasiaa.

Entinen koripalloilija sai roolin Tähtien sota -saagassa sattuman kaupalla. Vaiheita kerrataan tänään julkaistussa kirjassa Roar! – Elämäni wookieena (Johnny Kniga).

Kirjan on kirjoittanut Suomen koripallomaajoukkueen tiedottaja, kirjailija ja toimittaja Hippo Taatila. Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmann oli toiminut tuotantoyhtiön välikäden välikätenä ja pyysi listaa sinisilmäisistä, 210-senttisistä koripallonpelaajista mahdollista elokuvaroolia varten.

– Henkka ja joukkueen viestintäpäällikkö Mika Mäkelä bongasivat seitsemän–kahdeksan nimen listalta heti Suotamon. He sanoivat, että sillä on se persoonallisuus, Taatila kertoo.

Suotamo löysi hiljattain kaupasta ensimmäiset sopivat luistimet sitten yläkouluaikojen. Hänen kengänkokonsa on 51. – Musta tulee luistelija, hän nauraa. Jussi Koivunoro / Yle

Taatila liitti listan saatesanoiksi vitsinä, että tässä ovat nämä seuraavat Game of Thrones -näyttelijät. Kukaan ei osannut arvata, millaiseen tuotantoon nimilistalta olisi mahdollista päästä.

Seuraavan kerran listaan palattiin päivää ennen The Force Awakenensin ensi-iltaa. Suotamo oli joutunut pitämään siihen saakka koko projektin salaisuutena.

– Mika Mäkelä kertoi, että Suotamo oli soittanut ja sanonut näyttelevänsä Chewbaccaa Tähtien sodassa. Ajattelimme, että onko tämä käytännön pila, vai pitääkö tästä tehdä uutinen.

Nuoruuden kasvohalvaus muistutti itsestään kuvauksissa: "Päässä vispasi ja suupieltä nyki"

Suotamo itse kirjoitti salassapitosopimuksen jonkin kumman Foodles Productons -nimisen yhtiön kanssa ennen kuin tiesi, mihin on päätymässä. Googlailtuaan yhtiötä hän löysi itsensä Star Wars -uutissivustolta. Silloin hän ymmärsi, mihin oli lupautunut.

Paineet alkoivat kasautua.

Suotamo lennätettiin Lontooseen sen jälkeen, kun hän oli näytellyt luolamiestä Espoonlahden liikuntahallin jumppasalissa kuvatulla koekuvausvideolla. Nyt sama tehtäisiin ammattilaisten edessä Pinewoodin studiolla.

Roolittajat pyysivät kuvaajia zoomaamaan Suotamon kasvoihin ja silmiin. Se palautti mieleen 14-vuotiaana saadun virusperäisen kasvohalvauksen ja sen jälkeensä jättämät oireet.

– Huomasin kihelmöinnin palaavan voimakkaampana kuin koskaan aiemmin. Päässä vispasi ja suupieltä nyki ja jalat tuntuivat taikinalta. Kaikesta kuumotuksesta huolimatta selvisin ehjin nahoin, Suotamo kertoo kirjassa.

Seuraavalla Lontoon-reissulla oli aika tavata The Force Awakensin ohjaaja J. J. Abrams, joka on yksi Suotamon idoleista. Rinnakkaiselämä wookiena oli alkanut.

Koripalloilijana Suotamo on pelannut muun muassa Yhdysvaltain yliopistosarjassa ja kolme maaottelua Suomen maajoukkueessa. Yhdysvalloissa hän suoritti myös näyttelijän opintoja. Jussi Koivunoro / Yle

Anekdootteja riittää jälkipolville kerrottavaksi

Suotamoa vietiin Tähtien sodan myötä kädestä pitäen kuvauksiin, asunnolle, lounaalle ja mihin ikinä pitikin.

– Se oli kuin unta. Minut vietiin ovelta aamulla setille, jossa ollaan 10 tuntia, joskus jopa 11 tai 12. Kärvistelin siinä karvaisessa minisaunassa koko päivän, ja sitten minut kuskattiin takaisin kotiin. Nukahdin heti, koska olin niin poikki.

Elokuva- ja viihdeteollisuus on kontaktibisnes, ja kontakteja Suotamo sai vuosien aikana solmittua. Anekdootteja riittää jälkipolville kerrottavaksi.

J. J Abrams ja tuottaja Kathleen Kennedy veivät näyttelijät muun muassa illalliselle Jordanian kuninkaan hoviin.

– Kathy Kennedy kertoi, että kutsu Jordanian kuninkaalta oli tullut myös Indiana Jonesin Viimeistä ristiretkeä (1989) kuvattaessa.

Suotamo kertoo olevansa tyytyväinen siihen, mitä hän Chewbaccana tienasi, muttei paljasta summia. – Aloittelevalla näyttelijällä tuollaisessa tuotannossa ei ole parhaat neuvotteluasemat, mutta olen ollut pelkästään tyytyväinen koko ajan. Jussi Koivunoro / Yle

Erään kuvausrupeaman päätteeksi hotellissa oli päätösbileet ja disko. DJ soitti poppoon mielestä järkyttävää musiikkia, Suotamon sanoin venäjänkielistä teknoa. Lopulta tiskin takana musiikista vastasi Abramsin mukana paikan päälle saapunut Radioheadin tuottaja Nigel Godrick, ja pian tunnelma oli katossa.

Solo: A Star Wars Storyssa Lando Calrissiania näytellyt Donald Glover soitti kuvaustauon aikana muille kohtauksessa näytelleille uuden biisinsä. Glover tunnetaan myös räppärinä Childish Gambino. Kappale oli This is America, joka oli vuoden 2018 merkittävimpiä musiikki-ilmiöitä.

– Istuimme palavan roskiksen äärellä kulisseissa. Puhuimme Ed Sheeranista ja Donald ihmetteli, miten kukaan voi nykyään nousta listaykköseksi. Vajaan vuoden päästä hän oli Spotifyn listaykkösenä sillä biisillään.

Entä millainen tyyppi on Harrison Ford, joka istui usein Suotamon vieressä kuvaustauoilla? Ainakin omissa oloissaan viihtyvä lentokonefriikki, joka ei peittele kyllästymistään Han Solon hahmoon, Suotamo paljastaa kirjassa.

– Hänellä on posketon karisma. Huone hiljenee, kun hän astuu sisään. Kun Harrison sanoo, it's true, all of it, viitaten voimaan, hän puhuu oikeasti omasta karismastaan, Suotamo nauraa.

– Ikään kuin hänet olisi vain revitty elokuvabisnekseen karismansa vuoksi, vaikka oikeasti hän haluaisi vain olla ja lentää lentokonetta.

Fordille sattui The Force Awakensin kuvauksissa myöhemmin laajaa julkisuutta saanut onnettomuus. Ford jäi puristuksiin painavan teräsoven alle. Suotamo seurasi vakavaa tilannetta läheltä.

– Harjoittelimme kohtausta, jossa Han Solo kantaa haavoittuneen Chewbaccan sisään ovesta, joka sulkeutuu perässämme. Mokasimme jotain kesken kaiken, ja Harrison lähti saman tien kävelemään takaisin. Ovi iskeytyi kiinni, kuten pitikin, mutta Harrison oli sen alla.

"Kaikki eivät ole vieläkään tajunneet tapahtuman kokoluokkaa"

Ikoninen rooli yhdessä kaikkien aikojen merkittävimmistä elokuvasarjoista on jotain, mitä on vaikea uskoa tapahtuvan suomalaiselle, näyttelemistä vain vähän opiskelleelle entiselle koripalloilijalle.

Roar! – Elämäni wookieena -kirjan jälkisanoissa toimittaja ja Tähtien sota -asiantuntija Aki Jörgensen toteaakin, että fanikunnan ulkopuolella kaikki eivät ole vieläkään käsittäneet tapahtuneen kokoluokkaa. Yksi syy on se, että rooli tehdään äänettömästi karvaisen puvun suojassa.

– Suotamo teki sen, vaikka valkokankaalla nähtiin hänestä itsestään vain siniset silmät. Joonas on kasvanut lenkiksi ketjuun ihmisiä Chewbaccan takana.

Chewbacca on ikoninen hahmo ikonisessa elokuvassa. Sen äänenä käytetään karhun ääntelyä. AOP

Koronapandemian aikana Suotamo on viettänyt kotielämää Suomessa. Hän kertoo, että viritelmiä tulevaisuuden suhteen on. Chewbaccan osalta ratkaisevassa roolissa on suoratoistopalvelu Disney+.

– Pitää katsoa, miten tilanne kehittyy. Nuorempi lapseni täyttää yksi, joten pian pystyy liukenemaan, jos tulee duuneja.

Onnellisuuttaan Suotamo ei kuitenkaan Chewbaccan tai minkään muun roolin varaan laske.

– En pysty kontrolloimaan sitä, mitä muut ajattelevat minusta. Itse tiedän, kuinka hienoa on ollut olla jatkamassa Chewbaccan tarinaa. Toisaalta en arvota itseäni työminälläni, vaan mittaan elämääni yksityisillä asioilla, kahden pienen lapsen isä sanoo.