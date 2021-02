Raju lumimyrsky sekoitti New Yorkin elämää

Lumimyrsky on tuonut haasteita asukkaille New Yorkissa.

Lumimyrsky on aiheuttanut kaaosta, sulkenut kouluja, perunut lentoja ja lykännyt koronavirusrokotuksia.

Lumiaurat levittäytyivät New Yorkin kaduille maanantaina. Yli 1 600 maan sisäistä lentoa jouduttiin perumaan muun muassa New Yorkissa, Bostonissa, Philadelphiassa ja Washingtonissa. Lentoliikenne on jo muutoinkin hiljentynyt huomattavasti koronapandemian takia.

Covid-19-rokotukset pysäytettiin New Yorkin kaupungissa.

– Tämä on vaarallinen, henkeäuhkaava tilanne, sanoi New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo reporttereille.

Maanantai-iltapäivään klo 16 mennessä paikallista aikaa New Yorkin Keskuspuistossa oli satanut lunta lähes 40 cm, kertoo uutistoimisto AFP kansallisen sääpalvelun tietohin perustuen. Lumisateen odotetaan jatkuvan tiistaina aamulla ennenkuin myräkkä siirtyy kohti koillista.

Lunta arveltiin olevan tulossa kaupunkiin kaikkiaan runsaat 50 cm. Jos lunta sataa niin paljon, kyseessä on New Yorkin kahdeksanneksi kovin lumimyrky vuodesta 1869 lähtien, kun mittauksia on tehty.

Lumimyrsky on piiskannut myös Washingtonia, New Jerseyä, Philadelphiaa and Connecticutia.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NWS varoitti lumimyrskystä alueella joka ulottuu Virginiasta Maineen. Alueella asuu kymmeniä miljoonia ihmisiä. New Yorkin kaupunki julisti hätätilan. Ei-välttämätöntä liikennettä rajoitettiin ja lapset passitettiin etäopetukseen.

Lähteet: AFP