Jämsänjoen yhtenäiskoulusta 69 määrätty koronakaranteeniin

Kahdella Jämsänjoen koulun Vitikkalan yksikön oppilaalla on todettu koronatartunta. Silja Viitala / Yle

Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan yksikössä on todettu koronatartunta 2. ja 4. luokan oppilaalla.

Tartuntojen vuoksi 59 koulun oppilasta ja kymmenkunta työntekijää on saanut tartuntatautilain mukaisen karanteenimääräyksen, joka kestää 12. helmikuuta saakka. Tartuntaketjujen jäljitystyö oli maanantai-iltana vielä osittain kesken.

Jämsänjoen yhtenäiskoulussa on oppilaita yhteensä 900, joista Vitikkalan yksikössä on 500 oppilasta. Henkilökuntaa on noin 100, joista Vitikkalassa työskentelee 50 henkilöä.

Kaupunki kertoo tiedottavansa etäopetusjärjestelyistä ja kouluruokailun järjestämisestä myöhemmin.