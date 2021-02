Rehupiikles-kohu jatkuu Etelä-Pohjanmaalla: kaupunginhallitus mitätöi lautakunnan päätöksen musiikkivideon kuvauspaikasta

Kohu eteläpohjalaisen huumoriyhtye Rehupiiklesin musiikkivideon ympärillä sai jälleen maanantai-illalla uuden käänteen. Nyt vuorostaan kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan ja kumosi Kurikan teknisen lautakunnan viikon takaisen päätöksen sallia videon teko Jalasjärven entisellä kunnantalolla.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rami Ala-Nisula kertoo, että hallitus käytti otto-oikeuttaan työnantajana henkilöstöään kuunnellen. Alunperin kielto tuli joulukuussa viranhaltijapäätöksenä, jonka puolestaan lautakunta kumosi.

Rehupiikles aikoi kuvata Jalasjärvi-talolla Kunnantalo-nimisen kappaleen. Kurikassa kieltoa on perusteltu sillä, että laulun sanat eivät anna kaupungin henkilöstön työstä oikeaa kuvaa ja että sanoitus voi loukata kunnallisia luottamushenkilöitä.

Rehupiikles aikoo joka tapauksessa julkaista musiikkivideonsa ennen kuntavaaleja Youtubessa, eikä sanoitusta muuteta.

Vuosikymmeniä toiminut bändi

Rehupiikles perustettiin jo vuosikymmeniä sitten Jalasjärvellä.

– Nimi Rehupiikles tulee siitä, että aikanaan vanhat isännät ja emännät Etelä-Pohjanmaalla eivät osanneet lausua Beatles-yhtyeen nimeä. Rehu-etuliite viittaa tietysti maatalouteen ja maaseutuun, yhtye kuvaa itseään nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Yhtye sai alkunsa, kun sen perustaja ja silloinen keulahahmo Joose Tammelin käänsi Beatles-yhtyeen sanoituksia paikalliselle murteelle.

Esimerkiksi Hard Days Night sai sanoituksen Koventunpuoloonen ehtoo , Cant Buy Me Love on Mua flikat ei saa tai I Wanna Hold Your Hand kääntyi Rehupiiklesin suussa teemaan Käsikynkkää.

Lue lisää: Yllätyskäänne kiistassa: Kuntatyöntekijöille irvaillut yhtye Rehupiikles pääsee sittenkin kunnantalolle kuvaamaan – "Teksti ei muutu"

Menikö irvailu kuntatyöntekijöistä liian pitkälle? Huumoriyhtye Rehupiikles ei saanut lupaa musiikkivideonsa kuvaamiseen kaupungin tiloissa