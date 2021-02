Salamyhkäinen järjestö markkinoi vaihto-opiskelijoille bileitä, joita ei oikeasti ole – silti jäljet johtavat Jyväskylän koronaryppääseen

Viikko sitten International Student Festival -järjestö markkinoi sosiaalisessa mediassa vaihto-oppilaille juhlia jyväskyläläiseen baariin.

Heidi`s Bier Bar -ravintola perui tapahtuman, mutta paikalle saapui silti 150 opiskelijaa, joista yli sadalla todettiin myöhemmin koronavirus. International Student Festival -järjestö viestitti vielä perumisen jälkeen sosiaalisessa mediassa, että ravintola on illalla auki ja alkoholijuomat erikoistarjouksessa.

Saman järjestön markkinoimia tapahtumia on ollut muun muassa Helsingissä, Tampereella ja ympäri maailmaa.

Mutta mikä on International Student Festival ja mikä järjestön tarkoitus on?

Jäljet johtavat Hongkongiin

Tampereen yliopistossa kauppatieteitä opiskeleva Ilona Vähärautio on selvitellyt valejärjestön taustoja. Hän toimi viime vuonna tiedekuntajärjestönsä kansainvälisyysvastaavana. Heti pestin alussa International Student Festival -järjestö tuli hänelle tutuksi.

– Edeltäjäni varoitti heti järjestöstä. Varoitimme myös vaihto-opiskelijoita ostamasta ennakkolippuja järjestön tapahtumiin, koska mitään juhlia ei tavallaan ole.

Valejärjestö markkinoi suuria vaihto-opiskelijoille suunnattuja juhlia pääsääntöisesti Facebookissa. Tapahtumaan on paljon osallistujia, jotka todellisuudessa ovat valeprofiileja.

Juhliin voi ostaa ennakkolippuja, jotka kallistuvat sitä mukaa kun tapahtuma lähestyy. Aluksi lippujen hinnat ovat muutamia euroja, mutta voivat nousta reiluun kymmeneen euroon.

Suuria ja mahtavia juhlia ei kuitenkaan oikeasti ole. Mikäli moni opiskelija ostaa liput tapahtumaan, juhlat järjestyvät. Tosin ei siinä mittakaavassa, mitä International Student Festival Facebook-tapahtumassa lupaili. Juuri tästä oli kyse Jyväskylän Heidi`s Bier Bar -ravintolan tapahtumassa.

Heidi's Bier Bar -ravintolat Jyväskylässä ja muualla Suomessa omistaa tanskalainen yökerhojätti Rekom Group. Jaana Polamo / Yle

Vaihto-opiskelijoiden tuutori Sini Tuohimaa Jyväskylästä kertoo, että tieto ravintolabileistä leviää nopeasti Facebook-tapahtumista opiskelijoiden Whatsapp-ryhmiin.

– Vaihtareiden sisäisessä Whatsapp-ryhmässä on suuri määrä jäseniä. Siellä ravintolailloista puhutaan paljon ja sosiaalinen paine voi lisätä bileintoa.

– Jo marraskuussa Heidistä tuli vakioasiakkaalta tekstiviesti, että tuo kaverisikin meille juomaan, niin saatte ilmaisia juomia. Vaihtareiden kanssa ihmeteltiin, että miten voidaan kutsua opiskelijoita altistamaan itsensä, kun Jyväskylän tilanne oli juuri pahenemassa, kertoo ulkomaisia opiskelijoita tuutoroiva Matti Kovanen.

Kovasen tuutoroitavana on kolme opiskelijaa Länsi- ja Etelä-Euroopasta sekä Venäjältä. He kaikki saivat koronatartunnan, vaikka he eivät menneet vaihto-opiskelijoiden kohtalokkaaseen illanviettoon. Korona tarttui heihin juhlissa käyneistä kämppäkavereista. Häveliäisyyssyistä vaihto-oppilaat ja heidän kämppäkaverinsa eivät halunneet haastateltaviksi.

– Useimmat vaihto-oppilaat asuvat soluasunnoissa kahden hengen huoneissa. Tiiviissä ympäristössä on todella vaikea välttää tartuntaa.

Sini Tuohimaa kannattaa, että opiskelijoiden ainejärjestöt purkaisivat niiden ravintoloiden yhteistyösopimukset, jotka ovat tekemisissä International Student Festival -järjestön kaltaisten valetoimijoiden kanssa.

Sini Tuohimaa varoitti omia opiskelijoita menemästä epämääräisesti markkinoituun baari-iltaan. Jaana Polamo / Yle

Myös Tampereelle oli suunnitteilla saman järjestön markkinoimat juhlat vaihto-opiskelijoille helmikuun ensimmäiselle viikolle. Juhlista oli luotu Facebook-tapahtuma, mutta vähin äänin tapahtumapaikaksi on vaihtunut Tampereen sijasta Australian Melbourne.

Valejärjestö on markkinoinut juhlia myös viime syksynä, jolloin ainakin yksi tapahtuma järjestettiin Twenty One -ravintolassa.

Tietoja siitä, kuka tai ketkä valejärjestöä pyörittävät, ei ole. Ilona Vähärautio selvitteli asiaa aikaisemmin kansainvälisyysvastaavana toimineiden ihmisten kanssa. He löysivät luultavasti ensimmäisen International Student Festival -järjestön tapahtuman parin vuoden takaa. Sijainti oli merkitty Hongkongiin.

Osa vaihto-oppilaista kokee syyllisyyttä

Tampereen yliopistossa kuukauden kansainvälistä liiketaloutta opiskellut Kateřina Soukupová on kuullut International Student Festival -järjestöstä.

– Moni vaihto-opiskelija oli ostanut lipun järjestön markkinoimaan tapahtumaan Helsinkiin. Meidät kuitenkin testattiin muutama päivä ennen juhlia, joten kukaan ei mennyt sinne. Lisäksi huomasin, että tapahtuma oli peruttu.

Vaihto-oppilas Kateřina Soukupová kertoo, että heidän asuntolassaan opiskelijat viettävät pääsääntöisesti aikaa vain omissa huoneissaan. Antti Eintola / Yle

Tampereen korkeakouluyhteisön vaihto-opiskelijoiden keskuudessa todettiin noin viikko sitten koronatartuntojen rypäs. Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoilla löydettiin parikymmentä tartuntaa. Yksi noin 30 opiskelijan asuntola laitettiin kokonaan karanteeniin. Ylellä ei ole tietoa siitä, liittyvätkö nämä juhlat International Student Festival -järjestöön.

Soukupová kertoo, ettei ole osallistunut järjestön juhliin eikä mihinkään muihin tapahtumiin.

– En ole bileihminen. Pysyn mieluummin kotona kuin menen yökerhoihin.

Sekä Kateřina Soukupová että Ilona Vähärautio tietävät vaihto-opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet juhliin.

– Tiedän joitain vaihto-opiskelijoita asuntolastani, jotka menivät yökerhoon yhtenä iltana. Olen myös kuullut asuntoloista, joissa juhlitaan melkein joka päivä, Soukupová kertoo.

Vähärautio kertoo saaneensa useilta nolostuneilta kansainvälisiltä opiskelijoilta viestiä. Hän korostaa, että Tampereen koronatartunnan ryppäässä kyse on ollut joistain kymmenistä opiskelijoista ja että suurin osa vaihto-oppilaista käyttäytyy vastuullisesti.

Vaihto-oppilas Gorka Pradas kokee, että hän on saanut hyvää informaatiota koronaviruksesta koulustaan. Jani Aarnio / Yle

Tampereen ammattikorkeakoulussa ohjelmistotuotantoa opiskeleva Gorka Pradas ei ole kuullut International Student Festival -järjestöstä.

Hän kertoo, ettei ole osallistunut isoihin juhliin. Heidän omassa asuntolassa järjestettävässä kokoontumisessa hän on ollut, mutta Pradas ei kutsu sitä juhlaksi

– Se oli turvallinen ja asianmukainen tapahtuma, jossa pystyimme tapaamaan toisiamme.

Pradas sanoo, että vaihto-opiskelijat ovat huolestuneita koronatilanteesta.

– Suomi on meille loistava tilaisuus, emmekä halua pilata mahdollisuuttamme opiskella täällä.

