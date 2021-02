A-lehdet lakkauttaa Demi-lehden – myös suosittu nettisivusto suljetaan

Teini-ikäisille ja nuorille aikuisille suunnattu aikakauslehti Demi lakkaa ilmestymästä. Myös lehden verkkosivusto demi.fi ja sen suosittu keskustelupalsta suljetaan.

Demiä on julkaistu vuodesta 1998 lähtien. Lehdessä on käsitelty laajalla kirjoilla aiheita nuorten elämästä. Viihteellisen sisällön ohella siinä on ollut runsaasti muun muassa tietoa työelämästä ja seksuaaliterveydestä. Lehden filosofiaan on kuulunut nuorten rohkaiseminen vaikuttamaan omiin asioihinsa.

Demin toimintaa on leimannut myös vahva läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja lukijayhteisön aktiivisuus.

Demistä on tehty useita opinnäytetöitä ja artikkeleja, jotka käsittelevät muun muassa lukijasuhdetta (siirryt toiseen palveluun), keskustelupalstan moderointia (siirryt toiseen palveluun) ja seksuaalisen identiteetin (siirryt toiseen palveluun) moninaisuutta lehdessä.

Lehti on ilmestynyt 12 kertaa vuodessa. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan painetulla lehdellä on ollut 33 000 lukijaa ja verkkosivuilla keskimäärin 54 000 lukijaa viikossa.

Demin lakkauttamisesta kerrottiin tiistaiaamuna Demi.fi-sivustolla (siirryt toiseen palveluun) ja Demin Instagram-tilillä (siirryt toiseen palveluun).

Syyksi lehden lopettamiseen A-lehdet ilmoittaa sivuston käyttäjämäärän ja lehden lukijajoukon vähenemisen, minkä vuoksi toiminta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa.

Viimeinen lehti ilmestyy 8.4.2021. Demi.fi-keskusteluiden aloittaminen ja niihin osallistuminen päättyy 8.2.2021. Sen jälkeen vanhoja keskusteluja voi vielä lukea.

Juttua päivitetään.