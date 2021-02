Salaliittoteorioita levittävä kongressiedustaja jakaa republikaanien rivejä – Trump tukee, senaatin ryhmänjohtaja tuomitsi puheet "syöväksi"

Yhdysvaltojen edustajainhuoneeseen noussut Marjorie Taylor Greene on noussut kiistakapulaksi republikaanipuolueessa. Huuruisia salaliittoteorioita ja QAnon-liikkeen ajattelua jakava Greene on saanut kipakan tuomion senaatin republikaanien ryhmänjohtajalta Mitch McConnellilta.

McConnell sanoi kannanotossaan, että "sekopäisten valheiden ja salaliittoteorioiden" levittäminen on republikaanipuolueelle "syöpä". McConnell ei usean amerikkalaismedian julkistamassa lausunnossaan maininnut Greenen nimeä, mutta osoite kävi selväksi.

– Joku, joka on vihjannut, että Pentagoniin ei syöksynyt lentokonetta 11. syyskuuta, että karmaisevat kouluampumiset olivat ennalta lavastettuja ja että Clintonit järjestivät John F. Kennedy Juniorin lentokoneturman, ei elä todellisuudessa. Tällä ei ole mitään tekemistä niiden haasteiden kanssa, joita amerikkalaiset perheet kohtaavat tai niiden vankkojen asiakeskustelujen kanssa, jotka voivat vahvistaa puoluettamme, McConnell puhkui.

Greene on kuitenkin saanut tukea ex-presidentti Donald Trumpilta, joka on soittanut hänelle. Greenen mukaan entisen presidentin on määrä piakkoin tavata hänet Floridassa.

– Hän tukee minua 100-prosenttisesti, Greene kehui oikeistolaisen OAN-kanavan haastattelussa.

Greene on jakanut monia salaliittoteorioita sosiaalisessa mediassa. Hän on muun muassa pari vuotta sitten väittänyt, että Kalifornian tuhoisia metsäpaloja sytytti juutalaisen Rothschild-suvun omistama avaruuslaser, tavoitteena raivata tietä raidehankkeelle.

Hän jakaa myös QAnon-liikkeen väitteitä, joiden mukaan Trump johtaa maailmanlaajuista taistelua kansainvälistä pedofiilirinkiä vastaan, jonka johdossa on eturivin demokraatteja, liikemies George Soros ja useita Hollywoodin tähtiä.

Greene tukee myös Trumpin perättömiä väitteitä vaalivilpistä ja on antanut tukensa sosiaalisen median postauksille, joissa vaadittiin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosin ja muiden demokraattipoliitikkojen teloittamista.

Ensimmäinen QAnon-kansanedustaja valittiin USA:n kongressiin – voiko salaliittoteoreetikko vallan huipulla rapauttaa demokratian uskottavuutta?

Vaikea paikka republikaaneille

Republikaanien johto edustajainhuoneessa on pääosin vaiennut Greenen oudoista puheista. Demokraatit ovat esittäneet päätöslauselmaa, jonka perusteella Greene tulisi erottaa edustajainhuoneen opetus- ja budjettikomiteoissa. Päätöslauselma saattaa tulla hyväksytyksi, sillä sen läpimeno vaatii edustajainhuoneessa yksinkertaisen enemmistön, joka demokraateilla on hallussaan.

Greenen erottamista koko edustajainhuoneesta on myös vaadittu, mutta tämä toimi vaatisi kahden kolmasosan enemmistöä, jota tuskin syntyy.

Republikaaneille tilanne on vaikea, koska Greenen saama kyseenalainen julkisuus uhkaa tahrata puolueen mainetta. Republikaanipuolueen kansallisen komitean puheenjohtaja Ronna McDaniel tuomitsi kannanotot "karmeiksi ja vaarallisiksi".

Republikaanien kriisi - kuinka Abraham Lincolnin puolueesta tuli Donald Trumpin puolue?