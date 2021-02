Oulun perhesurmasta uutta tietoa: Äidin epäillään surmanneen lapsensa ja itsensä lääkkeillä, jotka hän on anastanut työpaikaltaan

Oulussa tapahtuneen perhesurman yksityiskohdista on saatu uutta tietoa.

Äidin epäillään surmanneen kaksi lastaan ja sen perään itsensä lääkeaineilla, jotka epäilty on ennen surmia anastanut työpaikaltaan.

Murhista epäilty nainen on toiminut sairaanhoitajana oululaisessa terveydenhuoltoalan yksikössä. Hänellä on työnsä puolesta ollut pääsy työpaikkansa lääkevarastoon. Lääkkeiden anastuksen osalta asiaa tutkitaan epäiltynä varkautena ja huumausainerikoksena.

Poliisi ei tässä vaiheessa kerro tarkempia yksityiskohtia lääkkeistä tai tekotavasta. Uhreissa ei ole todettu ulkoisia väkivallan merkkejä, jotka kertoisivat muusta tekotavasta.

Tekoon ei epäillä liittyvän ulkopuolisia henkilöitä.

Murhista epäilty nainen ja lapset ovat saapuneet oululaiseen majoitusliikkeeseen lauantaina 23. tammikuuta iltapäivällä. Surmat ovat tapahtuneet vuokratussa huoneessa todennäköisesti saman illan tai yön aikana. Äidin epäillään surmanneen itsensä pian lastensurmien jälkeen.

Motiivin osalta esitutkinta on edelleen kesken. Poliisin käsitys tässä vaiheessa on, että kyse on täysin tekijään liittyvistä asioista, joihin kenelläkään ulkopuolisella, mukaan lukien lähiomaiset, ei ole osuutta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Palokangas toteaa, että tapahtumien taustojen selvittely jatkuu edelleen.

Oulun poliisi jatkaa asian tutkintaa kahtena murhana ja kuolemansyyn tutkintana. Poliisi tiedottaa asiasta lisää, kun uutta tiedotettavaa ilmenee.