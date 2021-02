Luonnonlumi synnytti hiihtobuumin Turussa – lähde kanssamme ladulle, katso suora lähetys Yle Areenassa kello 17 alkaen

Hiihtäjät ovat todellakin rynnänneet laduille Turun seudulla. Luonnonlumi on otettu riemulla vastaan.

Impivaaran suksivuokraamossa ovi on käynyt tiheään tahtiin. Ensimmäisenä viikonloppuna vuokrattiin 341 välinepakettia. Siinä on mukana sukset, monot ja sauvat. Myös tammikuun lopulla, viikonlopun molempina päivinä vuokrattiin yli 250 välinepakettia.

Impivaaran suksivuokraamolle muodostui jonoa tavallisena tiistai-iltana. Vuokraamon aukioloa on lisätty. Minna Rosvall / Yle

Aukioloja on laajennettu. Suksivuokraamo on auki viikonloppujen lisäksi myös tiistaisin ja torstaisin. Päivällä välineet ovat koululaisten käytössä.

Katso suora lähetys Impivaaran laduilta Yle Areenassa kello 17 alkaen. Toimittaja Minna Rosvall ja kuvaaja Kimmo Gustafsson seuraavat hiihtoriemua.

Lähetyksessä tapaamme hiihtäjiä Impivaaran maisemissa. Myös ylilääkäri Olli J. Heinonen Paavo Nurmi keskuksesta hiihtää paikalle ja kertoo hiihdon merkityksestä terveydelle.

Asiakkaat käyvät hakemassa sukset ÅIFK:n talkoolaisilta suksivuokraamon ovelta. Sisälle ei mennä koronan vuoksi. Minna Rosvall / Yle

Koronatilanne innostaa suksimaan, laturaivokin pysynyt aisoissa

Liikuntapalveluvastaava Jorma Fisk Turun kaupungin liikuntapalveluista kertoo, että hän ei muista 15 vuotta kestäneen uransa ajalta vastaavaa hiihtoinnostusta. Osasyynä on koronatilanne, joka on rajoittanut sisäliikuntamahdollisuuksia.

– Laturaivoakaan ei ole juuri tavattu, sillä latuja on pystytty tekemään laajalle alueelle hyvän lumitilanteen ansiosta. Esimerkiksi Ruissalossa on maastossa latua, jolla on tilaa hiihtää, kertoo Fisk.

Ruissalon laduilla on tilaa hiihtää. Kaupunki on ajanut latuja Kansanpuiston läheisyyteen. Video: Minna Rosvall / Yle

Hiihtäjien kokonaismäärää on vaikea arvioida, mutta ainakin tuhansia hiihtäjiä liikkuu varsinkin viikonloppuisin Impivaaran maastoissa Fiskin mukaan. Ajantasainen tieto latujen kunnosta (siirryt toiseen palveluun) löytyy Turun kaupungin nettisivulta.

– Osasyy on se, että välinepakettimme on erittäin edullinen. Aikuisen varusteet maksavat vain viisi euroa. Hiihtämiseen ei tarvitse hankkia useiden satojen eurojen tarvikepakettia.

Raisiolaiset Teemu Tuomi ja Mirjam Paaso suosivat Ruissalon latuja, sillä he haluavat nauttia rauhassa luonnosta. Minna Rosvall / Yle

Hiihtovarusteita enää vähän kaupoissa

Turun keskustassa ja Kauppakeskus Skanssissa sijaitsevista urheiluvälineliikkeistä kerrotaan, että hiihtovälineet alkavat käydä vähiin. Varsinkin monot ovat vähissä.

– Se vielä onnistuu, jos hiihtäjä haluaa vaihtaa suksensa uusiin. Suksia saadaan lisää. Kysyntä on ollut niin kovaa, että pari viikkoa sitten myimme viikonloppuna yhtä paljon varusteita kuin koko viime kaudella yhteensä, kertoo kauppias Jussi Pajuniemi.

Turkulainen Henrik Karlstedt hiihtää Ruissalossa päivittäin. Hän joutui hankkimaan uudet sukset, koska oli jättänyt suksensa Lappiin. Kaupassa oli enää harvoja pareja jäljellä. Minna Rosvall / Yle

Hiihtobuumia edelsi Turun seudulla luistelubuumi. Se vei luistimet vähiin kauppojen hyllyiltä. Pajuniemi kertoo, että luistelubuumi väistyi nopeasti hiihtobuumin tieltä.

