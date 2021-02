Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat julkisti ensi kesän artistikattauksensa – saamelaisartisti Mari Boine, Behm ja Frigg ovat kesän vetonauloja

Kaustisen Kansanmusiikkifestivaalit on julkaissut ensi kesän artistikattauksensa. Ensi kesänä on luvassa kansanmusiikin lisäksi iskelmää, poppia, rockia, lastenmusiikkia ja huumorimusiikkiakin.

Heinäkuun puolivälissä alkavilla festivaaleilla nähdään edellisvuosien tapaan maan kärkikaartiin kuuluvia pop-artisteja. Pääareenalle nousee myös tunnettu saamelaisartisti, norjalainen Mari Boine festivaalien puolivälissä. Hän on yhdistänyt saamelaismusiikkiin jazzia, poppia ja rockia jo 80-luvulta lähtien.

Juhlilla soittaa myös festivaalien vakiovieras, kansanmusiikkiyhtye Frigg. Yhtye esiintyy Kaustisella 20-vuotisjuhlakonsertissa alkuperäisessä norjalais-suomalaisessa kokoonpanossa.

Juhlia järjestävä Pro Kaustinen yhdistys on onnistunut poimimaan festivaaleille myös tämän hetken ehkä suosituimman artistin, Behmin. Hän teki suuren läpimurtonsa viime vuonna ja hallitsee tällä hetkellä musiikillaan myös striimauspalveluja.

Lisäksi muita kotimaisia pop-esiintyjiä Kaustisen kesässä ovat Samuli Putro sekä Kaustisen oman housebandin solistiksi nouseva Mariska. Esiintyjäkaartiin on saatu myös eteläpohjalainen huumoriyhtye Rehupiikles.

Koko perheelle musiikkia tarjoavat Kangasalan Pikkupelimannit, Mimmit ja Siina & Taikaradio.

Ensi kesänä Kaustisella on tarkoitus soittaa, laulaa ja tanssia polskan tahdissa. Juhlien teemana on siis polska, jota tanssitaan piirissä, ketjussa ja pareittain. Se on vanhimpia kansantanssin muotoja Pohjoismaissa.

Maakuntateemana on Kymenlaakso. Tarjolla on konsertteja ja työpajoja kymenlaaksolaisesta musiikista.

Uusia ohjelmajulkistuksia järjestäjät lupaavat kevään mittaan. Pelimannien haku juhlaan on jo käynnissä.

Ensi heinäkuussa, eli 12.–18.7., tapahtuma on tarkoitus järjestää 54. kerran.

Koronavuosi pakotti perumaan myös Kaustisella järjestetyt juhlat. Festivaalien yli 50-vuotisessa historiassa kerta oli ensimmäinen.

Juhlat järjestettiin kuitenkin virtuaalisesti kesällä 2020 ja pelimannit lähettivät esityksistään videoita verkkosivustolle.

Virtuaalifestarit onnistuvat järjestäjien mukaan hyvin. Sivustolla vierailtiin yli 123 000 kertaa ja festareita seurattiin jopa yli 50 maasta.

