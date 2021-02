Australiassa maastopalo lähestyy suurkaupunkia, jonka asukkaat ovat koronan takia ulkonaliikkumiskiellossa

Laaja maastopalo lähestyy Australian läntistä suurkaupunkia Perthiä.

Palo havaittiin eilen maanantaina. Se on laajentunut erittäin nopeasti. Tähän mennessä palo on tuhonnut 7 000 hehtaaria maastoa ja ainakin 30 asuintaloa. Palorintama on 75 kilometriä leveä, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

250 palomiestä yrittää sammuttaa paloa lentokoneiden avustuksella. Palo oli tiistaina päivällä noin 40 kilometrin päässä kaupungista. Asukkaat kertovat, että taivaalta putoilee tuhkaa jopa 50 kilometrin päässä palosta.

Olosuhteet palon leviämiselle ovat otolliset, sillä alue kärsii kuivuudesta, päivälämpötila on 35 asteen tasolla ja tuuli levittää paloa.

Länsi-Australian osavaltion apulaispalopäällikkö Craig Waters sanoo BBC:n haastattelussa, että ilmastonmuutos on pahentanut paloja.

– Aikaisemmin meillä ei ollut laajoja maastopaloja. Viime vuosina olemme nähneet, kuinka palojen luonne on muuttunut ja ne ovat levinneet rajusti yhdessä yössä. [...] Ilmastonmuutos ja maaperän kuivuminen vaikuttavat palojen käyttäytymiseen, hän sanoo.

Koronan takia ulkonaliikkumiskielto

Perthin koillisten esikaupunkien asukkaita on neuvottu poistumaan vaara-alueelta. Poistuminen ei kuitenkaan ole pakollista, koska ruuhkaisissa evakuointikeskuksissa piilee koronatartunnan riski.

Perthin asukkaat ovat sunnuntaista saakka olleet ulkonaliikkumiskiellossa, jotta koronaepidemia ei pääsisi leviämään. Kiellon on määrä kestää viisi päivää.

Koronatilanne ei Perthissä ole erityisen dramaattinen. Kaupungissa havaittiin viikonloppuna yksi uusi tapaus, joskin sairastuneelle altistuneita on yli 150.

Australian 25-miljoonainen väestö on myös päässyt epidemiasta suhteellisen vähällä. Toistaiseksi koronatapauksia on havaittu 29 000 ja runsaat 900 ihmistä on menehtynyt.

Lähteet: Reuters